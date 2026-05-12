Trent Alexander-Arnold est bien présent ! Le défenseur du Real Madrid obtient un nouveau souffle en vue de la Coupe du monde, tandis que Danny Welbeck et Alex Scott font partie des 55 joueurs retenus dans la pré-liste de l’Angleterre

Selon BBC Sport, le défenseur du Real Madrid Alexander-Arnold est la grande surprise de la liste préliminaire de Tuchel, alors qu’il semblait récemment en perte de vitesse sous les ordres du technicien allemand. L’ancienne star de Liverpool n’avait pas été retenu dans le groupe pour affronter l’Uruguay et le Japon, ce qui avait conduit beaucoup à penser que ses rêves de Coupe du monde étaient terminés, mais il s’est vu offrir une véritable bouée de sauvetage alors que la date limite pour la liste préliminaire de 55 joueurs de la FIFA a expiré lundi.

Cette décision survient alors qu’une série de blessures frappe le poste d’arrière droit des Three Lions. Tuchel avait auparavant désigné Reece James, Tino Livramento et Ben White comme ses options privilégiées, laissant même entendre que Jarrell Quansah, du Bayer Leverkusen, devançait le Madrilène.

Avec White blessé au genou contre West Ham et Livramento dans une course contre la montre pour être rétabli à temps, la porte s’est rouverte pour l’ancien joueur de Liverpool.