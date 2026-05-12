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Trent Alexander-Arnold est bien présent ! Le défenseur du Real Madrid obtient un nouveau souffle en vue de la Coupe du monde, tandis que Danny Welbeck et Alex Scott font partie des 55 joueurs retenus dans la pré-liste de l’Angleterre
La planche de salut de Trent dans le tournoi
Selon BBC Sport, le défenseur du Real Madrid Alexander-Arnold est la grande surprise de la liste préliminaire de Tuchel, alors qu’il semblait récemment en perte de vitesse sous les ordres du technicien allemand. L’ancienne star de Liverpool n’avait pas été retenu dans le groupe pour affronter l’Uruguay et le Japon, ce qui avait conduit beaucoup à penser que ses rêves de Coupe du monde étaient terminés, mais il s’est vu offrir une véritable bouée de sauvetage alors que la date limite pour la liste préliminaire de 55 joueurs de la FIFA a expiré lundi.
Cette décision survient alors qu’une série de blessures frappe le poste d’arrière droit des Three Lions. Tuchel avait auparavant désigné Reece James, Tino Livramento et Ben White comme ses options privilégiées, laissant même entendre que Jarrell Quansah, du Bayer Leverkusen, devançait le Madrilène.
Avec White blessé au genou contre West Ham et Livramento dans une course contre la montre pour être rétabli à temps, la porte s’est rouverte pour l’ancien joueur de Liverpool.
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Rappel surprise pour Welbeck et Scott
La sélection provisoire comprend également Danny Welbeck, l’attaquant chevronné de Brighton, qui a connu une saison prolifique sous les ordres de Fabian Hurzeler.
L’attaquant des Seagulls, auteur de 14 buts cette saison, n’avait encore jamais été retenu par Tuchel.
À ses côtés, le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott, poursuit son ascension fulgurante. Convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre senior en novembre, il n’avait pas été retenu par Tuchel lors de la sélection précédente.
Cette liste de 55 joueurs atteste que le jeune talent demeure dans les petits papiers du sélectionneur, qui doit encore réduire l’effectif à une sélection finale de 26 joueurs pour le voyage en Allemagne.
Le retour tant attendu de Luke Shaw
Luke Shaw, arrière gauche de Manchester United, fait son retour dans la sélection anglaise. Il n’avait plus porté le maillot des Three Lions depuis la finale de l’Euro 2024 perdue contre l’Espagne.
Le défenseur n’a plus revêtu le maillot des Three Lions depuis la défaite en finale de l’Euro contre l’Espagne, principalement en raison de blessures, mais ses performances sous le maillot mancunien ont enfin atteint une régularité que Tuchel ne peut ignorer.
L’arrière latéral, qui compte 34 sélections avec l’Angleterre, est devenu un élément régulier de l’effectif mancunien, avec 36 apparitions cette saison. Un retour en forme qui élargit les options tactiques des Three Lions, chroniquement en quête de solutions sur le flanc gauche, à moins d’un mois du coup d’envoi du tournoi, le 11 juin.
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Le parcours vers les 26 finalistes
Tuchel doit désormais réduire l’effectif pour n’en garder que 26 pour le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si la Fédération anglaise de football (FA) n’a pas encore dévoilé la liste provisoire, la pression monte sur les stars, qui doivent se distinguer au cours des prochaines semaines.
La sélection définitive sera officialisée le vendredi 22 mai.