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« Travail exceptionnel » : Thomas Muller fait l’éloge de Sebastian Hoeness sur fond de possible succession au Bayern Munich
Muller salue Hoeness pour la transformation de Stuttgart
Muller s’est montré très élogieux à l’égard du travail accompli par Hoeness à Stuttgart, décrivant son impact comme tout simplement transformateur. Le vétéran du Bayern Munich a souligné que Hoeness a apporté un niveau de clarté tactique et de stabilité qui faisait cruellement défaut au club pendant plusieurs années avant son arrivée.
Évoquant le paysage des entraîneurs en Bundesliga, Muller a mis en avant les qualités spécifiques qui distinguent Hoeness de ses pairs. « Je pense que Hoeness a fait un travail exceptionnel comme entraîneur à Stuttgart. Il met en place une philosophie de jeu claire. On voit de A à Z à quel point il est passionné, il n’a cessé d’acquérir de l’expérience et il a donné au club la stabilité qui manquait à Stuttgart depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré à welt.de.
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Observer Martin Demichelis au RB Leipzig
Au-delà de ses éloges envers Hoeness, Muller a également révélé qu’il suivait de très près Demichelis après l’arrivée de l’Argentin au RB Leipzig. Pour avoir partagé le vestiaire de Demichelis à l’époque où ils jouaient au Bayern, Muller estime que la reconversion de son ancien coéquipier dans un poste d’entraîneur de premier plan en Bundesliga constitue une histoire fascinante.
Le vétéran du poste de meneur de jeu a admis que cette histoire personnelle entrait en ligne de compte dans son intérêt pour le projet de Leipzig cette saison. « À propos de Demichelis. Parce que je me souviens encore de lui comme d’un coéquipier au Bayern. Le fait qu’il soit maintenant à Leipzig en fait un projet passionnant, que je suivrai de loin avec beaucoup d’attention », a noté Muller.
Stuttgart comme candidat à la Ligue des champions
En se projetant sur la suite de la saison nationale, Muller a livré ses prédictions sur les équipes qui lutteront pour les premières places du classement de Bundesliga. Il reste convaincu que la réussite récente de Stuttgart n’a rien d’un hasard et que l’équipe possède les bases tactiques pour rester dans la course à l’Europe.
Muller s’est montré confiant quant aux perspectives de Stuttgart, tout en exprimant des doutes au sujet d’autres puissances traditionnelles du football allemand. « VfB continuera à jouer les prétendants aux places en Ligue des champions. En revanche, concernant l’Eintracht Francfort, je suis un peu plus sceptique », a-t-il ajouté.
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L’avenir du banc du Bayern
L’intervention de Muller intervient à un moment délicat, alors que l’ombre d’éventuels changements d’entraîneur plane toujours sur l’Allianz Arena. En apportant publiquement son soutien à un entraîneur portant le nom de famille Hoeness, si étroitement associé au succès historique du Bayern, Muller a involontairement attisé les spéculations autour des futurs plans de succession. Hoeness, qui a auparavant mené l’équipe réserve du Bayern à un titre en 3. Liga, est largement perçu comme un entraîneur doté de l’« ADN Bayern » nécessaire pour diriger le club.
Pour l’instant, l’attention reste portée sur la saison en cours, mais les marques de soutien de Muller donnent une indication claire sur les cerveaux tactiques qui gagnent le respect des joueurs les plus expérimentés du football. Qu’il s’agisse de la philosophie tactique de Hoeness ou du projet enthousiasmant mené par Demichelis, l’attaquant vétéran se prépare clairement à un avenir dans lequel ses anciens collègues et rivaux occuperont le devant de la scène sur le banc.
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