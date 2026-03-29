Trent Alexander-Arnold a été interpellé par la police après avoir signé des autographes à la sortie d'un entraînement du Real Madrid

Malgré la tension initiale et les gyrophares, la situation n'a pas dégénéré en bataille juridique ni donné lieu à une amende importante. Les policiers se sont adressés directement à Alexander-Arnold pour lui expliquer les dangers liés au fait de s'arrêter dans cette zone précise. Il s'agissait d'un bref échange visant à s'assurer que le joueur comprenait bien le code de la route local concernant les voies de sortie de Valdebebas. À l'issue de cette discussion, on a pu voir les agents demander eux-mêmes à prendre des selfies avec Alexander-Arnold.