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Trent Alexander-Arnold a été interpellé par la police après avoir signé des autographes à la sortie d'un entraînement du Real Madrid
Les autorités interviennent à Valdebebas
Ce qui avait commencé comme une rencontre banale entre une superstar et ses supporters a rapidement attiré l'attention des forces de l'ordre locales. Alors que le défenseur était occupé avec la foule, un véhicule de police est apparu derrière sa voiture. La présence des forces de l'ordre a immédiatement changé l'ambiance, alors que le joueur tentait de satisfaire les Madridistas. La scène a été filmée par des caméras situées à proximité, montrant le moment où l'ambiance joyeuse a tourné au sérieux.
Les supporters provoquent des embouteillages sur les routes
Le problème aurait trouvé son origine à l'endroit où Alexander-Arnold a décidé de s'arrêter. En immobilisant son véhicule au milieu de la route pour répondre aux demandes de photos et d'autographes, le joueur a involontairement créé un risque potentiel pour la circulation. L'embouteillage provoqué par le rassemblement des supporters et la voiture à l'arrêt a incité les agents à intervenir et à dégager les lieux afin de garantir la sécurité publique.
Un avertissement sévère de la part de la police
Malgré la tension initiale et les gyrophares, la situation n'a pas dégénéré en bataille juridique ni donné lieu à une amende importante. Les policiers se sont adressés directement à Alexander-Arnold pour lui expliquer les dangers liés au fait de s'arrêter dans cette zone précise. Il s'agissait d'un bref échange visant à s'assurer que le joueur comprenait bien le code de la route local concernant les voies de sortie de Valdebebas. À l'issue de cette discussion, on a pu voir les agents demander eux-mêmes à prendre des selfies avec Alexander-Arnold.
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L'attention reste concentrée sur le terrain
Alexander-Arnold est resté à Madrid pendant cette trêve internationale après avoir été écarté de manière controversée de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon. Le défenseur droit a retrouvé toute sa forme et devrait faire partie de l'équipe madrilène qui affrontera Majorque le week-end prochain.