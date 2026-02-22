« Très en colère », Igor Tudor demande aux joueurs de Tottenham qui ont échoué de « se regarder dans le miroir » après la défaite cuisante contre Arsenal lors du derby du nord de Londres

Tudor était dans le banc pour la première fois alors que les Spurs étaient une nouvelle fois battus par leurs rivaux du nord de Londres. Après avoir vu Eberechi Eze marquer un triplé lors du match aller, remporté 4-1, l'international anglais a inscrit un doublé dimanche, tandis que les Spurs devaient une nouvelle fois s'incliner 4-1 face aux Gunners, Viktor Gyokeres marquant également deux buts.

Alors que les Spurs végètent à la 16e place, avec seulement quatre points d'avance sur West Ham, Tudor a critiqué ses joueurs, insistant sur le fait qu'ils doivent « se regarder dans le miroir » s'ils veulent sortir de cette situation difficile.

Il a déclaré : « Il y a un écart important entre les deux équipes, Arsenal était trop fort pour nous dans ce match. »

Il a ajouté que les Spurs devaient « changer l'état d'esprit de l'équipe, et que la seule façon d'y parvenir était de travailler. Même avec le ballon, le manque de confiance est évident au sein de l'équipe. Je suis très triste, très en colère, tout cela à la fois, mais d'une certaine manière, c'est aussi une bonne chose de comprendre quel est notre objectif.

Le remède, c'est que chacun d'entre nous se regarde dans le miroir et travaille vraiment pour changer ses habitudes. Nous n'avions pas besoin de cela (comme signal d'alarme). Arsenal est probablement la meilleure équipe du monde en ce moment, mais nous ne pouvons pas utiliser cela comme excuse. »