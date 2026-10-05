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Trent Alexander-Arnold n’est « pas un très mauvais défenseur » : les critiques du latéral droit du Real Madrid et de l’Angleterre sont accusés d’ignorer des « points forts » évidents
Oublié pour disputer la Coupe du monde 2026
Cela inclut le sélectionneur Thomas Tuchel, qui a écarté le bouillant joueur de 27 ans de ses plans pour la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas la première fois qu’Alexander-Arnold est ignoré par un sélectionneur de l’Angleterre, puisqu’il n’a cumulé que 35 sélections avec l’équipe A au cours des huit dernières années.
Si personne n’a jamais douté de ses qualités offensives, avec un total impressionnant de passes décisives lors des titres de Premier League et de Ligue des champions remportés à Anfield, le débat autour de ses supposées faiblesses défensives continue de faire rage.
Alexander-Arnold a, au fil de son parcours dans le football anglais et espagnol, vu sa capacité à contenir ses adversaires remise en question lorsqu’ils le mettent sur le reculoir. Il a toutefois eu la chance d’évoluer dans des équipes qui dominent souvent la possession et font de leur puissance offensive une fierté.
Dans cette optique, faut-il dans une certaine mesure fermer les yeux sur la moindre faille dans son armure ? Compte tenu de ce qu’il peut apporter à n’importe quelle équipe, avec sa qualité de passe et de centre depuis les côtés, l’Angleterre ne devrait-elle pas chercher davantage à exploiter les qualités qu’il peut offrir à son équipe ?
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Alexander-Arnold doit-il être un titulaire régulier avec l’Angleterre ?
Lorsque cette question a été posée à Stubbs, l’ancien défenseur central né à Kirkby, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Je pense que Trent Alexander-Arnold est un joueur fantastique. Et parfois, on regarde les faiblesses des gens plutôt que leurs points forts.
« Et parfois, il faut alors essayer d’adapter l’équipe en se disant : comment peut-on faire entrer Trent Alexander-Arnold dans cette équipe ? Parce que ce qu’il nous apporte offensivement l’emporte sur ce qu’il peut nous apporter défensivement.
« Et écoutez, parfois, on parle du jeu de Trent comme si c’était un très mauvais défenseur. Ce n’est pas un très mauvais défenseur. Il est simplement moins bon dans ce domaine que dans ce qu’il apporte vers l’avant.
« C’est pour ça que l’entraîneur est si bien payé. Il doit trouver une solution. Mais pour moi, d’après ce que j’ai vu, l’Angleterre semble être une équipe plus faible sans Trent Alexander-Arnold. »
Des éloges pour son professionnalisme
Alexander-Arnold ne s’est jamais plaint d’être alternativement retenu puis écarté avec l’Angleterre, lui qui reste concentré en permanence sur des performances en club capables de rendre sa sélection impossible à ignorer.
Il s’en sort admirablement au Real sous les ordres de Jose Mourinho, après avoir traversé une première saison éprouvante à Santiago Bernabeu, et il était titulaire lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre contre la Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA, à Prague.
Un retour sur le banc se profilait pour le succès 7-0 infligé à la Croatie, mais le professionnalisme d’Alexander-Arnold a été salué par ceux qui sont ravis de le voir obtenir une nouvelle occasion d’impressionner sur la plus grande des scènes.
L’ancien international anglais et joueur de Liverpool Emile Heskey a récemment déclaré à GOAL : « Il faut lui accorder les éloges qu’il mérite pour avoir simplement continué à faire le travail.
« J’ai connu une période de, je crois, trois ou quatre ans sans figurer du tout dans le groupe de l’Angleterre, mais je savais que, si je restais concentré, je finirais par y revenir à un moment donné. Et je pense que Trent a fait exactement la même chose.
« Il n’a rien dit publiquement, il a simplement continué à travailler, et il l’a fait sans relâche. Il montre qu’il a regagné sa place dans le groupe. »
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La concurrence pour les places est féroce au poste d’arrière droit.
Tuchel a continué de mettre Alexander-Arnold au défi, en lui faisant comprendre de manière très claire que tout le monde doit tirer le meilleur parti de chaque convocation qui lui est accordée. Cela signifie convaincre à l’entraînement et lors des matches de compétition.
Le temps de jeu d’un latéral droit porté vers l’attaque pourrait augmenter mardi, lorsque l’Angleterre retrouvera la compétition face à la Tchéquie à Wembley. La concurrence pour les places est toutefois féroce, et des joueurs comme Reece James, Tino Livramento et Djed Spence s’attendent à revenir dans la course à un moment donné.
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