L’ancien défenseur de Manchester City et de Leeds United, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été invité à évaluer le poste d’arrière droit de l’Angleterre et les récentes performances collectives de l’équipe : « Je pense que Reece James est le joueur le plus complet.

« Il nous reste deux ans, 18 mois avant le Championnat d’Europe. Trent a réintégré le groupe. C’est un talent exceptionnel, nous le savons. Mais au plus haut niveau, quand on arrive en demi-finale ou en quart de finale, et nous l’avons vu à la Coupe du monde, tout se joue sur la manière de défendre. Quand on est défenseur, il faut être capable de défendre en un contre un.

« Si l’on se retrouve à six derrière face à quatre attaquants, on perd le match. Nous l’avons vu à la Coupe du monde. On peut aligner autant de défenseurs que l’on veut, ça ne marche pas. Il faut être assez bon pour défendre en un contre un.

« Quant aux équipes que nous avons affrontées, d’accord, je sais que nous avons marqué beaucoup de buts, mais soyons honnêtes : nous avons battu une équipe de Croatie dont la moyenne d’âge était de 45 ans, ou quelque chose comme ça. Certains de ces joueurs me semblent plus vieux que moi, tellement ça fait longtemps qu’ils sont là !

« Nous devrions battre la République tchèque sans difficulté. Parmi ces matches, il n’y en a aucun que nous n’aurions pas dû gagner. Les gens disent : ‹ Ah oui, le match contre l’Espagne était formidable. › Oui, mais nous aurions pu être menés 3-0 avant même de cadrer un tir. Avoir un score de 2-1 à la mi-temps était un peu heureux. D’accord, ils ont raté le penalty, mais ensuite ils ont dominé. Au vu de la physionomie du match, si l’on vous avait dit qu’il se terminerait sur un score de 6-2, vous n’auriez pas eu grand-chose à redire. On ne peut pas concéder autant d’occasions face à des équipes de qualité.

« Évidemment, les résultats ont été fantastiques. Mais c’est presque toujours le cas lors des qualifications. Quand avons-nous échoué à nous qualifier pour la dernière fois ? Avec Steve McClaren en 2008 ? Nous nous qualifions presque tout le temps, quoi qu’il arrive. Ce qui compte, c’est ce qui se passe une fois en tournoi.

« Lors du dernier tournoi, je dirais que la tactique et les prises de décision n’étaient pas bonnes. Nous nous sommes lourdement trompés lors de ce dernier tournoi. C’est pour cela que Thomas Tuchel a été recruté. Pour moi, on peut gagner tous les matches 6-0 jusqu’à l’Euro, mais si l’on ne gagne pas la finale, à quoi bon ? »