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« Très combative et assez technique » : Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Lionesses, explique pourquoi elle a convoqué pour la première fois en équipe nationale senior Erica Parkinson, âgée de 17 ans, pour les matchs contre l'Espagne et l'Islande
Parkinson a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale d'Angleterre à l'âge de 17 ans
La dernière sélection de Wiegman pour l'équipe d'Angleterre a suscité de nombreuses réactions. Leah Williamson a été retenue, bien qu'elle n'ait disputé aucun des trois derniers matchs d'Arsenal en raison d'un problème aux ischio-jambiers, tandis que Beth Mead a également fait son retour après avoir manqué le dernier stage pour cause de blessure au tibia. Ella Toone, Aggie Beever-Jones et Grace Clinton n'ont toutefois pas eu cette chance face aux blessures, les trois joueuses ayant été écartées en raison de problèmes persistants.
Cela a toutefois ouvert la voie à une nouvelle recrue, Wiegman ayant sélectionné Parkinson pour la première fois. Bien qu’elle n’ait que 17 ans, la jeune milieu offensive évolue régulièrement en première division portugaise depuis trois saisons, avec Valadares Gaia, et elle a également intégré l’équipe d’Angleterre des moins de 23 ans lors des dernières trêves internationales. Elle va désormais franchir une nouvelle étape importante en intégrant l'équipe senior des Lionesses.
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Explications : pourquoi Wiegman a convoqué le jeune talent Parkinson
Lors d’une conférence de presse mardi, on a demandé à Wiegman ce qui l’avait poussée à adresser cette invitation surprise à Parkinson. « Nous l’avons convoquée car nous manquons un peu de profondeur au milieu de terrain en raison des blessures d’Ella Toone et de Grace Clinton ; il était donc tout naturel que nous cherchions qui pouvait prendre la relève », a expliqué la sélectionneuse anglaise. « Erica a suivi le parcours. Elle joue au Portugal. Elle a fait ses preuves avec les U23. C’est une milieu offensive très dynamique qui aime aller de l’avant, tout en étant très combative et assez technique. Bien sûr, passer des U23 et du championnat portugais à notre équipe senior représente un grand pas, mais elle a l’occasion de montrer ce dont elle est capable à notre niveau.
« Je pense qu’elle est prête à intégrer l’équipe. Je pense que pour chaque jeune joueuse qui arrive dans notre environnement pour la première fois, il y a bien sûr une certaine appréhension. Comme nous le savons, c’est une équipe qui a joué à un très haut niveau, donc pour chaque joueuse, c’est vraiment un saut en avant. Nous n’allons rien forcer. Elle va nous rejoindre et elle va montrer [ce dont elle est capable] et j’espère qu’elle va apprécier cela. Je ne m’attends pas à ce qu’elle intègre d’emblée le onze de départ. Ce n’est pas ce que nous attendons. C’est une phase d’apprentissage pour elle. Mais j’espère vraiment qu’elle pourra s’adapter rapidement au niveau requis dans notre environnement senior.
« Elle a été surprise. Elle est restée sans voix, a-t-elle dit, mais elle était très heureuse, surprise et enthousiaste, bien sûr. »
Éligible pour quatre nations : pourquoi Parkinson a-t-il choisi l'Angleterre ?
L'histoire de Parkinson est fascinante. Née à Singapour d'un père anglais et d'une mère japonaise, elle est également éligible pour représenter le Portugal, où elle vit depuis l'âge de 10 ans. Elle parle quatre langues et compte déjà plus de 70 sélections en équipe senior à son actif, après avoir fait ses débuts avec Valadares Gaia à l'âge de 15 ans. Depuis, Parkinson n'a cessé de progresser et a été nommée meilleure jeune joueuse de la Liga BPI la saison dernière. Elle est en passe de dépasser son total de buts et de passes décisives de la saison dernière cette année également, avec quatre buts et deux passes décisives en 14 apparitions en championnat jusqu'à présent.
Quant à savoir pourquoi Parkinson a choisi de représenter l'Angleterre plutôt que l'une des trois autres nations pour lesquelles elle est éligible, l'adolescente a expliqué l'année dernière que c'était « le premier pays à m'avoir invitée au centre national d'entraînement ». « Ils ont envoyé un recruteur au Portugal pour voir mes matchs. À l'époque, je jouais avec des garçons. Ils ont vu des extraits de mes matchs en ligne et ont réalisé que j'étais à moitié anglaise », a-t-elle déclaré. « Une fois arrivée ici, j'ai tout de suite beaucoup aimé la culture. Tout le monde est gentil, mais aussi ambitieux. J'ai apprécié la façon dont l'Angleterre se comportait lors des séances d'entraînement et le style de jeu lors des matchs. »
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Quand Parkinson pourrait-elle faire ses débuts avec les Lionesses ?
Il faut bien admettre qu'il est peu probable que Parkinson fasse ses débuts en équipe nationale senior lors du prochain match des Lionesses. L'équipe de Wiegman accueillera l'Espagne, championne du monde en titre, à Wembley le 14 avril, dans l'espoir de conserver son avance sur la Roja dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement obtiendra une place automatique pour le tournoi au Brésil l'année prochaine, les autres devant passer par les barrages.
Cependant, avec un match contre l'Islande, que l'Angleterre a facilement battue lors de leur première rencontre au début du mois, prévu quelques jours plus tard, une opportunité pourrait s'offrir à l'adolescente si elle fait forte impression. Les Lionesses clôtureront cette phase de qualification en juin, avec un déplacement en Espagne et un match à domicile contre l'Ukraine. Parkinson espère pouvoir participer à ce stage également.