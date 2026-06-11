Dans une interview accordée à 10bet, le vainqueur du Soulier d’or de la Premier League 1999 a souligné que le changement d’entraîneur pourrait totalement rebattre les cartes pour ce latéral aux penchants offensifs. Interrogé sur la possibilité que Dumfries supplante Alexander-Arnold au poste de latéral droit titulaire, Hasselbaink a répondu : « Si c’est José Mourinho, il y a de fortes chances qu’il ait de réelles opportunités, car Mourinho aime que ses défenseurs se concentrent d’abord sur la défense.

Nous connaissons tous les qualités de Trent, mais elles résident dans son jeu vers l’avant. Donc, d’une certaine manière, si c’est Mourinho, je pense que Dumfries jouera pas mal. Mais d’un autre côté, c’est un luxe pour Mourinho, car il dispose de deux types d’arrière droit complètement différents et peut ainsi explorer différentes options tactiques.

« Je reste convaincu que Trent aura beaucoup de temps de jeu. Mais oui, la concurrence est là, et c’est normal dans un grand club. »