« Très inquiet ! » : Francesco Farioli donne des nouvelles de la blessure de la star hospitalisée avant d’affronter Manchester City

Le FC Porto a signé une cinquième victoire en cinq matches de championnat portugais en renversant Moreirense (2-1) à l’Estádio do Dragão. Mené après l’ouverture du score à la 20e minute, le club a égalisé grâce à une tête de Jan Bednarek, avant que William Gomes ne frappe en début de seconde période pour sceller la remontée.

Ce succès permet à l’équipe de Francesco Farioli de rester seule en tête du classement.

Cependant, la rencontre s’est terminée sur une note inquiétante lorsque le milieu de terrain Victor Froholdt a subi une grave blessure en fin de match.



