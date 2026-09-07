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Trent Alexander-Arnold jouera-t-il pour l’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel ? Une évaluation sans détour livrée par un ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre
Quand Alexander-Arnold a-t-il effectué sa dernière apparition avec l’Angleterre ?
Sir Gareth Southgate a trouvé une place à Alexander-Arnold dans ses plans pour l’Euro 2024, le latéral offensif disputant quatre matches lors de ce tournoi, avec un penalty transformé sans trembler lors de la séance de tirs au but du quart de finale contre la Suisse.
Un homme qui a remporté la Premier League et la Ligue des champions avec Liverpool, avant de prendre la direction de l’Espagne en 2025, n’a plus joué qu’une seule fois pour son pays depuis. Tuchel lui a bien offert une entrée en jeu depuis le banc lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre Andorre en juin 2025. Depuis, il erre dans le désert international.
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Combien de sélections Alexander-Arnold a-t-il obtenues avec l’Angleterre ?
Après avoir fait ses débuts avec l’équipe première en 2018, dans la foulée d’une percée impressionnante à Anfield, Alexander-Arnold aurait pu s’attendre à compter bien plus de 34 sélections à son actif aujourd’hui. Il a toutefois été régulièrement écarté, la confiance accordée ayant été perdue aussi vite qu’elle avait été gagnée.
La concurrence au poste d’arrière droit a été féroce au fil des années, Kyle Walker et Kieran Trippier ayant dominé à cette position, tandis que Reece James, Tino Livramento, Djed Spence et Ben White figurent actuellement dans cette hiérarchie, avec Ezri Konsa capable de glisser depuis l’axe de la défense si nécessaire.
Étant donné que la régularité a été un problème tout au long de son passage à Madrid, Alexander-Arnold pourrait avoir du mal à se frayer un chemin de nouveau en tête de la hiérarchie. C’est une situation quelque peu surprenante au vu des qualités qu’il possède et de la valeur qu’il pourrait apporter à l’effort collectif.
Alexander-Arnold jouera-t-il à nouveau pour l’Angleterre sous les ordres de Tuchel ?
Interrogé sur la possibilité d’un rappel sous l’ère Tuchel, le latéral gauche Warnock, deux sélections, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Il faudrait dire non à l’heure actuelle, ce que je trouve tout simplement incroyable.
« Parce qu’à chaque fois que je le regarde, il a ses fragilités défensives, on le sait tous, mais ce qu’il vous apporte offensivement, si vous êtes défenseur central à côté de lui, vous êtes presque en train de lui dire : “Ne t’inquiète pas, je vais te couvrir, je vais faire deux boulots, ça me va.”
« Je regardais Liverpool très souvent avec Fabinho ou [Jordan] Henderson qui le couvraient sur le côté droit, parce qu’ils connaissaient la différence qu’il pouvait faire offensivement dans l’équipe. Même si vous regardez ses apparitions avec le Real Madrid cette saison, sa qualité de passe quand il est entré sur le terrain, ils savent qu’ils peuvent faire des appels que personne d’autre ne peut voir pour eux. C’est une qualité de passe sans équivalent.
« Je suis vraiment déçu pour lui. J’ai de la peine pour lui, parce qu’au final, c’est un jeu d’opinions. Quand vous êtes à ce niveau, le seul homme tout en haut qui vous empêche d’être appelé dans un groupe, tout dépend de son opinion et de sa manière de voir les choses.
« Aurions-nous eu besoin de lui à la Coupe du monde ? Aurait-il pu faire la différence ? Potentiellement. Mais c’était une grande décision de Thomas Tuchel et il va devoir l’assumer. Nous ne connaîtrons jamais son issue, parce qu’ils ont presque atteint la finale. C’est une situation difficile pour Trent, parce qu’il est presque dans cette position hybride entre arrière droit et milieu de terrain. »
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Ligue des nations : quand l’Angleterre rejoue-t-elle ?
Cette polyvalence pourrait jouer en faveur d’Alexander-Arnold, mais il n’est pas le seul lorsqu’il s’agit de quitter l’arrière-garde pour monter au milieu de terrain. Le capitaine de Chelsea, James, peut faire de même sur le côté droit, tandis que Myles Lewis-Skelly et Nico O’Reilly ont fait quelque chose de similaire à Arsenal et à Manchester City respectivement après avoir occupé des postes d’arrière gauche.
Tuchel ne fera pas abstraction de la forme en club au moment de composer ses futurs groupes, ce qui signifie que la porte de la sélection devrait rester ouverte à tous les joueurs à sa disposition. L’Angleterre retrouvera la compétition entre fin septembre et début octobre, avec le début de sa nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie.
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