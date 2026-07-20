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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News
Thomas Hindle

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« Transformer des inconnus en amis » : la finale de la Coupe du monde de la FIFA a réuni Shakira, Justin Bieber et Donald Trump, mais le football s'est perdu dans le spectacle

FEATURES
Analysis
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi

La 104e et dernière édition du Super Bowl de la FIFA a été marquée par tout le faste et les fastes typiquement américains, mais semblait avoir oublié le football.

EAST RUTHERFORD, N.J. — Avant même le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2026, iShowSpeed a exécuté un salto arrière.

Le YouTuber, influenceur et visage incontournable du football américain – un jeune homme qui s’est fait connaître en capitalisant sur son admiration pour Cristiano Ronaldo – a conclu sa prestation, largement assistée d’autotune, par une acrobatie digne des Jeux olympiques.

Son apparition résumait à elle seule le caractère chaotique de l’événement.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a cessé de vanter les mérites des États-Unis depuis des mois. Ce tournoi serait « 104 Super Bowls ». Ce serait « le plus grand événement humain, social et culturel que l’humanité ait jamais connu ». C’était hyperbolique. C’était exagéré. Mais ce pays l’est aussi. Les États-Unis aiment leurs grands événements et savent les organiser. Dans les marécages du New Jersey que l’on qualifie de « New York », la FIFA a donc mis en scène son rendez-vous footballistique ultime : audacieux, légèrement décalé, mais résolument américain. Il ne pouvait en être autrement.

  • messi(C)Getty Images

    COUPE DU MONDE DE LA FIFA, LA FINALE !

    Il s’agissait de la « Coupe du monde de la FIFA, LA FINALE », comme le rappelle le slogan officiel, ce qui donne un ton résolument dramatique à l’affiche. Beaucoup espéreront sans doute que ce ne soit pas la toute dernière finale. Mais l’événement a bel et bien des allures de point d’orgue. La dynamique entre Lionel Messi et Lamine Yamal est trop alléchante pour qu’on y résiste. Est-ce que ça va vraiment être mieux après ça ? Le GOAT (le plus grand de tous les temps) qui initie son héritier dans une pub UNICEF, photo authentique que l’organisation a dû confirmer sur les réseaux pour tordre le cou aux théories d’IA. Messi vient de fêter ses 39 ans ; Yamal n’en a pas encore 19. Vieux lion contre jeune loup. Légende contre future légende. Cette Coupe du monde des stars se conclut par le duel ultime.

    Pourtant, chaque match de Coupe du monde s’inscrit dans un contexte unique.

    Ce n’est pas seulement un match de football. C’est aussi un trajet d’une heure depuis le centre de Manhattan en train, pour un aller-retour facturé un peu moins de 100 dollars. C’est l’aboutissement de 104 matchs et d’un tournoi marqué par les complications : une équipe contrainte de déplacer son camp de base en raison d’un conflit armé, des prix de billets exorbitants, des imbroglios politiques, la suspension de la sanction pour carton rouge de Folarin Balogun, des stades surchauffés et des pauses d’hydratation parfois superflues. Même la période précédant la finale a donné lieu à des alertes à la qualité de l’air causées par la fumée des feux de forêt, bien que la situation se soit améliorée d’ici dimanche.

    Tout cela fait partie de l’histoire de cette Coupe du monde. Et puis, il y a les bons moments.

    Yamal chez Walmart. Erling Haaland a marqué à la pelle, conquis le cœur des Américains, puis est descendu de l’avion avec un raton laveur empaillé. Il y a eu le Cap-Vert, Curaçao et Haïti. Le Kansas est tombé sous le charme de l’Algérie et de l’Argentine. Le Paraguay a battu l’Allemagne. Jude Bellingham a redonné espoir à l’Angleterre.

    Tout cela est avéré, et dimanche, tout s’est cristallisé.

    • Publicité
  • Fans times squareGetty

    « Celui qui ne saute pas est espagnol » : une formule souvent reprise dans les stades pour distinguer, avec une pointe d’humour, ceux qui participent à l’élan collectif des autres.

    Les véritables festivités avaient commencé dès la veille au soir. Samedi, des quartiers de New York ont été inondés sous l’effet de pluies torrentielles. Cela n’a toutefois pas suffi à freiner l’enthousiasme des supporters argentins qui avaient envahi Times Square.

    Le répertoire se limite à cinq chants d’une durée inférieure à deux minutes chacun, mais des milliers de supporters les enchaînent pendant des heures, les tambours résonnant sans relâche de l’après-midi jusqu’en soirée. Plus la pluie s’intensifie, plus les voix montent d’un cran. La police new-yorkaise met fin à la fête à 23 heures.

