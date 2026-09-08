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« Très difficile à regarder ! » - Paul Scholes dit à Michael Carrick de mettre sur le banc la star de Manchester United pour le derby face à Manchester City
Le casse-tête des attaquants pour Carrick
Benjamin Sesko n'a pas encore connu sa première titularisation avec Manchester United cette saison après une blessure au tibia qui l'a écarté pendant toute la pré-saison. En son absence, Carrick a choisi d'utiliser Matheus Cunha comme attaquant de pointe face à Hull City, Ipswich Town et Everton.
Si les ailiers Bryan Mbuemo et Marcus Rashford ont réalisé des débuts de campagne positifs, l'attaque axiale de United a manqué de véritable tranchant. Cunha, arrivé en provenance de Wolverhampton l'an dernier, a historiquement évolué sur le flanc gauche, ce qui laisse planer des doutes sur sa capacité à mener l'attaque.
Sesko a récemment démontré sa valeur en inscrivant une superbe tête sur un centre de Luke Shaw contre Everton. Cependant, une égalisation tardive d'Ainsley Maitland-Niles au Hill Dickinson Stadium a contraint United à se contenter d'un match nul.
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Scholes fustige une prestation « timorée »
S’exprimant dans The Good, The Bad, and The Football, Scholes a vivement critiqué la récente performance de Manchester United contre Everton. L’ancien milieu de terrain a exprimé sa profonde frustration face au dispositif tactique de l’équipe et à son incapacité à utiliser un véritable numéro neuf.
« J’ai trouvé que c’était vraiment timide contre Everton, a déclaré Scholes. Il n’y avait aucune agressivité et Everton était prenable. Il y avait tellement d’espace et ils n’y sont jamais allés franchement. »
La légende de Manchester United a pointé la sélection de Carrick comme étant à l’origine du problème, réclamant un changement de personnel. « Le poste d’avant-centre est un peu problématique parce qu’il ne fait pas jouer Sesko, a-t-il ajouté. C’est un point d’appui. C’est très difficile de regarder une équipe de Manchester United sans avant-centre. Avec Cunha, on ne sait pas vraiment ce qu’il est, un numéro 10 ou un joueur de côté, mais ce n’est clairement pas un numéro 9, et regarder United sans numéro 9 est pénible. »
Des débuts contrastés à Manchester
La pression monte sur Carrick alors que son équipe s’apprête à recevoir son rival de l’autre côté de la ville. United n’a pris que quatre points sur neuf possibles lors de ses trois premières journées de championnat. À l’inverse, le Manchester City d’Enzo Maresca se présentera à Old Trafford avec un parcours parfait sur la scène nationale après avoir enchaîné trois victoires consécutives pour lancer sa nouvelle campagne de manière dominante.
Intégrer un buteur confirmé comme Sesko, qui affichait un impressionnant ratio d’un but toutes les 85 minutes sous les ordres de Carrick la saison dernière, pourrait être crucial pour les chances de United de stopper l’élan de City.
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Double test à Old Trafford
Avant le très attendu derby de Manchester de dimanche, United doit négocier un rendez-vous européen en milieu de semaine. Les hommes de Carrick accueilleront les Azerbaïdjanais de Sabah FK à Old Trafford pour un match de Ligue des champions jeudi.
Ce rendez-vous continental pourrait offrir à Sesko l'occasion parfaite de retrouver du rythme et de marquer des points en vue d'une place de titulaire face à City. Une prestation convaincante en Europe pourrait bien persuader son entraîneur de le réintégrer enfin dans le onze de départ en Premier League.
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