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Krishan Davis

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Trent Alexander-Arnold, Phil Foden et les sept décisions majeures qui attendent Thomas Tuchel avant l’annonce de la liste des 26 joueurs anglais pour la Coupe du monde

Analysis
Angleterre
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
M. Gibbs-White
T. Alexander-Arnold
FEATURES

L'heure est enfin venue pour Thomas Tuchel de prendre une décision, alors qu'il s'apprête à dévoiler la composition définitive de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026. La mission qui lui avait été confiée à ses débuts en mars 2025 était on ne peut plus claire : faire en sorte que les Three Lions remportent le trophée pour la première fois depuis 60 longues années. À l’approche du tournoi, le technicien allemand doit désormais sélectionner les 26 joueurs qu’il estime capables de mener à bien cette mission sur le sol nord-américain.

Vendredi, Tuchel réduira de plus de moitié sa liste provisoire de 55 joueurs, et de nombreuses décisions cruciales demeurent incertaines alors que le compte à rebours vers son annonce finale a commencé.

D’ici là, le sélectionneur aura déjà tranché après quinze mois à la tête de l’équipe, et il aura entamé la tâche délicate d’appeler les joueurs qui ne feront pas partie de l’aventure, une nouvelle toujours difficile à recevoir à l’approche d’une grande compétition.

Quoi qu’il arrive, le sélectionneur s’exposera à un débat animé parmi les supporters et les médias. Ci-dessous, GOAL passe en revue les décisions de sélection les plus importantes alors que Tuchel s’apprête à dévoiler sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Palmer, Foden, ou aucun des deux ?!

    Tous les regards seront tournés vers les joueurs qui se disputeront le poste de numéro 10 lorsque la liste des 26 noms sera dévoilée vendredi. On peut supposer que des joueurs comme Jude Bellingham, Morgan Rogers et Eberechi Eze sont assurés d’y figurer, mais qu’en est-il de Cole Palmer et Phil Foden ?

    Les deux hommes, respectivement à Chelsea et Manchester City, ont connu une saison mitigée : le premier a été freiné par des pépins physiques, tandis que le second cherche encore son meilleur niveau. Ils avaient bien pris part au stage de mars, mais avec la mise en garde qu’ils devaient encore prouver leur valeur pour le Mondial.

    Aucun des deux n’a brillé depuis. Si Gareth Southgate doit trancher entre les deux, Palmer part avec un léger avantage : il a montré plus d’éclairs de classe, notamment lors de sa dernière sortie contre Tottenham, tandis que Foden est apparu moins en confiance. Il n’est pas impossible, enfin, que les deux hommes soient laissés de côté.

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  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    L'énigme Gibbs-White

    Les performances mitigées de Palmer et Foden pourraient profiter à Morgan Gibbs-White, actuellement l’un des joueurs les plus en vue du pays : il a déjà marqué 11 buts en Premier League depuis le début de l’année, une statistique d’autant plus impressionnante qu’il joue au milieu de terrain dans une équipe qui a lutté contre la relégation une bonne partie de la saison.

    Néanmoins, le joueur de 26 ans n’a jamais été aligné d’entrée sous les ordres de Tuchel et a même été écarté en mars. L’été dernier, il était rapporté que le sélectionneur allemand et son staff doutaient de son tempérament, de sa capacité à conserver le ballon et de sa résistance à la chaleur torride qui attendra le groupe en Amérique du Nord.

    Néanmoins, ses exploits des dernières semaines et des derniers mois pourraient faire taire ces réserves si le sélectionneur opte pour une convocation basée sur la forme et les mérites actuels.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    La doublure de Kane

    Harry Kane, le capitaine, est certain de démarrer titulaire en attaque à la Coupe du monde, sauf catastrophe. En revanche, la lutte pour l’accompagner est ouverte : plusieurs avant-postes se disputent les rares places restantes dans l’avion. Tuchel songerait à emmener trois numéros 9 au tournoi.

    Ollie Watkins, efficace en tant que remplaçant lors de l’Euro 2024, a retrouvé la forme au meilleur moment après une saison difficile, marquée notamment par une mise à l’écart en mars. L’attaquant d’Aston Villa a inscrit 11 buts lors de ses 14 dernières apparitions.

    En Arabie saoudite, Ivan Toney a enchaîné les buts à un rythme effréné pour dépasser la barre des 40, mais il n’a pas joué pour son pays depuis près d’un an, ce qui laisse penser que Tuchel ne s’intéressera guère aux joueurs évoluant dans des championnats relativement moins relevés, malgré les prouesses du joueur de 30 ans sur le point de penalty.

    De retour en Premier League, Dominic Calvert-Lewin, auteur de 15 buts, avait été convoqué pour le dernier stage et conserve donc une chance, tout comme Dominic Solanke, bien que le joueur des Spurs soit actuellement blessé. Des voix se sont également élevées pour réclamer la sélection de Danny Welbeck, le vétéran ayant marqué 14 fois pour Brighton en 2025-2026, mais il faut bien admettre que ses chances sont minces à ce stade.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    Les jeunes loups

    Un jeune espoir figurera-t-il parmi les 26 joueurs convoqués par Tuchel ? Le pragmatisme affiché jusqu’ici par le technicien allemand en matière de sélection laisse penser le contraire. Toutefois, deux jeunes talents ont probablement attiré son attention.

