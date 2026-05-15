Si tel était le cas, ce leader indémodable serait-il tenté de relever un nouveau défi, et où cela pourrait-il se passer ? Interrogé à ce sujet, Meulensteen, qui a travaillé avec Ronaldo à Manchester United, a confié en exclusivité à GOAL via Best Betting Bonuses : « C’est possible. C’est dans la nature des choses.

Au regard de sa situation actuelle, certaines portes semblent déjà se être refermées. Je me demande s’il serait tenté de revenir dans un club européen qui dispute la Ligue des champions, car c’est clairement ce qu’il viserait.

Je l’imagine bien partir aux États-Unis, jouer un an en MLS. On s’est tous demandé ce que ça ferait de jouer aux côtés de Messi. Ce serait quelque chose. Peut-être serait-il tenté de tenter cette expérience, plutôt que de s’affronter, de les réunir dans une même équipe. »

Interrogé sur la possibilité que deux égéries aux egos affirmés coexistent au sein du même onze, le technicien a ajouté : « Ils sont au même niveau en termes de palmarès, de matches joués et de buts marqués, mais c’est comme comparer des pommes et des poires.

« Je considère que la question “qui est le meilleur, Cristiano ou Messi ?” est stérile. On devrait plutôt se demander vers quel style on est le plus attiré. Messi est ce petit joueur léger qui guide le ballon avec ses pieds, saute, change de direction, court et dribble ses adversaires, tandis que Cristiano est une boule d’énergie, fort, grand, dynamique, rapide et puissant.

Ils sont tous deux aussi importants l’un que l’autre, ils se complètent à merveille et prendraient plaisir à jouer ensemble. »