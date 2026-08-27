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« Très difficile à affronter ! » - Bruno Fernandes admet avoir voté pour la star d'Arsenal après que le capitaine de Manchester United a remporté le prix de Joueur de l'année de la PFA
Fernandes s’adjuge la plus grande récompense individuelle
Fernandes a officiellement confirmé son statut de joueur le plus en vue de Premier League, en remportant le trophée de Joueur de l’année PFA masculin mardi soir. La cérémonie s’est tenue au Manchester Opera House, où l’international portugais est arrivé aux côtés de son épouse, Ana Pinho.
Le joueur de 31 ans a été récompensé pour sa phénoménale saison 2025-2026 sous les ordres de Michael Carrick. Fernandes a orchestré le milieu de terrain de Manchester United, pulvérisant le record de passes décisives sur une seule saison en Premier League avec 21 offrandes. Son génie créatif s’est révélé vital pour guider United vers une troisième place et assurer un retour en Ligue des champions.
Il a devancé deux stars de Manchester City et un trio de joueurs d’Arsenal pour s’adjuger le trophée. Comme le règlement de la compétition empêche les nommés de voter pour eux-mêmes, Fernandes a été contraint de soutenir un rival direct au moment de glisser son vote.
- Getty Images Entertainment
Vote secret déposé pour un rival
S'exprimant sur le tapis rouge, Fernandes a révélé qu'il soutenait l'un de ses principaux concurrents pour la récompense. « Je ne dirai pas qui c'était, mais j'ai voté pour un joueur d'Arsenal », a-t-il admis.
Le capitaine de Manchester United n'a pas tardé à souligner l'excellente forme du club du nord de Londres, sur la scène nationale comme continentale. « Ils ont été incroyables, très forts, très difficiles à jouer », a ajouté Fernandes. « Une équipe qui a connu beaucoup de succès, pas seulement en Premier League mais aussi en compétition européenne.
« Atteindre cette finale de la Ligue des champions, c'était quelque chose d'incroyable de leur part. Se maintenir dans la compétition aussi longtemps, c'est quelque chose dont ils doivent être fiers. Et je pense qu'ils méritent tout le respect que toute la Premier League doit leur accorder. »
L’art de la passe décisive
Revenant sur son total record de 21 passes décisives, Fernandes a révélé qu’il n’avait pris conscience de ce cap que lorsque les médias ont commencé à se focaliser sur les chiffres. Il a crédité ses coéquipiers pour leur finition clinique, laissant entendre que ses attaquants étaient souvent plus obsédés par ce record que lui.
« Je suis très fier que tous ceux qui aient décidé de m’aider », a-t-il dit au sujet de ses coéquipiers. « Je n’ai pas beaucoup pensé au record jusqu’à ce que vous commenciez à tellement le commenter. Évidemment, ensuite, quand vous commencez à vous en rapprocher, vous commencez à y penser et à tout le reste. Mais je pense que ça est davantage entré dans la tête de mes attaquants que dans la mienne.
« D’autant plus qu’ils veulent marquer le but et me donner ce sentiment, au point que parfois ils en oubliaient même leur propre match. Mais je suis très heureux, parce que faire une passe décisive signifie que quelqu’un marque, et surtout, si je fais une passe décisive, Manchester United marque.
« Mais évidemment, nous ne jouons pas au tennis. Nous jouons au football. Nous jouons en équipe. Nous jouons pour un club. Nous jouons pour nos fans. Et il n’y a rien de plus spécial que ça. »
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Rebondir après un contretemps précoce
Malgré les distinctions individuelles, Fernandes et Manchester United ont déjà trébuché en ce début de saison. Les hommes de Carrick ont subi une frustrante défaite 2-0 à l’extérieur face au promu Hull lors de la première journée, et se retrouvent déjà à devoir courir après au classement.
United doit désormais se remobiliser avant de recevoir Ipswich dimanche. Fernandes s’est montré lucide sur la situation actuelle du club. « Nous avons trois points de retard par rapport à là où nous voulions être à ce moment-là. Nous avons un match à domicile que nous voulons gagner, et c’est ce match. Et essayer de prendre les points qui sont devant nous », a-t-il conclu.
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