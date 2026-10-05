Trent Alexander-Arnold n’est « pas un très mauvais défenseur » : les critiques du latéral droit du Real Madrid et de l’Angleterre sont accusés d’ignorer des « points forts » évidents

Cela inclut le sélectionneur Thomas Tuchel, qui a écarté le bouillant joueur de 27 ans de ses plans pour la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas la première fois qu’Alexander-Arnold est ignoré par un sélectionneur de l’Angleterre, puisqu’il n’a cumulé que 35 sélections avec l’équipe A au cours des huit dernières années.

Si personne n’a jamais douté de ses qualités offensives, avec un total impressionnant de passes décisives lors des titres de Premier League et de Ligue des champions remportés à Anfield, le débat autour de ses supposées faiblesses défensives continue de faire rage.

Alexander-Arnold a, au fil de son parcours dans le football anglais et espagnol, vu sa capacité à contenir ses adversaires remise en question lorsqu’ils le mettent sur le reculoir. Il a toutefois eu la chance d’évoluer dans des équipes qui dominent souvent la possession et font de leur puissance offensive une fierté.

Dans cette optique, faut-il dans une certaine mesure fermer les yeux sur la moindre faille dans son armure ? Compte tenu de ce qu’il peut apporter à n’importe quelle équipe, avec sa qualité de passe et de centre depuis les côtés, l’Angleterre ne devrait-elle pas chercher davantage à exploiter les qualités qu’il peut offrir à son équipe ?