Interrogé sur la possibilité d’un rappel sous l’ère Tuchel, le latéral gauche Warnock, deux sélections, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Il faudrait dire non à l’heure actuelle, ce que je trouve tout simplement incroyable.

« Parce qu’à chaque fois que je le regarde, il a ses fragilités défensives, on le sait tous, mais ce qu’il vous apporte offensivement, si vous êtes défenseur central à côté de lui, vous êtes presque en train de lui dire : “Ne t’inquiète pas, je vais te couvrir, je vais faire deux boulots, ça me va.”

« Je regardais Liverpool très souvent avec Fabinho ou [Jordan] Henderson qui le couvraient sur le côté droit, parce qu’ils connaissaient la différence qu’il pouvait faire offensivement dans l’équipe. Même si vous regardez ses apparitions avec le Real Madrid cette saison, sa qualité de passe quand il est entré sur le terrain, ils savent qu’ils peuvent faire des appels que personne d’autre ne peut voir pour eux. C’est une qualité de passe sans équivalent.

« Je suis vraiment déçu pour lui. J’ai de la peine pour lui, parce qu’au final, c’est un jeu d’opinions. Quand vous êtes à ce niveau, le seul homme tout en haut qui vous empêche d’être appelé dans un groupe, tout dépend de son opinion et de sa manière de voir les choses.

« Aurions-nous eu besoin de lui à la Coupe du monde ? Aurait-il pu faire la différence ? Potentiellement. Mais c’était une grande décision de Thomas Tuchel et il va devoir l’assumer. Nous ne connaîtrons jamais son issue, parce qu’ils ont presque atteint la finale. C’est une situation difficile pour Trent, parce qu’il est presque dans cette position hybride entre arrière droit et milieu de terrain. »