    Max Dowman a déjà captivé les observateurs lors de ses apparitions avec Arsenal, notamment grâce à son but historique face à Everton, inscrit à seulement 16 ans. Le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League possède un potentiel immense, mais il n’a pour l’instant porté le maillot de l’Angleterre qu’au niveau U19. Son temps de jeu en équipe première des Gunners reste logiquement limité.

    Il est toutefois plus probable que Tuchel ait sérieusement envisagé Rio Ngumoha, qui commence à s’imposer comme titulaire sur l’aile gauche de Liverpool grâce à des performances individuelles éblouissantes. Bien qu’il n’ait joué qu’au même niveau d’âge que Dowman en sélection nationale, Ngumoha accumule les minutes de jeu avec les Reds et pourrait constituer une alternative crédible à un poste qui pose quelque peu problème à l’Angleterre, même si celle-ci dispose d’Anthony Gordon et de Marcus Rashford pour occuper ce flanc.

    Myles Lewis-Skelly, coéquipier de Dowman à Arsenal, appartient peut-être à une autre catégorie de jeunes prodiges, étant donné que ce joueur de 19 ans possède une expérience bien plus grande. L’arrière gauche, qui peut également évoluer au poste de milieu de terrain, espère être rappelé en sélection après avoir impressionné sous les couleurs de l’équipe de Mikel Arteta lors de cette fin de saison décisive.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent obtiendra-t-il un sursis ?

    Trent Alexander-Arnold attire lui aussi tous les regards : le latéral droit du Real Madrid, en difficulté, réussira-t-il à intégrer le groupe in extremis ? Déjà écarté en mars malgré la sélection élargie de Tuchel à 35 joueurs, l’ancien pilier de Liverpool figure toutefois sur la liste préliminaire de 55 joueurs convoqués pour la Coupe du monde.

    Ses espoirs sont renforcés par la blessure de Ben White (Arsenal), dont le retour à temps pour le tournoi semble peu probable. Reece James, de nouveau opérationnel, reste le premier choix, mais les problèmes physiques de Tino Livramento, absent depuis mi-avril en raison d’une lésion à la cuisse, pourraient ouvrir une brèche derrière lui.

    Jarell Quansah et Djed Spence demeurent des concurrents, même si ce dernier a peu joué sous Roberto De Zerbi à Tottenham.

    Sur le plan tactique, Tuchel pourrait voir en lui une arme utile dans les rencontres où les Three Lions auront la possession et chercheront à percer un bloc défensif, notamment face au Panama et au Ghana lors de la phase de groupes.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Défenseurs chevronnés

    Ailleurs, la défense semble prête à allier jeunesse et expérience – mais la question qui se pose est de savoir de quelle expérience il s'agit exactement. Ezri Konsa et Marc Guehi sont des valeurs sûres et formeront probablement la paire de défenseurs centraux titulaires, tandis que Harry Maguire s'est imposé à nouveau grâce à son regain de forme à Manchester United.

    En revanche, John Stones, seulement aligné quatre fois comme titulaire en Premier League cette saison avec Manchester City, voit son statut menacé. Tuchel l’avait désigné comme l’un de ses leaders, mais les blessures récurrentes pourraient l’écarter.

    Le sélectionneur apprécie également Dan Burn (34 ans, Newcastle) pour sa polyvalence et son pied gauche, tandis qu’une lutte s’annonce entre Quansah et Levi Colwill – auteur d’un retour convaincant à Chelsea après une rupture des ligaments croisés – pour les derniers tickets en défense centrale.

    À gauche, Luke Shaw, de retour en forme avec Man Utd, figure dans la pré-liste et affrontera le duo de Newcastle Burn-Hall, ainsi que Lewis-Skelly, tandis que la sélection de Nico O’Reilly semble actée.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Scott affronte Henderson

    Le débat autour des places au milieu de terrain recèle une intrigue secondaire : Tuchel doit équilibrer le leadership et l’expérience d’une part, et l’exubérance de la jeunesse d’autre part, sans oublier, soyons honnêtes, le mérite.

    Le technicien allemand continue de convoquer Jordan Henderson, 35 ans, dont les débuts prometteurs à Brentford ont depuis perdu de leur éclat, tandis qu’Alex Scott, de Bournemouth, a été étonnamment écarté en mars après avoir été appelé en novembre sans jamais entrer en jeu, malgré ses performances régulières et de haut niveau avec les Cherries durant leur course vers l’Europe.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo et Bellingham semblent intouchables dans l’entrejeu, tandis qu’Adam Wharton a probablement fait assez pour mériter lui aussi une place. L’espace est donc restreint, et le sélectionneur doit évaluer la valeur ajoutée de la présence d’Henderson dans le vestiaire, car Scott apparaît comme l’alternative idéale à Bellingham : un milieu box-to-box percutant et visionnaire.

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