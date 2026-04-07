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Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

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Trent Alexander-Arnold DOIT neutraliser l'incontournable Luis Diaz lors du choc au sommet entre le Real Madrid et le Bayern Munich – sinon, il peut dire adieu à ses espoirs de participer à la Coupe du monde avec l'Angleterre

Analysis
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
L. Diaz
Bayern Munich
Ligue des Champions
Angleterre
Coupe du monde
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich

C'était l'une de ces passes que seul Trent Alexander-Arnold était capable de réaliser. Liverpool avait eu du mal à déstabiliser Tottenham en décembre 2024, les Spurs ayant tenu bon pendant 23 minutes malgré des vagues de pression. C'est alors qu'Alexander-Arnold a délivré le ballon décisif. Il s'est infiltré depuis l'aile droite, s'est placé sous le meilleur angle et a envoyé un centre entre deux défenseurs centraux, directement sur la tête de Luis Diaz.

Après avoir trouvé le chemin des filets, Diaz s'est élancé pour célébrer son but avant d'inviter Alexander-Arnold à se joindre à lui. L'une des images marquantes de cette saison restera finalement celle de Diaz faisant semblant de cirer les crampons d'Alexander-Arnold, tant le Colombien était ravi de la passe décisive de son coéquipier.

Malheureusement pour de nombreux supporters de Liverpool, cette complicité appartient désormais au passé. Près de 18 mois plus tard, les deux joueurs exercent désormais leur métier ailleurs. Alexander-Arnold fait des allers-retours dans le onze de départ du Real Madrid tandis que Diaz connaît la meilleure année de sa carrière au Bayern Munich.

En réalité, c’est l’histoire de deux carrières qui ont pris des trajectoires différentes. Alexander-Arnold a quitté Liverpool à l’apogée de sa carrière et semblait prêt à passer à la vitesse supérieure dès son arrivée dans la capitale espagnole. Diaz, quant à lui, a quitté Liverpool avec l’impression d’être un projet de relance : un joueur qui voulait partir et à qui on avait tendu une bouée de sauvetage, mais qui avait encore beaucoup à prouver.

C'est pourtant le contraire qui s'est produit. Alexander-Arnold, que ce soit à cause de blessures ou de problèmes tactiques de début de saison, a connu des difficultés. Diaz, qui dispose de plus d'espace que jamais pour s'illustrer, créer et conclure, donne l'impression que la Bundesliga est un jeu d'enfant. Et mardi, ils s'affronteront.

Alexander-Arnold aborde ce quart de finale de Ligue des champions non seulement avec des doutes qui planent encore sur lui à Madrid, mais aussi avec une grande incertitude quant à sa place dans la hiérarchie de l'équipe d'Angleterre. Ainsi, s'il ne parvient pas à neutraliser son ancien coéquipier de Liverpool au cours des huit prochains jours, tout espoir de retrouver une place dans l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde s'envolera à coup sûr.

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    Une alchimie immédiate

    L'arrivée de Diaz sur la côte de Merseyside en janvier 2022 a insufflé un nouveau souffle à Liverpool. Il était évident que Sadio Mané allait probablement quitter le club à la fin de cette saison-là, et alors que les Spurs étaient prêts à passer à l'action pour recruter Diaz après ses performances impressionnantes avec Porto, Liverpool a pris les devants pour s'assurer que la succession de Mané était assurée avant même que le Sénégalais ne quitte Anfield.

    « C'est toujours passionnant, quand on recrute un nouveau joueur, de voir comment il va s'intégrer, comment il joue, comment il se comporte à l'entraînement, quel genre de joueur il est, mais il s'est intégré tout de suite », a déclaré Alexander-Arnold à propos de Diaz deux semaines après que les Reds aient déboursé un peu moins de 50 millions d'euros pour l'ailier.

    L'adaptation de Diaz à la Premier League a certes pris un peu de temps, mais sa complicité avec Alexander-Arnold a été immédiate. L'arrière droit ne lui a délivré que trois passes décisives au cours des trois saisons qu'ils ont partagées sur les rives de la Mersey, mais leur entente créative était évidente dès le début. Au fur et à mesure que le Liverpool de Jürgen Klopp évoluait sur le plan tactique, on voyait souvent Alexander-Arnold se replier vers l'intérieur et adresser une longue passe vers le flanc gauche, que Diaz venait chercher avec enthousiasme.

    Et, bien sûr, les deux hommes ont connu un immense succès sur le terrain. Au cours de leurs trois saisons et demie passées ensemble, ils ont remporté deux Coupes de la Ligue, une FA Cup et la Premier League.

