« Très inhabituel » : Joe Cole critique Arne Slot pour avoir tenté de « redresser » Liverpool grâce à de nouvelles recrues alors que le club vient de remporter la Premier League

Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole a fait part de sa perplexité face au manque de stabilité qui a suivi une saison couronnée par le titre de champion. Il a laissé entendre qu’une partie de la responsabilité de l’absence de progrès en 2025-2026 incombait à l’entraîneur.

« Liverpool a pour habitude de rester fidèle à ses entraîneurs, et c'est inhabituel car il y a eu des changements massifs au sein du club. Je pense qu'Arne Slot doit assumer une partie de la responsabilité », a déclaré Cole. « Quand on remporte la Premier League et qu'on aborde le premier match de la saison suivante avec quatre changements dans l'équipe, c'est un rôle très inhabituel à endosser. »

« Car même si vous recrutez des joueurs, vous avez la possibilité de les intégrer progressivement, car vous êtes champions, vous avez une bonne équipe et vous n’avez pas grand-chose à changer, voire rien du tout. Je trouve qu’il s’est montré trop zélé en essayant d’intégrer tous ses joueurs d’un coup, au lieu de le faire progressivement au cours des six premiers mois. On aurait alors assisté à une évolution plutôt qu’à une révolution. Il doit donc assumer une partie de la responsabilité, mais les joueurs aussi. »