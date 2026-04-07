Trent Alexander-Arnold DOIT neutraliser l'incontournable Luis Diaz lors du choc au sommet entre le Real Madrid et le Bayern Munich – sinon, il peut dire adieu à ses espoirs de participer à la Coupe du monde avec l'Angleterre

Après avoir trouvé le chemin des filets, Diaz s'est élancé pour célébrer son but avant d'inviter Alexander-Arnold à se joindre à lui. L'une des images marquantes de cette saison restera finalement celle de Diaz faisant semblant de cirer les crampons d'Alexander-Arnold, tant le Colombien était ravi de la passe décisive de son coéquipier.

Malheureusement pour de nombreux supporters de Liverpool, cette complicité appartient désormais au passé. Près de 18 mois plus tard, les deux joueurs exercent désormais leur métier ailleurs. Alexander-Arnold fait des allers-retours dans le onze de départ du Real Madrid tandis que Diaz connaît la meilleure année de sa carrière au Bayern Munich.

En réalité, c’est l’histoire de deux carrières qui ont pris des trajectoires différentes. Alexander-Arnold a quitté Liverpool à l’apogée de sa carrière et semblait prêt à passer à la vitesse supérieure dès son arrivée dans la capitale espagnole. Diaz, quant à lui, a quitté Liverpool avec l’impression d’être un projet de relance : un joueur qui voulait partir et à qui on avait tendu une bouée de sauvetage, mais qui avait encore beaucoup à prouver.

C'est pourtant le contraire qui s'est produit. Alexander-Arnold, que ce soit à cause de blessures ou de problèmes tactiques de début de saison, a connu des difficultés. Diaz, qui dispose de plus d'espace que jamais pour s'illustrer, créer et conclure, donne l'impression que la Bundesliga est un jeu d'enfant. Et mardi, ils s'affronteront.

Alexander-Arnold aborde ce quart de finale de Ligue des champions non seulement avec des doutes qui planent encore sur lui à Madrid, mais aussi avec une grande incertitude quant à sa place dans la hiérarchie de l'équipe d'Angleterre. Ainsi, s'il ne parvient pas à neutraliser son ancien coéquipier de Liverpool au cours des huit prochains jours, tout espoir de retrouver une place dans l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde s'envolera à coup sûr.