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imago-sport-1082375989.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi

Traduit par

« Très inquiet ! » : Francesco Farioli donne des nouvelles de la blessure de la star hospitalisée avant d’affronter Manchester City

F. Farioli
FC Porto
V. Froholdt
Manchester City
Moreirense
Ligue des Champions
Liga Portugal

Le FC Porto a conservé son bilan parfait en championnat grâce à une victoire 2-1, après avoir renversé Moreirense, mais ce succès a été assombri par la blessure inquiétante de Victor Froholdt. Le milieu de terrain Froholdt a été transporté à l’hôpital à la suite d’un tacle violent sanctionné d’un carton rouge, tandis que l’entraîneur Francesco Farioli tournait déjà son attention vers un redoutable choc de Ligue des champions contre Manchester City.

  • Porto s’offre une cinquième victoire d’affilée

    Le FC Porto a signé une cinquième victoire en cinq matches de championnat portugais en renversant Moreirense (2-1) à l’Estádio do Dragão. Mené après l’ouverture du score à la 20e minute, le club a égalisé grâce à une tête de Jan Bednarek, avant que William Gomes ne frappe en début de seconde période pour sceller la remontée.

    Ce succès permet à l’équipe de Francesco Farioli de rester seule en tête du classement.

    Cependant, la rencontre s’est terminée sur une note inquiétante lorsque le milieu de terrain Victor Froholdt a subi une grave blessure en fin de match.


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    Froholdt transporté à l’hôpital après une violente collision

    Au plus profond du temps additionnel, le milieu de terrain de Moreirense Guilherme Liberato est entré violemment en collision avec Froholdt, écopant d’un carton rouge direct. Le milieu danois a eu besoin d’une assistance immédiate du personnel médical et a dû quitter le terrain avant d’être transporté à l’hôpital pour des examens médicaux.

    Farioli a reconnu que le banc avait été terrifié par l’incident, même si les premiers rapports laissaient place à un optimisme prudent.

    « Il est à l’hôpital pour y subir des examens, mais il semble aller bien, a révélé Farioli. Il est conscient. Les nouvelles sont positives. Les images sont choquantes, nous avons eu très peur, mais il est de bonne humeur et va être examiné. Il semble que ce n’était qu’une frayeur. »

  • Farioli se prépare à la « montagne » Manchester City

    Le chapitre national bouclé, Porto tourne immédiatement son attention vers un redoutable test européen face à Manchester City en Ligue des champions. Farioli a reconnu la puissance financière et la qualité de l’effectif des champions d’Angleterre, présentant cette rencontre comme un immense défi pour son groupe.

    Le technicien italien a souligné que City a lourdement investi pour bâtir l’un des meilleurs effectifs du monde.

    « Ils ont investi 550 millions et disposent d’un effectif fantastique, a déclaré Farioli. Ils font partie des favoris pour remporter la Ligue des champions. Nous avons une montagne à gravir, mais nous sommes le FC Porto. »

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    Les Dragons jurent de préserver leur ADN

    Malgré un adversaire qui figure parmi les poids lourds du football européen, Farioli a insisté sur le fait que Porto ne modifiera ni son identité tactique ni son approche au Dragão.

    L’effectif gérera la condition physique de joueurs clés, dont Santiago Gimenez, qui a fait ses débuts en sortant du banc après une blessure à la cheville.

    « Nous avons beaucoup de respect pour eux, mais nous allons préparer ce match de la même manière que nous préparons tous les autres », a conclu Farioli. « Nous n’allons pas changer notre ADN ni notre nature. »