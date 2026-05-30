AFP
Traduit par
« Très apprécié en interne » : Nicolas Jackson aura l’occasion de se distinguer aux yeux de Xabi Alonso, Chelsea s’apprêtant à accueillir de nouveau l’attaquant après son prêt au Bayern
Chelsea prévoit d’évaluer Jackson sous la houlette d’Alonso.
Chelsea s’apprête à réintégrer Jackson dans l’effectif de l’équipe première après son prêt d’une saison au Bayern Munich. Le club entend laisser le nouvel entraîneur Alonso évaluer l’international sénégalais avant de statuer sur son avenir. Jackson a passé la saison 2025-2026 en Allemagne et va désormais retrouver les Blues alors que le club entame une nouvelle ère sous la houlette d’Alonso.
Selon le Daily Mail, le joueur de 24 ans conserve une bonne cote au sein du club malgré son départ temporaire. Les Blues ont déjà reçu des demandes de renseignements de la part de formations de Premier League et de l’étranger. Un transfert demeure toutefois envisageable en cas d’offre conséquente, mais la priorité actuelle est de laisser à Jackson l’occasion de s’imposer auprès d’Alonso lorsque l’Espagnol prendra officiellement ses fonctions le 1^(er) juillet.
- AFP
Chelsea examine l'avenir de l'attaquant
Le transfert de Jackson au Bayern aurait été largement influencé par la perte de confiance de l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca. Maresca ayant quitté le club, les conditions d’un éventuel retour ont considérablement changé. La direction de Chelsea se montrerait ouverte quant à l’avenir de Jackson. Si elle souhaite qu’Alonso évalue personnellement l’attaquant, elle est également disposée à examiner les opportunités du marché si des offres intéressantes se présentaient pendant le mercato.
La concurrence pour les places pourrait déterminer l'avenir de Jackson
Jackson affronte une concurrence acharnée sur le front de l’attaque de Chelsea. Joao Pedro, Liam Delap et Emmanuel Emegha figurent déjà parmi les options offensives du club, créant un embouteillage avant le début de la nouvelle saison.
L’absence de compétitions européennes la saison prochaine risque de compliquer l’équation : avec moins de matchs pour faire tourner l’effectif, Alonso pourrait être contraint de réduire son groupe afin de préserver la satisfaction de chacun.
Sa polyvalence constitue toutefois un atout : contrairement à d’autres avant-postes, il peut aussi jouer sur les ailes, ce qui confère à Alonso une option tactique supplémentaire.
- getty
Il honorera ses engagements en Coupe du monde avant de retrouver Chelsea.
Dans l’immédiat, Jackson se consacrera à ses obligations internationales avec le Sénégal en vue de la Coupe du monde, qui débute le 11 juin. En conséquence, Alonso suivra d’abord l’attaquant à distance avant de travailler directement avec lui lors de la préparation estivale. Une fois rentré à Londres, Jackson devra rapidement convaincre pour s’inscrire dans les plans de Chelsea pour la saison 2026-2027. Ses performances durant la préparation estivale s’annoncent cruciales : le club devra ensuite décider de le conserver ou d’étudier les éventuelles offres.