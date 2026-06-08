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« Travailler avec Pep Guardiola peut vous propulser au sommet ou vous briser » : Rayan Cherki est pressenti pour devenir le nouveau Kevin De Bruyne de Manchester City après avoir appris les ficelles du métier auprès de cet entraîneur exigeant
L'influence de Pep Guardiola sur Cherki
Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands talents du football européen, Cherki a franchi un cap sur le plan tactique depuis son arrivée en Premier League. L’ancien latéral de City, Clichy, qui a encadré le joueur de 22 ans au sein de l’équipe de France U23 aux côtés de Thierry Henry, explique que ce dernier a dû s’adapter aux exigences élevées du haut niveau après avoir longtemps été la star incontestée des catégories jeunes.
À Lyon, son immense talent offensif lui permettait parfois de délaisser ses obligations défensives. Mais son arrivée à Manchester City a exigé un réajustement mental pour assumer toutes les phases de jeu. « Travailler avec Pep peut soit vous faire progresser, soit vous détruire. C’est un choix simple, en réalité – car si vous écoutez et suivez ce qu’il veut, alors, avec la qualité dont dispose Rayan, vous avez de bonnes chances de devenir excellent. En revanche, si tu ne saisis pas ce qu’il attend et que tu refuses de t’inscrire dans sa démarche, tu risques de rompre cette relation », explique Clichy dans sa chronique pour la BBC, évoquant le développement du jeune joueur.
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Sur les traces de De Bruyne
Clichy estime que si Cherki poursuit sa progression défensive, son potentiel créatif n’aura pas de limites. Il souligne qu’un entraîneur qui peut compter sur un joueur sans ballon sera plus enclin à lui accorder la liberté nécessaire pour dominer les matchs.
« Rayan a toujours été un talent exceptionnel, en termes de qualité, mais il faut comprendre que le football ne se résume pas à avoir le ballon : il faut aussi travailler son jeu sans le ballon », a ajouté Clichy. « J’ai toujours pensé que s’il parvenait à faire cela et à intégrer cet aspect à son jeu, ses entraîneurs lui feraient confiance – et alors, nous pourrions parler d’un joueur dont les statistiques en matière de buts marqués se rapprocheraient de celles de Kevin de Bruyne. »
Une projection qui correspond à sa forme actuelle : l’attaquant a déjà marqué 10 buts et délivré 15 passes décisives lors de sa première saison à l’Etihad Stadium.
Des éloges retentissent dans le camp français.
Warren Zaire-Emery, jeune pépite du Paris Saint-Germain, a récemment qualifié le talent de Cherki de « génial », admettant que l’équipe est souvent ébahie lors des séances d’entraînement.
Évoquant son expérience aux côtés du joueur de City, le milieu de terrain de 20 ans a déclaré : « Je ne pense pas qu’il m’impressionne moi seul, il impressionne beaucoup de monde. Parfois, il réalise des gestes techniques qu’il ne comprend pas lui-même. C’est tout simplement génial ! Avec un joueur comme Rayan, il faut lui donner le ballon : il est toujours décisif et, grâce à lui, l’équipe peut passer à la vitesse supérieure. » Ces éloges en interne suggèrent que Cherki pourrait bientôt assumer un rôle plus important chez les Bleus, alors que la Coupe du monde approche.
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Imbattable, la nouvelle star française
Alors que Guardiola s’apprête à quitter Manchester City, il laisse derrière lui un joueur qui a considérablement mûri en très peu de temps. Âgé de seulement 22 ans et toujours en plein développement, Cherki a posé des bases solides lors de sa unique saison sous les ordres du technicien catalan, ce qui lui ouvre de vastes perspectives pour la suite de sa carrière.
Clichy a conclu en déclarant : « Il n’a passé qu’une seule saison sous les ordres de Pep, mais s’il continue à progresser et à livrer le genre de performances qu’on a vues de sa part à City, il n’y a tout simplement aucune limite pour lui et ce qu’il est capable de faire. » Avec un grand tournoi à l’horizon, Cherki pourrait bien être le prochain Français à s’imposer véritablement comme une superstar mondiale.