    Le lendemain matin, les vestiges étaient encore là : une canette de bière vide par-ci, des papiers bleus et blancs, un peu plus de déchets que d’habitude. C’est là que les supporters se sont d’abord rassemblés. Times Square avant midi est un endroit étrange, surtout un dimanche. Ici, on sentait l’ambiance des supporters de foot. Des New-Yorkais en maillots espagnols tournaient des danses TikTok devant les écrans LED, tandis que les stands halal diffusaient de la cumbia à plein volume. On apercevait des tuniques de presque toutes les nations : Argentine, Espagne, Allemagne, Écosse, Angleterre. Un supporter solitaire, café en main, était assis à une table sale, habillé du maillot de l’équipe américaine de Christian Pulisic.

    On nous avait prévenus : rallier le stade serait un casse-tête. Pourtant, le trajet de Penn Station aux Meadowlands s’est révélé plutôt confortable durant la plupart des matchs, même si l’ambiance y était un brin aseptisée. Un collectif d’artistes et d’organisateurs avait imprimé de faux cartons rouges arborant le slogan « unitas mundi » et incitait les supporters à les brandir en signe de protestation contre Donald Trump. À bord du train, les Argentins se sont illustrés : les chants résonnaient de toutes parts (même si « celui qui ne saute pas est Espagnol » est difficile à exécuter dans une rame en mouvement).

    Les places se négociaient autour de 7 000 dollars sur le marché de la revente à l’approche de la finale, et certains continuaient à arpenter le parking dans l’espoir d’acheter ou de céder un billet. Un supporter argentin a confié à GOAL être venu de Miami à Baltimore sur la promesse d’une place, avant de découvrir à son arrivée qu’elle n’existait pas : il a finalement suivi la rencontre depuis le parking extérieur du stade.

  • Tom CruiseGetty

    « Transformer des inconnus en amis » : une devise qui résume l’art du football à l’état pur.

    Le show a alors démarré. Comme promis par la FIFA, une « cérémonie de clôture » a précédé la rencontre, et elle n’a pas lésiné sur les effets grandioses. Une immense bâche ornée des emblématiques gratte-ciels new-yorkais s’est déployée au centre de la pelouse. iShowSpeed a ouvert le bal. Son ascension fulgurante dans l’univers du football surprend : le créateur de contenu totalise près de 58 millions d’abonnés sur YouTube et six millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

    Il a interprété son titre « Champions (WC26) ». Le morceau, assez particulier, débute par Speed énumérant toutes les nations participantes avant d’annoncer « c’est la Coupe du monde ». La mise en scène rehausse l’ensemble grâce à quelques acrobaties amateurs et de nombreux danseurs. Post Malone prend ensuite le relais, tout de jean vêtu et coiffé d’un chapeau de cow-boy. Il enchaîne plusieurs tubes avant que Swae Lee ne le rejoigne pour une interprétation entraînante de « Sunflower ».

    Chris Martin est ensuite apparu pour annoncer le show de la mi-temps dans un espagnol soigné, rappelant au public qu’il était bien au stade. Au coup d’envoi, quatre performances musicales s’étaient déjà enchaînées, suivies de la présentation du trophée, sponsorisé par Louis Vuitton et porté par Carlos Alcaraz. Pour clore le show, Tom Cruise, lunettes de soleil retirées et tout de noir vêtu, a livré un discours enthousiaste sur le football qui « transforme des inconnus en amis ».

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  • Justin BieberGetty

    Justin Bieber calme l’ambiance

    Les shows de mi-temps faisaient déjà partie intégrante du football américain depuis des décennies lorsque le premier Super Bowl a eu lieu en 1967, à l’occasion duquel les fanfares de l’université d’Arizona et de Grambling State avaient interprété un medley de chansons populaires. Bien sûr, ces shows se sont multipliés depuis. De nos jours, ce sont des événements qui réunissent de nombreuses stars au sein de la NFL – et qui ont donné lieu à de nombreux moments culturels emblématiques.

    Le football ne pouvait que s’emparer de ce concept. Il s’y était déjà essayé lors de la Coupe du monde des clubs 2025, avec Coldplay chargé de l’organisation du spectacle de la mi-temps lors de la finale. Une initiative étrange qui ne semblait pas destinée à s’imposer durablement. Pourtant, Infantino a annoncé l’année dernière qu’ils allaient renouveler l’expérience. Coldplay a donc été chargé de sélectionner la programmation. Sur le papier, l’affiche était alléchante : Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy et Justin Bieber.



