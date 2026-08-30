Muller s’est montré très élogieux à l’égard du travail accompli par Hoeness à Stuttgart, décrivant son impact comme tout simplement transformateur. Le vétéran du Bayern Munich a souligné que Hoeness a apporté un niveau de clarté tactique et de stabilité qui faisait cruellement défaut au club pendant plusieurs années avant son arrivée.

Évoquant le paysage des entraîneurs en Bundesliga, Muller a mis en avant les qualités spécifiques qui distinguent Hoeness de ses pairs. « Je pense que Hoeness a fait un travail exceptionnel comme entraîneur à Stuttgart. Il met en place une philosophie de jeu claire. On voit de A à Z à quel point il est passionné, il n’a cessé d’acquérir de l’expérience et il a donné au club la stabilité qui manquait à Stuttgart depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré à welt.de.