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    Réussir en Allemagne

    Certains ont été surpris lorsque le Bayern, traditionnellement peu enclin à dépenser sans compter en dehors de la Bundesliga, a déboursé 70 millions d’euros pour Diaz en juillet. Jamal Musiala s’étant gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs, il fallait combler un vide dans l’attaque du Bayern à court terme, mais cela semblait tout de même être un investissement considérable pour un joueur qui allait fêter ses 29 ans en janvier.

    Vincent Kompany avait toutefois une vision, et tout s'est déroulé à merveille jusqu'à présent. Harry Kane, tout en restant le buteur le plus redoutable d’Europe, dispose toujours de la liberté de se déplacer et de descendre en profondeur pour distribuer des passes. Lorsqu’il le fait, Diaz utilise sa vitesse fulgurante pour s’infiltrer derrière la défense. Mais lorsque les équipes se replient en bloc bas, Diaz possède toujours la technique nécessaire pour trouver des espaces, délivrer un centre et servir ses coéquipiers. C’est un aspect que Kane avait déjà souligné dès le mois d’août.

    « Lucho, tu sais, ça ne fait que quelques semaines, mais j’ai l’impression qu’on a tout de suite trouvé une connexion », a déclaré Kane après que Diaz lui eut offert deux passes décisives contre le RB Leipzig. « Il m’a offert deux passes décisives aujourd’hui [et] il a très bien conclu son but. »

    Et Diaz n’a pas vraiment ralenti depuis. Il totalise désormais 40 contributions à des buts toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 1,08 contribution par 90 minutes. Ces deux chiffres constituent les meilleurs de sa carrière et représentent près du double de ce qu’il avait réussi lors de sa dernière saison à Liverpool.

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    Problèmes de démarrage

    Alexander-Arnold, quant à lui, a eu du mal à trouver ses marques. Madrid a déboursé 10 millions d’euros pour résilier prématurément le contrat de l’arrière latéral afin qu’il puisse disputer la Coupe du monde des clubs et s’adapter dès que possible aux exigences de Xabi Alonso. Mais après un été décevant aux États-Unis, Alexander-Arnold s’est blessé aux ischio-jambiers début septembre, ce qui l’a écarté des terrains pendant six semaines.

    Une nouvelle blessure musculaire survenue en décembre l'a tenu à l'écart des terrains pendant deux mois supplémentaires, période durant laquelle Alonso a été limogé et un autre ancien arrière droit de Liverpool, Álvaro Arbeloa, a pris les rênes de l'équipe.

    Alexander-Arnold trouve désormais ses marques, bien que tardivement, sous la houlette d’Arbeloa, qui adopte une approche plus lâche en matière de configurations tactiques que son prédécesseur. Arbeloa a misé sur la jeunesse et, dans l’ensemble, a laissé ses meilleurs joueurs trouver leurs marques par eux-mêmes, à l’instar de ce qu’avait fait Carlo Ancelotti avant le bref mandat d’Alonso.

    Pour Alexander-Arnold, cela a signifié apprendre à évoluer aux côtés des meilleurs du monde à la volée, mais il a besoin de jouer régulièrement pour y parvenir. Le joueur de 27 ans n’a disputé que 754 minutes en Liga cette saison, et même s’il a délivré quatre passes décisives, dont deux lors de ses deux derniers matchs, il ressemble encore beaucoup à un joueur en phase d’adaptation dans un nouveau club.

    C'est tout à fait naturel, bien sûr. Alexander-Arnold a passé toute sa carrière professionnelle jusqu'à l'été dernier sur la côte de Merseyside, où il était un rouage essentiel d'une machine bien huilée. Ici, il y a moins de repères, le football madrilène étant plus improvisé. Alexander-Arnold n'est pas encore tout à fait adapté à un tel environnement.


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    Des problèmes défensifs persistent

    Pour Alexander-Arnold, cette confiance implique d’accepter certaines de ses faiblesses. Ses problèmes défensifs font depuis longtemps l’objet de commentaires – et sont peut-être un peu exagérés. Alexander-Arnold n’est pas, en apparence, un mauvais défenseur, mais il commet des erreurs assez flagrantes qui sont ensuite disséquées par les analystes, tant professionnels qu’amateurs.

    Parfois, Alexander-Arnold ressemble encore beaucoup à ce qu’il est : un milieu de terrain reconverti qui n’a jamais reçu une formation classique sur l’intensité défensive requise pour un arrière latéral. C’est peut-être uniquement parce qu’il est si efficace en attaque que ses problèmes à l’autre bout du terrain sont autant scrutés.

    Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent être excusés. À l'époque où il jouait à Liverpool, les équipes exploitaient systématiquement le flanc droit des Reds. Liverpool s'était adapté en conséquence : tant sous Klopp que sous Arne Slot, il y avait toujours un milieu de terrain replié derrière l'Anglais pour lui offrir un soutien. Certes, Alexander-Arnold était un point faible en défense, mais Liverpool, en réalité, marquait à deux le joueur qu'il était chargé de couvrir.

    Madrid ne lui a pas offert ce même luxe, et cela s’est vu à plusieurs reprises. Alexander-Arnold a été tourmenté par Jeremy Doku de Manchester City en Ligue des champions et a commis quelques erreurs lamentables contre le Celta Vigo en Liga. Samedi, son incapacité à suivre un attaquant en fin de match contre Majorque a conduit les Blancos à une défaite embarrassante qui a porté un coup dur à leurs espoirs de titre.

    La presse espagnole s'est montrée impitoyable, Marca se montrant particulièrement sévère dans son évaluation de la défense d'Alexander-Arnold lors de cette récente défaite contre le Celta : « Quiconque suit régulièrement Liverpool sait que Trent n'est pas vraiment un défenseur acharné ; sa force réside dans sa capacité à monter et à distribuer le ballon grâce à ses passes exquises. Mais défendre ? N'y comptez pas, comme l'a prouvé une fois de plus le premier but du Celta. La seule question est de savoir s’il ne sait pas comment faire ou s’il ne veut tout simplement pas le faire. Alors si vous êtes fan du Real Madrid, ne vous fâchez pas contre l’arrière latéral anglais si vous n’appréciez pas ses performances défensives. Si vous devez vous fâcher, fâchez-vous plutôt contre celui qui l’a recruté. »

  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    La Coupe du monde en jeu

    Ces récentes erreurs n'auraient pas pu survenir à un pire moment pour Alexander-Arnold en ce qui concerne sa participation à la Coupe du monde. Tuchel ne l'a pas sélectionné pour les matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon en mars, une décision qui a divisé l'opinion parmi les supporters et les médias. Tuchel a balayé l'idée selon laquelle Alexander-Arnold devrait faire automatiquement partie de son effectif, admettant que c'était une décision « difficile » d'écarter l'arrière droit, mais a insisté sur le fait qu'il l'avait fait pour des raisons « sportives ». Pour parler franchement, Tuchel ne considère pas l'ancien joueur de Liverpool comme le profil idéal pour son équipe.

    Beaucoup de ceux qui se sont indignés de cette décision ne regardent pas le Real Madrid semaine après semaine. S'ils le faisaient, ils pourraient vous dire qu'Alexander-Arnold n'est pas en grande forme. Et peut-être que ceux qui soutiennent Alexander-Arnold pourraient également examiner le système de Tuchel et admettre qu'un arrière latéral doté de meilleures qualités défensives correspond bien mieux à la vision du football de l'Allemand.

    Le temps presse donc pour Alexander-Arnold s'il veut prouver qu'il mérite d'être rappelé cet été. Réaliser une bonne performance face à l'un des ailiers les plus en forme du monde lors d'un match décisif de la phase à élimination directe de la Ligue des champions l'aiderait certainement beaucoup. Mais s'il se fait démasquer, tout espoir qu'il avait de revenir dans le onze de départ pourrait bien s'envoler, à moins que d'autres joueurs ne se blessent dans la stratégie de Tuchel.

  • Trent Alexander-Arnold Luis Diaz Liverpool GFXGetty Images

    Des amis aux ennemis

    Dans les phases décisives de la plus grande compétition de football, les duels individuels font toute la différence. Le Bayern aura sans aucun doute identifié le flanc droit de Madrid comme un point faible à exploiter. Et bien sûr, la grande ironie ici, c’est qu’avec Diaz, ils disposent peut-être du joueur le mieux armé pour contrer Alexander-Arnold. On ne peut qu’imaginer le nombre de fois où ils se sont affrontés à l’entraînement ; si quelqu’un sait comment se faufiler et esquiver Alexander-Arnold, c’est bien celui qu’il va marquer pendant 90 minutes.

    « Je ne veux pas dire que les autres matchs sont moins importants, mais quand il y a autant d’engouement autour d’un match et que tant de regards sont braqués dessus, on sait qu’il faut être à la hauteur. Quand on joue pour un club comme celui-ci, on attend de nous qu’on gagne », a déclaré Alexander-Arnold après la victoire de Madrid en huitièmes de finale contre Man City. Et même si les résultats de l'équipe doivent toujours passer avant tout, il est bien conscient de l'enjeu personnel qui le concerne cette semaine.