Chelsea s’apprête à réintégrer Jackson dans l’effectif de l’équipe première après son prêt d’une saison au Bayern Munich. Le club entend laisser le nouvel entraîneur Alonso évaluer l’international sénégalais avant de statuer sur son avenir. Jackson a passé la saison 2025-2026 en Allemagne et va désormais retrouver les Blues alors que le club entame une nouvelle ère sous la houlette d’Alonso.

Selon le Daily Mail, le joueur de 24 ans conserve une bonne cote au sein du club malgré son départ temporaire. Les Blues ont déjà reçu des demandes de renseignements de la part de formations de Premier League et de l’étranger. Un transfert demeure toutefois envisageable en cas d’offre conséquente, mais la priorité actuelle est de laisser à Jackson l’occasion de s’imposer auprès d’Alonso lorsque l’Espagnol prendra officiellement ses fonctions le 1^(er) juillet.