Benjamin Sesko n'a pas encore connu sa première titularisation avec Manchester United cette saison après une blessure au tibia qui l'a tenu éloigné des terrains pendant toute la préparation estivale. En son absence, Carrick a choisi d'aligner Matheus Cunha comme attaquant de pointe face à Hull City, Ipswich Town et Everton.

Si les joueurs de couloir Bryan Mbuemo et Marcus Rashford ont connu des débuts de campagne positifs, l'attaque axiale de United a manqué d'un véritable tranchant. Cunha, arrivé de Wolverhampton l'an dernier, a historiquement évolué sur le flanc gauche, ce qui soulève des questions sur sa capacité à mener l'attaque.

Sesko a récemment démontré sa valeur en inscrivant une superbe tête sur un centre de Luke Shaw contre Everton. Cependant, une égalisation tardive d'Ainsley Maitland-Niles au Hill Dickinson Stadium a contraint United à se contenter d'un match nul.



