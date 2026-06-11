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Trent Alexander-Arnold est-il en péril ? Le latéral anglais a été averti : José Mourinho « préfère les défenseurs qui défendent », et Denzel Dumfries se profile déjà comme futur titulaire au Real Madrid
Le retour de Mourinho entraîne un remaniement de la défense
Selon Sky Sports, le technicien portugais a voyagé de Lisbonne à Madrid mercredi après-midi pour finaliser son retour au sein du grand club espagnol, se rendant directement au centre d’entraînement en attendant l’entrée en vigueur officielle de son contrat en juillet. Pour renforcer une arrière-garde à reconstruire, les dirigeants madrilènes cibleraient désormais le latéral de l’Inter Denzel Dumfries, disponible à moindre coût, ainsi que le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konaté. Cette stratégie fait suite à une première saison en demi-teinte pour Alexander-Arnold, dont les blessures musculaires à répétition et l’exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde ont poussé le club à chercher des solutions fiables.
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Hasselbaink souligne un dilemme tactique
Dans une interview accordée à 10bet, le vainqueur du Soulier d’or de la Premier League 1999 a souligné que le changement d’entraîneur pourrait totalement rebattre les cartes pour ce latéral aux penchants offensifs. Interrogé sur la possibilité que Dumfries supplante Alexander-Arnold au poste de latéral droit titulaire, Hasselbaink a répondu : « Si c’est José Mourinho, il y a de fortes chances qu’il ait de réelles opportunités, car Mourinho aime que ses défenseurs se concentrent d’abord sur la défense.
Nous connaissons tous les qualités de Trent, mais elles résident dans son jeu vers l’avant. Donc, d’une certaine manière, si c’est Mourinho, je pense que Dumfries jouera pas mal. Mais d’un autre côté, c’est un luxe pour Mourinho, car il dispose de deux types d’arrière droit complètement différents et peut ainsi explorer différentes options tactiques.
« Je reste convaincu que Trent aura beaucoup de temps de jeu. Mais oui, la concurrence est là, et c’est normal dans un grand club. »
Pas de retour en Premier League
Avec le départ de Dani Carvajal prévu le 30 juin, la pression va monter d’un cran sur le joueur de 27 ans, chargé d’assurer la couverture du couloir droit sous le regard attentif de tous. Malgré cette situation, Hasselbaink estime qu’un retour en Premier League serait prématuré.
Interrogé sur l’avenir du défenseur, Hasselbaink a ajouté : « Non, je ne pense pas qu’il doive le faire. Je pense qu’il doit persévérer et s’accrocher. Pour l’Angleterre – je sais qu’il n’est pas actuellement sélectionné –, c’est positif que des joueurs anglais évoluent à l’étranger. Il y a déjà Kane, Gordon, Rashford, et maintenant Trent. C’est bénéfique pour l’équipe nationale.
Pour Trent, c’est bénéfique que les choses ne soient pas aussi faciles qu’à Liverpool : il doit montrer une autre facette de son jeu et gérer une pression différente. »
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Un été axé sur la rééducation nous attend.
Les dirigeants madrilènes veulent recruter Dumfries et Konaté avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, afin de permettre à Mourinho de finaliser son effectif sans tarder. Pendant que ses coéquipiers se préparent pour la compétition, Alexander-Arnold doit profiter de l’été pour soigner ses problèmes physiques récurrents et retrouver une condition optimale. En pré-saison, le défenseur devra convaincre le nouvel entraîneur qu’il peut endosser un rôle plus discipliné et rigoureux, avant le coup d’envoi d’un exercice national qui s’annonce éprouvant, en août.