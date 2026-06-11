Si Alexander-Arnold semblait manquer à Liverpool, le club lui manquait tout autant. Jérémie Frimpong n’a pas convaincu au poste d’arrière droit après son transfert onéreux en provenance du Bayer Leverkusen, et les difficultés collectives ont précipité les Reds à la cinquième place, entraînant le départ d’Arne Slot.

Après avoir observé ces difficultés depuis l’extérieur et avoir été écarté par l’Angleterre pour le grand tournoi nord-américain, Alexander-Arnold regrettera-t-il son choix ? Interrogé sur le sujet, l’ex-star de Liverpool et des Three Lions, Murphy, a confié dans une interview exclusive accordée à GOAL via NetBet : « Je pense que les joueurs ressentent toujours cela. Quand je suis parti, il y a des moments où l’on se dit : “Qu’est-ce que j’ai fait ?” Bien sûr, c’est normal, c’est naturel.

Je ne pense pas qu’il soit encore en état de panique, car cela ne fait qu’une saison. Je suis sûr qu’il croit toujours fermement en ses capacités. Mais oui, il a sûrement connu des moments de doute. Quand on se lance dans une nouvelle aventure footballistique, il y a forcément des soirées où l’on se dit : “Oh” – surtout si tout ne se passe pas parfaitement bien. Si tout va bien, ces moments sont moins fréquents. Mais je suis sûr qu’il a dû passer quelques nuits blanches à cause de ça.

« Mais il ne faut pas s’attarder là-dessus, il ne faut pas ruminer, car cela nuit aux performances. Je pense qu’il sera déçu de sa saison. Mais il a le temps et il a son contrat, donc je suis sûr qu’il va se remettre en forme pendant l’été pour être prêt dès le début de la saison prochaine. »