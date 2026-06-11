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Trent Alexander-Arnold pourrait-il faire son retour en Premier League ? Une rumeur de transfert « stupéfiante », alors que le Real Madrid regretterait de ne pas avoir conservé l’ancien arrière droit de Liverpool
Problèmes de forme et de condition physique lors de la première saison d'Alexander-Arnold en Espagne
Son arrivée au Santiago Bernabéu en 2025 devait lui permettre de franchir un cap. Double champion d’Angleterre, vainqueur de la Ligue des champions et de plusieurs coupes nationales, le natif de Merseyside a quitté sa zone de confort à l’issue de son contrat.
Des problèmes de forme et de condition physique ont compliqué la vie du latéral de 27 ans à Madrid, tandis qu’il devait faire face à une concurrence féroce pour une place de titulaire face à l’icône des Blancos, Dani Carvajal. Les supporters exigeants de la capitale espagnole ne se sont pas encore laissés convaincre par un joueur qui n’a disputé que 21 matches de Liga en 2025-2026.
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Alexander-Arnold aura-t-il des regrets après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ?
Si Alexander-Arnold semblait manquer à Liverpool, le club lui manquait tout autant. Jérémie Frimpong n’a pas convaincu au poste d’arrière droit après son transfert onéreux en provenance du Bayer Leverkusen, et les difficultés collectives ont précipité les Reds à la cinquième place, entraînant le départ d’Arne Slot.
Après avoir observé ces difficultés depuis l’extérieur et avoir été écarté par l’Angleterre pour le grand tournoi nord-américain, Alexander-Arnold regrettera-t-il son choix ? Interrogé sur le sujet, l’ex-star de Liverpool et des Three Lions, Murphy, a confié dans une interview exclusive accordée à GOAL via NetBet : « Je pense que les joueurs ressentent toujours cela. Quand je suis parti, il y a des moments où l’on se dit : “Qu’est-ce que j’ai fait ?” Bien sûr, c’est normal, c’est naturel.
Je ne pense pas qu’il soit encore en état de panique, car cela ne fait qu’une saison. Je suis sûr qu’il croit toujours fermement en ses capacités. Mais oui, il a sûrement connu des moments de doute. Quand on se lance dans une nouvelle aventure footballistique, il y a forcément des soirées où l’on se dit : “Oh” – surtout si tout ne se passe pas parfaitement bien. Si tout va bien, ces moments sont moins fréquents. Mais je suis sûr qu’il a dû passer quelques nuits blanches à cause de ça.
« Mais il ne faut pas s’attarder là-dessus, il ne faut pas ruminer, car cela nuit aux performances. Je pense qu’il sera déçu de sa saison. Mais il a le temps et il a son contrat, donc je suis sûr qu’il va se remettre en forme pendant l’été pour être prêt dès le début de la saison prochaine. »
Alexander-Arnold pourrait-il faire son retour en Premier League, et plus précisément à Liverpool ?
Interrogé sur un éventuel retour d’Alexander-Arnold en Premier League, et plus précisément à Liverpool, Murphy a coupé court aux spéculations : « Je serais franchement stupéfait de le voir réapparaître à Anfield, pour plusieurs raisons. D’abord, il y a les supporters. Les supporters ne semblent pas prêts à l’accueillir à bras ouverts, compte tenu des circonstances de son départ. Ensuite, son salaire est tel que très peu de clubs de Premier League pourraient se le permettre aujourd’hui. Certes, c’est un joueur exceptionnel, mais il touche une somme phénoménale à Madrid, où il est arrivé libre.
Je pense qu’il va rester là-bas encore un peu. Il va sans doute tenter sa chance une saison de plus, voir comment ça se passe, puis évaluer sa situation. Je ne le vois pas revenir pour l’instant. Peut-être à un moment donné, bien sûr, car il n’est pas vieux. La Premier League a certes les moyens de le recruter, mais je ne pense pas que cela se produira pour l’instant. »
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Le Real Madrid s’apprête à recruter Dumfries et à nommer Mourinho au poste d’entraîneur.
Alexander-Arnold a signé un contrat de six ans à son arrivée au Real, ce qui le lie au club jusqu’en 2031. La durée de cet engagement sera toutefois à confirmer.
Le départ de Carvajal du Bernabéu écarte un concurrent direct, mais le club merengue a déjà trouvé un accord avec l’international néerlandais Denzel Dumfries, qui devrait quitter l’Inter, géant de la Serie A, tandis que José Mourinho s’apprête à entamer un deuxième mandat sur le banc madrilène. Alexander-Arnold devra donc encore faire ses preuves pour convaincre qu’il mérite sa place au sein de la maison des « Galacticos ».