« Travailler avec Pep Guardiola peut vous propulser au sommet ou vous briser » : Rayan Cherki est pressenti pour devenir le nouveau Kevin De Bruyne de Manchester City après avoir appris les ficelles du métier auprès de cet entraîneur exigeant

Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands talents du football européen, Cherki a franchi un cap sur le plan tactique depuis son arrivée en Premier League. L’ancien latéral de City, Clichy, qui a encadré le joueur de 22 ans au sein de l’équipe de France U23 aux côtés de Thierry Henry, explique que ce dernier a dû s’adapter aux exigences élevées du haut niveau après avoir longtemps été la star incontestée des catégories jeunes.

À Lyon, son immense talent offensif lui permettait parfois de délaisser ses obligations défensives. Mais son arrivée à Manchester City a exigé un réajustement mental pour assumer toutes les phases de jeu. « Travailler avec Pep peut soit vous faire progresser, soit vous détruire. C’est un choix simple, en réalité – car si vous écoutez et suivez ce qu’il veut, alors, avec la qualité dont dispose Rayan, vous avez de bonnes chances de devenir excellent. En revanche, si tu ne saisis pas ce qu’il attend et que tu refuses de t’inscrire dans sa démarche, tu risques de rompre cette relation », explique Clichy dans sa chronique pour la BBC, évoquant le développement du jeune joueur.