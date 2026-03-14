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« Très inhabituel » : Joe Cole critique Arne Slot pour avoir tenté de « redresser » Liverpool grâce à de nouvelles recrues alors que le club vient de remporter la Premier League
Un pari tactique sous le feu des critiques
La façon dont Slot aborde la vie à Anfield fait l'objet d'une attention particulière depuis qu'il a pris une série de décisions audacieuses en matière de composition d'équipe. Bien qu'il ait hérité d'un effectif qui venait tout juste d'atteindre les sommets du football anglais, l'entraîneur néerlandais a préféré procéder à un remaniement immédiat plutôt que d'opter pour une transition progressive.
Cette stratégie agressive a vu quatre nouveaux visages intégrés au onze de départ pour le match d'ouverture de la saison : Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Milos Kerkez. La décision d’écarter le noyau dur de l’équipe qui avait remporté des trophées lors de sa première saison à Anfield a suscité un débat sur la question de savoir si Slot ne perturbait pas inutilement la formule gagnante. Peu après, les Reds ont décidé de battre le record britannique des transferts en recrutant Alexander Isak, en provenance de Newcastle, pour 125 millions de livres sterling, ajoutant ainsi un nouveau visage à l’attaque déjà riche en stars de l’équipe.
- AFP
Cole remet en question la révolution
Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole a fait part de sa perplexité face au manque de stabilité qui a suivi une saison couronnée par le titre de champion. Il a laissé entendre qu’une partie de la responsabilité de l’absence de progrès en 2025-2026 incombait à l’entraîneur.
« Liverpool a pour habitude de rester fidèle à ses entraîneurs, et c'est inhabituel car il y a eu des changements massifs au sein du club. Je pense qu'Arne Slot doit assumer une partie de la responsabilité », a déclaré Cole. « Quand on remporte la Premier League et qu'on aborde le premier match de la saison suivante avec quatre changements dans l'équipe, c'est un rôle très inhabituel à endosser. »
« Car même si vous recrutez des joueurs, vous avez la possibilité de les intégrer progressivement, car vous êtes champions, vous avez une bonne équipe et vous n’avez pas grand-chose à changer, voire rien du tout. Je trouve qu’il s’est montré trop zélé en essayant d’intégrer tous ses joueurs d’un coup, au lieu de le faire progressivement au cours des six premiers mois. On aurait alors assisté à une évolution plutôt qu’à une révolution. Il doit donc assumer une partie de la responsabilité, mais les joueurs aussi. »
Le coût d'une évolution rapide
Les nouvelles recrues de Liverpool ont toutes rencontré des obstacles majeurs et essuyé des critiques, les joueurs ayant eu du mal à s'adapter aux exigences très intenses du club d'Anfield. Les blessures et le manque de forme de joueurs clés ont laissé les Reds à la traîne de leurs rivaux dans la course au titre de Premier League, les Reds occupant désormais la sixième place du classement.
« Isak s'est blessé et a également connu un été difficile, et personne ne s'attendait à ce que Wirtz mette six mois à s'adapter », a ajouté Cole. « Je pense donc que si Liverpool ne remporte aucun titre et que Slot ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions, ils se poseront la question. Mais au final, Liverpool a tendance à rester fidèle à ses entraîneurs plutôt que de les changer. Il se verra donc accorder un peu plus de temps. »
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La pression monte dans la course à la Ligue des champions
Alors que la course au top 4 s'intensifie, la pression pesant sur Slot pour obtenir des résultats ne cesse de croître. Ne pas se qualifier pour la Ligue des champions serait un coup dur pour un club qui a atteint les sommets du football anglais la saison dernière.
Les Reds ont récolté 48 points en 29 matches et comptent trois points de retard sur Manchester United, troisième au classement. Avec neuf matches à disputer, ils doivent en remporter le plus possible pour s'assurer une place parmi les quatre premiers. Leur prochain test les opposera à Tottenham dimanche, avant qu'ils ne se concentrent sur Galatasaray lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
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