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Trent Alexander-Arnold de retour en Premier League ? Le « seul » transfert que l’ex-star de Liverpool envisagerait, alors qu’un futur poste en Serie A est évoqué pour le latéral du Real Madrid
Alexander-Arnold a tout gagné avec Liverpool
Rompre les liens avec son club de cœur a été difficile pour le pur produit de Liverpool, mais un nouveau départ, loin de sa zone de confort professionnelle bien établie, était recherché après avoir accompli à peu près tout ce qu’il y avait à accomplir chez lui.
Alexander-Arnold a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la League Cup, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et le Community Shield avec Liverpool. Il a également été nommé meilleur jeune joueur de l’année par la PFA en 2020 et a disputé de grands tournois internationaux avec l’Angleterre.
La décision a été prise de partir en Espagne, afin de rejoindre son coéquipier en sélection anglaise Jude Bellingham, à l’approche de la fin de son contrat. Il n’est jamais arrivé au statut d’agent libre, puisque le Real a accepté de verser une petite indemnité afin d’accélérer l’opération, et la saison 2025-2026 a présenté de nombreux défis.
Quelques interrogations ont été soulevées concernant la durée du passage d’Alexander-Arnold chez les Merengue, alors qu’il est désormais confronté à la concurrence de Denzel Dumfries et travaille sous la direction de l’ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham, Jose Mourinho.
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Alexander-Arnold pourrait-il revenir en Premier League ?
À 27 ans, il a encore de belles années devant lui au plus haut niveau. En passera-t-il une grande partie à prouver sa valeur à un public exigeant dans la capitale espagnole, ou pourrait-il revenir au pays ?
Interrogé sur la possibilité de cocher ces deux cases, son compatriote du Merseyside Warnock, qui s’exprimait pour le compte de Gambler Media, a confié à GOAL : « Oui, c’est tout à fait possible. Je pense qu’avec Trent, il n’a pas nécessairement besoin de compter sur sa vitesse dans son jeu. Il a cette qualité balle au pied qui lui permet de distiller des passes.
« Reste à voir si on le verra réellement glisser vers un poste de milieu axial plus tard dans sa carrière, pour pouvoir y jouer. Je pense que lorsqu’on l’écoute et qu’on le voit en ce moment, il semble très heureux.
« Je pense qu’il se rend compte qu’au Real Madrid, il va devoir se battre pour sa place, et ce sera difficile. Mais il aura confiance en ses qualités. Il a eu des détracteurs tout au long de sa carrière, ce qui est incroyable vu le niveau auquel il évolue. »
Warnock a ajouté au sujet de futurs transferts : « Le seul scénario dans lequel je pourrais le voir revenir, c’est si Liverpool revenait à la charge pour le recruter. Je ne le vois pas vraiment jouer pour quelqu’un d’autre.
« Mais j’ai le sentiment que Trent est le genre de personne qui irait probablement ailleurs, peut-être en Italie ou quelque chose comme ça. Je pense qu’il a ce type de personnalité, celle de quelqu’un qui aimerait se tester dans la vie et vivre dans différents endroits. »
Pourquoi un retour à Anfield pourrait s’avérer difficile
Un autre ancien joueur de Liverpool, Danny Murphy, a déclaré à GOAL cet été, lorsqu’il a été interrogé sur un potentiel retour d’Alexander-Arnold lors des prochains mercatos : « Je serais stupéfait de le revoir à Anfield pour plusieurs raisons. La première, ce sont les supporters. Je ne suis pas sûr qu’ils seraient très contents de cela, compte tenu de la manière dont il est parti. En outre, avec l’argent qu’il gagne, je ne vois pas qui va pouvoir lui verser cela en Premier League à l’heure actuelle. Même si c’est un joueur merveilleux, il gagne un argent phénoménal à Madrid, d’autant plus qu’il y est allé libre.
« Je pense qu’il va y rester encore un petit moment. Je pense qu’il va donner une saison de plus, voir comment cela se passe, puis voir où il en est. Je ne le vois pas encore revenir. Peut-être à un moment donné, bien sûr, parce qu’il n’est pas vieux. La Premier League a les moyens de peut-être l’attirer, mais je ne pense pas qu’on verra cela maintenant. »
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Alexander-Arnold sous contrat à Madrid jusqu’en 2031
Alexander-Arnold a encore un peu moins de cinq ans de contrat à Madrid, son engagement courant jusqu’en 2031. Il n’a donné aucun signe laissant penser qu’un autre transfert pourrait intervenir prochainement.
Il ne serait guère surprenant de le revoir un jour en Premier League, au vu de tout ce qu’il a accompli dans ce championnat, mais les joueurs d’aujourd’hui sont prêts à continuer d’élargir leurs horizons et cet état d’esprit pourrait l’emmener encore plus loin de chez lui avant de le ramener.
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