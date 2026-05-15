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« Très complémentaires » - Pourquoi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient former un duo redoutable à l’Inter Miami, alors qu’un ancien entraîneur de Manchester United valide le transfert de CR7 en MLS, à condition qu’il remporte d’abord le titre saoudien
Ronaldo vise les titres nationaux et européens
À 41 ans, Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, voit le temps lui échapper. Sous contrat à Riyad, dans le cadre de l’accord le plus lucratif du football mondial, jusqu’en 2027, le Portugais pourrait toutefois partir si les deux parties s’entendent.
Des interrogations sur la durée de son séjour en Arabie saoudite ont surgi lorsqu’il a observé une grève en février ; toutefois, les tensions semblent désormais aplanies. Al-Nassr, qui a vu son sacre repoussé par un c.s.c. de la 98e minute contre Al-Hilal, est tout proche de son premier titre de D1 depuis 2019.
Le club est également qualifié pour la finale de la Ligue des champions de l'AFC 2, où il affrontera Gamba Osaka samedi, ce qui signifie que Ronaldo pourrait terminer la saison avec plusieurs titres majeurs à son palmarès.
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Ronaldo et Messi pourraient-ils évoluer au sein de la même équipe à l’Inter Miami ?
Si tel était le cas, ce leader indémodable serait-il tenté de relever un nouveau défi, et où cela pourrait-il se passer ? Interrogé à ce sujet, Meulensteen, qui a travaillé avec Ronaldo à Manchester United, a confié en exclusivité à GOAL via Best Betting Bonuses : « C’est possible. C’est dans la nature des choses.
Au regard de sa situation actuelle, certaines portes semblent déjà se être refermées. Je me demande s’il serait tenté de revenir dans un club européen qui dispute la Ligue des champions, car c’est clairement ce qu’il viserait.
Je l’imagine bien partir aux États-Unis, jouer un an en MLS. On s’est tous demandé ce que ça ferait de jouer aux côtés de Messi. Ce serait quelque chose. Peut-être serait-il tenté de tenter cette expérience, plutôt que de s’affronter, de les réunir dans une même équipe. »
Interrogé sur la possibilité que deux égéries aux egos affirmés coexistent au sein du même onze, le technicien a ajouté : « Ils sont au même niveau en termes de palmarès, de matches joués et de buts marqués, mais c’est comme comparer des pommes et des poires.
« Je considère que la question “qui est le meilleur, Cristiano ou Messi ?” est stérile. On devrait plutôt se demander vers quel style on est le plus attiré. Messi est ce petit joueur léger qui guide le ballon avec ses pieds, saute, change de direction, court et dribble ses adversaires, tandis que Cristiano est une boule d’énergie, fort, grand, dynamique, rapide et puissant.
Ils sont tous deux aussi importants l’un que l’autre, ils se complètent à merveille et prendraient plaisir à jouer ensemble. »
Ronaldo envisage-t-il de débuter et de conclure sa carrière au Sporting ?
Si Ronaldo renonçait à l’aventure américaine, sa carrière pourrait-elle boucler la boucle au Sporting CP, là où tout a commencé ? Pour Meulensteen, ce scénario est plausible : « C’est possible, mais je ne sais pas à quel point ses liens avec le Sporting sont encore forts. Il a évidemment passé de nombreuses années à Manchester United, où il est d’ailleurs déjà retourné.
Il a passé de nombreuses années au Real Madrid, où il a sans doute connu le plus grand succès de sa carrière, mais oui, c’est au Sporting que sa carrière professionnelle a débuté, donc cela pourrait être une autre bonne option. »
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Ronaldo pourrait jouer aux côtés de son fils avant d'envisager un transfert en MLS
Ronaldo ne semble pas pressé de changer d’air, alors que des offres saoudiennes pourraient lui permettre de jouer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Jr, une perspective aussi rare que symbolique.
Il ne semble pas non plus pressé de rejoindre Messi aux États-Unis, si tel devait être son choix, puisque le champion du monde argentin négocie actuellement un contrat avec l’Inter Miami valable jusqu’en 2028, ce qui ouvrirait la voie à un éventuel transfert en Floride en tant qu’agent libre d’ici douze mois.