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Trent Alexander-Arnold ou Reece James : Un ancien latéral droit de l’Angleterre fait son choix, mais refuse de tirer trop d’enseignements d’une victoire face à une équipe de Croatie avec un « âge moyen de 45 ans »
L’Angleterre a terminé troisième de la Coupe du monde 2026.
Mills, qui compte 19 sélections avec son pays et a disputé la compétition phare de la FIFA en 2002, fait partie de ceux qui observent la situation de loin alors que l’Angleterre tente, sous la houlette de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel, de se forger une identité d’équipe capable de viser des trophées.
L’Angleterre est considérée comme ayant « commis d’énormes erreurs » sur le sol nord-américain cet été, malgré sa troisième place et son meilleur résultat depuis 1966. Sa défaite en demi-finale face à Lionel Messi et à l’Argentine, après avoir ouvert le score dans cette rencontre, a suscité de nombreuses questions embarrassantes.
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De larges victoires, mais les lacunes défensives restent préoccupantes
Beaucoup visaient Tuchel, l'ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich ayant multiplié les défenseurs dans son équipe alors qu'il aurait dû chercher à attaquer. L'Angleterre a toutefois montré un visage plus audacieux au début de sa dernière campagne en Ligue des nations.
Elle n'a eu aucun mal à remporter ses deux confrontations avec la Tchéquie, tout en écrasant la Croatie 7-0 à Rijeka. Elle s'est inclinée face à l'Espagne, championne du monde, lors d'un match spectaculaire à Wembley qui a aussi mis en lumière d'autres failles défensives.
Mills n'est pas convaincu que l'Angleterre soit aussi forte que certains le prétendent, alors que des pronostics audacieux circulent déjà pour l'Euro 2028, qui s'apprête à se dérouler sur le sol britannique.
Le meilleur choix au poste de latéral droit et les domaines dans lesquels l’Angleterre doit progresser
L’ancien défenseur de Manchester City et de Leeds United, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été invité à évaluer le poste d’arrière droit de l’Angleterre et les récentes performances collectives de l’équipe : « Je pense que Reece James est le joueur le plus complet.
« Il nous reste deux ans, 18 mois avant le Championnat d’Europe. Trent a réintégré le groupe. C’est un talent exceptionnel, nous le savons. Mais au plus haut niveau, quand on arrive en demi-finale ou en quart de finale, et nous l’avons vu à la Coupe du monde, tout se joue sur la manière de défendre. Quand on est défenseur, il faut être capable de défendre en un contre un.
« Si l’on se retrouve à six derrière face à quatre attaquants, on perd le match. Nous l’avons vu à la Coupe du monde. On peut aligner autant de défenseurs que l’on veut, ça ne marche pas. Il faut être assez bon pour défendre en un contre un.
« Quant aux équipes que nous avons affrontées, d’accord, je sais que nous avons marqué beaucoup de buts, mais soyons honnêtes : nous avons battu une équipe de Croatie dont la moyenne d’âge était de 45 ans, ou quelque chose comme ça. Certains de ces joueurs me semblent plus vieux que moi, tellement ça fait longtemps qu’ils sont là !
« Nous devrions battre la République tchèque sans difficulté. Parmi ces matches, il n’y en a aucun que nous n’aurions pas dû gagner. Les gens disent : ‹ Ah oui, le match contre l’Espagne était formidable. › Oui, mais nous aurions pu être menés 3-0 avant même de cadrer un tir. Avoir un score de 2-1 à la mi-temps était un peu heureux. D’accord, ils ont raté le penalty, mais ensuite ils ont dominé. Au vu de la physionomie du match, si l’on vous avait dit qu’il se terminerait sur un score de 6-2, vous n’auriez pas eu grand-chose à redire. On ne peut pas concéder autant d’occasions face à des équipes de qualité.
« Évidemment, les résultats ont été fantastiques. Mais c’est presque toujours le cas lors des qualifications. Quand avons-nous échoué à nous qualifier pour la dernière fois ? Avec Steve McClaren en 2008 ? Nous nous qualifions presque tout le temps, quoi qu’il arrive. Ce qui compte, c’est ce qui se passe une fois en tournoi.
« Lors du dernier tournoi, je dirais que la tactique et les prises de décision n’étaient pas bonnes. Nous nous sommes lourdement trompés lors de ce dernier tournoi. C’est pour cela que Thomas Tuchel a été recruté. Pour moi, on peut gagner tous les matches 6-0 jusqu’à l’Euro, mais si l’on ne gagne pas la finale, à quoi bon ? »
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Calendrier de l’Angleterre : cap sur les quarts de finale de la Ligue des nations
L’Angleterre a inscrit 12 buts sans en encaisser un seul lors de ses trois derniers matches. Son capitaine emblématique, Harry Kane, a porté son total record de buts en sélection à 91 et reste en lice pour le Ballon d’Or.
Il cherchera à décrocher sa 126e sélection et à entrer un peu plus dans l’histoire lorsque l’Angleterre retrouvera la compétition face à la Croatie le 12 novembre. Alors qu’une place en quarts de finale de la Ligue des nations est pratiquement assurée, les compétences de Tuchel seront de nouveau mises à l’épreuve face à l’Espagne, au stade Metropolitano de Madrid.
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