Vendredi, Tuchel réduira de plus de moitié sa liste provisoire de 55 joueurs, et de nombreuses décisions cruciales demeurent incertaines alors que le compte à rebours vers son annonce finale a commencé.

D’ici là, le sélectionneur aura déjà tranché après quinze mois à la tête de l’équipe, et il aura entamé la tâche délicate d’appeler les joueurs qui ne feront pas partie de l’aventure, une nouvelle toujours difficile à recevoir à l’approche d’une grande compétition.

Quoi qu’il arrive, le sélectionneur s’exposera à un débat animé parmi les supporters et les médias. Ci-dessous, GOAL passe en revue les décisions de sélection les plus importantes alors que Tuchel s’apprête à dévoiler sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde.