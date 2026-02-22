Getty Images Sport
« Très en colère », Igor Tudor demande aux joueurs de Tottenham qui ont échoué de « se regarder dans le miroir » après la défaite cuisante contre Arsenal lors du derby du nord de Londres
Tudor dénonce les échecs des Spurs
Tudor était dans le banc pour la première fois alors que les Spurs étaient une nouvelle fois battus par leurs rivaux du nord de Londres. Après avoir vu Eberechi Eze marquer un triplé lors du match aller, remporté 4-1, l'international anglais a inscrit un doublé dimanche, tandis que les Spurs devaient une nouvelle fois s'incliner 4-1 face aux Gunners, Viktor Gyokeres marquant également deux buts.
Alors que les Spurs végètent à la 16e place, avec seulement quatre points d'avance sur West Ham, Tudor a critiqué ses joueurs, insistant sur le fait qu'ils doivent « se regarder dans le miroir » s'ils veulent sortir de cette situation difficile.
Il a déclaré : « Il y a un écart important entre les deux équipes, Arsenal était trop fort pour nous dans ce match. »
Il a ajouté que les Spurs devaient « changer l'état d'esprit de l'équipe, et que la seule façon d'y parvenir était de travailler. Même avec le ballon, le manque de confiance est évident au sein de l'équipe. Je suis très triste, très en colère, tout cela à la fois, mais d'une certaine manière, c'est aussi une bonne chose de comprendre quel est notre objectif.
Le remède, c'est que chacun d'entre nous se regarde dans le miroir et travaille vraiment pour changer ses habitudes. Nous n'avions pas besoin de cela (comme signal d'alarme). Arsenal est probablement la meilleure équipe du monde en ce moment, mais nous ne pouvons pas utiliser cela comme excuse. »
La difficile ascension de Tudor
Depuis le 1er novembre, les Spurs n'ont remporté que deux de leurs 18 matchs de championnat et se trouvent à un moment de la saison où ils ne peuvent tout simplement plus se permettre de perdre des points.
Tudor a déclaré à BBC Radio Five Live: « Un début difficile contre une équipe qui est au sommet de sa forme en ce moment. Ils ont un état d'esprit et une condition physique différents, alors félicitations à eux. Ils ont été bien meilleurs et méritent cette victoire. J'ai senti l'esprit dont nous avions besoin pour réussir, mais cela n'a pas suffi. C'est bien de comprendre où nous en sommes en ce moment.
« Cela m'a montré mardi que nous devons travailler dur, sérieusement et sans relâche. À l'heure actuelle, l'équipe est confrontée à de nombreux problèmes. La seule solution est de s'entraîner jour après jour et de rester humble. Nous devons être plus agressifs, plus compacts. Ce sont là les clés du succès.
On comprend l'écart qui existe entre la vivacité d'esprit d'une équipe et celle des autres équipes. C'est quelque chose que nous devons changer. J'ai vu des joueurs capables de le faire, mais nous avons besoin de plus de temps pour y parvenir. Penser à la relégation n'apporte rien à personne. »
« Je ne pense pas que les Spurs vont descendre. »
Danny Murphy, ancien milieu de terrain des Spurs et commentateur à la BBC, insiste sur le fait que le club ne va pas sombrer, malgré ses performances désastreuses.
Il a déclaré: « Je ne pense pas que les Spurs vont descendre. Je pense qu'ils ont suffisamment de ressources. Si vous continuez à perdre des matchs et que vous perdez confiance, peu importe le nombre de bons joueurs que vous avez, cela devient difficile.
Je serais vraiment surpris s'ils n'arrivaient pas à se sortir de cette situation. Les matchs à venir sont tous très importants. Je pense qu'ils auront juste ce qu'il faut.
Le fait que l'on parle de la relégation des Spurs est incroyable. C'est vraiment ridicule. Que l'on blâme le recrutement ou les propriétaires, ce serait catastrophique pour ce club. J'ai entendu certains fans suggérer que la relégation pourrait être la meilleure chose qui leur arrive. Je ne vois pas les choses ainsi. »
Et ensuite ?
Les Spurs disputeront un autre derby londonien le week-end prochain, contre Fulham. Ils affronteront ensuite Crystal Palace, tandis que les hommes de Tudor doivent encore se rendre à Anfield pour affronter Liverpool, ainsi qu'à Villa Park et Stamford Bridge pour disputer deux matchs difficiles contre Aston Villa et Chelsea, respectivement.
