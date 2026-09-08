Benjamin Sesko n'a pas encore connu sa première titularisation avec Manchester United cette saison après une blessure au tibia qui l'a écarté pendant toute la pré-saison. En son absence, Carrick a choisi d'utiliser Matheus Cunha comme attaquant de pointe face à Hull City, Ipswich Town et Everton.

Si les ailiers Bryan Mbuemo et Marcus Rashford ont réalisé des débuts de campagne positifs, l'attaque axiale de United a manqué de véritable tranchant. Cunha, arrivé en provenance de Wolverhampton l'an dernier, a historiquement évolué sur le flanc gauche, ce qui laisse planer des doutes sur sa capacité à mener l'attaque.

Sesko a récemment démontré sa valeur en inscrivant une superbe tête sur un centre de Luke Shaw contre Everton. Cependant, une égalisation tardive d'Ainsley Maitland-Niles au Hill Dickinson Stadium a contraint United à se contenter d'un match nul.



