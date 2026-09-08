Rompre les liens avec son club de cœur a été difficile pour le pur produit de Liverpool, mais un nouveau départ, loin de sa zone de confort professionnelle bien établie, était recherché après avoir accompli à peu près tout ce qu’il y avait à accomplir chez lui.

Alexander-Arnold a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la League Cup, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et le Community Shield avec Liverpool. Il a également été nommé meilleur jeune joueur de l’année par la PFA en 2020 et a disputé de grands tournois internationaux avec l’Angleterre.

La décision a été prise de partir en Espagne, afin de rejoindre son coéquipier en sélection anglaise Jude Bellingham, à l’approche de la fin de son contrat. Il n’est jamais arrivé au statut d’agent libre, puisque le Real a accepté de verser une petite indemnité afin d’accélérer l’opération, et la saison 2025-2026 a présenté de nombreux défis.

Quelques interrogations ont été soulevées concernant la durée du passage d’Alexander-Arnold chez les Merengue, alors qu’il est désormais confronté à la concurrence de Denzel Dumfries et travaille sous la direction de l’ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham, Jose Mourinho.