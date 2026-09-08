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« Très difficile à regarder ! » - Paul Scholes dit à Michael Carrick de mettre sur le banc la star de Manchester United pour le derby contre Manchester City
Le dilemme de l’attaquant pour Carrick
Benjamin Sesko n'a pas encore connu sa première titularisation avec Manchester United cette saison après une blessure au tibia qui l'a tenu éloigné des terrains pendant toute la préparation estivale. En son absence, Carrick a choisi d'aligner Matheus Cunha comme attaquant de pointe face à Hull City, Ipswich Town et Everton.
Si les joueurs de couloir Bryan Mbuemo et Marcus Rashford ont connu des débuts de campagne positifs, l'attaque axiale de United a manqué d'un véritable tranchant. Cunha, arrivé de Wolverhampton l'an dernier, a historiquement évolué sur le flanc gauche, ce qui soulève des questions sur sa capacité à mener l'attaque.
Sesko a récemment démontré sa valeur en inscrivant une superbe tête sur un centre de Luke Shaw contre Everton. Cependant, une égalisation tardive d'Ainsley Maitland-Niles au Hill Dickinson Stadium a contraint United à se contenter d'un match nul.
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Scholes fustige une prestation « timide »
S’exprimant sur The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, Scholes a vivement critiqué la récente prestation de Manchester United contre Everton. L’ancien milieu de terrain a exprimé sa profonde frustration face au dispositif tactique de l’équipe et à son incapacité à utiliser un véritable numéro neuf.
« J’ai trouvé ça vraiment timide contre Everton, a déclaré Scholes. Il n’y avait aucune agressivité et Everton était prenable. Il y avait tellement d’espaces et ils n’ont jamais porté l’estocade. »
La légende de United a désigné la composition choisie par Carrick comme la racine du problème, réclamant un changement de personnel. « Le poste d’avant-centre est un peu un problème parce qu’il ne fait pas jouer Sesko, a-t-il ajouté. C’est un point d’appui. C’est très difficile de regarder une équipe de Manchester United sans avant-centre. Avec Cunha, on ne sait pas vraiment ce qu’il est, un numéro 10 ou un joueur de côté, mais ce n’est clairement pas un numéro 9 et regarder United sans numéro 9, c’est compliqué. »
Des débuts contrastés à Manchester
La pression monte sur Carrick alors que son équipe s’apprête à recevoir son rival voisin. United n’a pris que quatre points sur neuf possibles lors de ses trois premières journées de championnat. À l’inverse, le Manchester City d’Enzo Maresca se rendra à Old Trafford avec un parcours parfait sur la scène nationale, après avoir enchaîné trois victoires consécutives pour lancer sa nouvelle campagne de manière dominante.
L’intégration d’un buteur confirmé comme Sesko, qui affichait l’impressionnant ratio d’un but toutes les 85 minutes sous Carrick la saison dernière, pourrait être cruciale pour les chances de United de stopper l’élan de City.
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Double test à Old Trafford
Avant le très attendu derby de Manchester de dimanche, United doit négocier un rendez-vous européen en milieu de semaine. Les hommes de Carrick accueilleront la formation azerbaïdjanaise de Sabah FK à Old Trafford jeudi, pour un match de Ligue des champions.
Cette rencontre continentale pourrait offrir à Sesko l'occasion idéale de retrouver du rythme et de marquer des points en vue d'une place de titulaire contre City. Une prestation convaincante en Europe pourrait bien persuader son entraîneur de le réintégrer enfin dans le onze de départ en Premier League.
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