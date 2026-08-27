« Très difficile à affronter ! » - Bruno Fernandes admet avoir voté pour la star d'Arsenal après que le capitaine de Manchester United a remporté le prix de Joueur de l'année de la PFA

Fernandes a officiellement confirmé son statut de joueur le plus en vue de Premier League, en remportant le trophée de Joueur de l’année PFA masculin mardi soir. La cérémonie s’est tenue au Manchester Opera House, où l’international portugais est arrivé aux côtés de son épouse, Ana Pinho.

Le joueur de 31 ans a été récompensé pour sa phénoménale saison 2025-2026 sous les ordres de Michael Carrick. Fernandes a orchestré le milieu de terrain de Manchester United, pulvérisant le record de passes décisives sur une seule saison en Premier League avec 21 offrandes. Son génie créatif s’est révélé vital pour guider United vers une troisième place et assurer un retour en Ligue des champions.

Il a devancé deux stars de Manchester City et un trio de joueurs d’Arsenal pour s’adjuger le trophée. Comme le règlement de la compétition empêche les nommés de voter pour eux-mêmes, Fernandes a été contraint de soutenir un rival direct au moment de glisser son vote.



