« Très combative et assez technique » : Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Lionesses, explique pourquoi elle a convoqué pour la première fois en équipe nationale senior Erica Parkinson, âgée de 17 ans, pour les matchs contre l'Espagne et l'Islande

Lors d’une conférence de presse mardi, on a demandé à Wiegman ce qui l’avait poussée à adresser cette invitation surprise à Parkinson. « Nous l’avons convoquée car nous manquons un peu de profondeur au milieu de terrain en raison des blessures d’Ella Toone et de Grace Clinton ; il était donc tout naturel que nous cherchions qui pouvait prendre la relève », a expliqué la sélectionneuse anglaise. « Erica a suivi le parcours. Elle joue au Portugal. Elle a fait ses preuves avec les U23. C’est une milieu offensive très dynamique qui aime aller de l’avant, tout en étant très combative et assez technique. Bien sûr, passer des U23 et du championnat portugais à notre équipe senior représente un grand pas, mais elle a l’occasion de montrer ce dont elle est capable à notre niveau.

« Je pense qu’elle est prête à intégrer l’équipe. Je pense que pour chaque jeune joueuse qui arrive dans notre environnement pour la première fois, il y a bien sûr une certaine appréhension. Comme nous le savons, c’est une équipe qui a joué à un très haut niveau, donc pour chaque joueuse, c’est vraiment un saut en avant. Nous n’allons rien forcer. Elle va nous rejoindre et elle va montrer [ce dont elle est capable] et j’espère qu’elle va apprécier cela. Je ne m’attends pas à ce qu’elle intègre d’emblée le onze de départ. Ce n’est pas ce que nous attendons. C’est une phase d’apprentissage pour elle. Mais j’espère vraiment qu’elle pourra s’adapter rapidement au niveau requis dans notre environnement senior.

« Elle a été surprise. Elle est restée sans voix, a-t-elle dit, mais elle était très heureuse, surprise et enthousiaste, bien sûr. »