    Le résultat s’est avéré particulièrement étrange. Les supporters ont eu droit à un compte à rebours de cinq minutes, et on leur a moins demandé que ordonné de rester à leur place avant le début du spectacle. Celui-ci s’est ouvert sur Ronaldinho et Ronaldo Nazario au volant d’une grande voiture dans laquelle se trouvaient Madonna et une poignée de danseurs. Madonna a chanté en play-back sur un morceau. Puis BTS a fait son apparition pour une version raccourcie de son tube « Dynamite ». C’était un moment énergique, et la FIFA avait sûrement encore une carte à jouer.

    Las ! Après un intermède Ted Lasso avec Jason Sudeikis en guest, Bieber a traversé la moitié du terrain guitare en main, enchaînant des « hallelujah » censés unir le monde. Même les déhanchés de Shakira et le flow de Burna Boy n’ont pas suffi à sauver ce show étiré sur 27 minutes interminables.

    Wayne Rooney a résumé le sentiment général à la télévision britannique : « C’était nul. »

    « C’était nul », a-t-il tranché.

  • Ferran TorresGetty

    « Rien à redire »

    Oui, il y avait aussi du football.

    La rencontre s’est avérée plutôt terne. On pouvait s’attendre à un match étrange. L’Espagne, équipe technique mais lente, domine la possession et possède la meilleure défense du tournoi : un cocktail mortel, même s’il n’est pas forcément spectaculaire. Pour battre l’Argentine, elle aurait dû multiplier les passes courtes, étouffant l’adversaire par le seul poids du ballon.

    L’Argentine, elle, repose presque exclusivement sur un joueur de 39 ans, huit fois Ballon d’Or, et ne dispose que de peu d’autres options. En clair : neutralisez Messi, et vous neutralisez l’Argentine. C’est précisément ce qui s’est produit, ou presque. L’autre, non. Pourtant, l’Espagne – qui s’est généreusement présentée pour pratiquer une sorte de sport – s’est montrée largement inoffensive devant le but. C’est une équipe intéressante, pleine de créativité, mais qui manque d’un finisseur redoutable. Lamine Yamal s’est montré vif. Dani Olmo a réalisé de belles actions. Rodri a dominé le milieu de terrain. Mais aucun coup de grâce n’a été porté pendant les 90 minutes.

    Pendant ce temps, l’Argentine s’est contentée de jouer physiquement, parfois même au-delà des limites : l’arbitre a longtemps fermé les yeux avant de sortir un carton rouge à la 93^e minute. Enzo Fernández, déjà averti, a taclé Pau Cubarsi les deux pieds en avant, laissant l’arbitre sans autre choix.

    Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a admis après la rencontre que l’exclusion semblait justifiée.

    « Le premier carton jaune aurait pu être évité. J’ai essayé de m’exprimer dans mon anglais approximatif pour faire appel, mais je n’ai rien à reprocher », a-t-il déclaré après le match.

    Ferran Torres a été le héros du jour, concluant d’une frappe puissante à 9 mètres après la rupture de l’arrière-garde argentine à la 106^e minute. Messi n’a pratiquement pas touché le ballon. Le public, majoritairement argentin, est resté discret jusqu’à ce qu’il choisisse, de manière grossière, de huer la remise du trophée à l’Espagne.

  • Ronaldo RonaldinhoGetty Images

    « Plus qu’un simple jeu, c’est notre ADN. »

    La cérémonie a été le moment où l'esprit américain s'est pleinement exprimé.

    Donald Trump est descendu sur la pelouse sous une salve de huées. Il a remis une médaille sur deux aux joueurs des deux équipes, vainqueurs comme vaincus, prenant même une seconde supplémentaire pour échanger quelques mots avec Messi, le joueur de l’équipe battue. Souvenez-vous de son intrusion au cœur des célébrations de Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs l’an passé : cette fois encore, il s’est invité dans le scénario, allant jusqu’à effleurer le trophée que l’équipe soulevait, malgré les efforts d’Infantino pour l’éloigner de la scène.

    Toutes les cases ont donc été cochées. Comme elle l’avait promis, la FIFA a livré un véritable show. Son 104e « Super Bowl » était le plus « Super Bowl » de tous : près de 40 minutes d’intermèdes musicaux, une touche présidentielle, la gloire éphémère des youtubeurs et des feux d’artifice qui devraient être renouvelés pour le Nouvel An à New York.

    Pourtant, ironiquement, le seul bémol a peut-être été le football. Si Infantino voulait éblouir les spectateurs, alors 120 minutes insipides au cours desquelles la « GOAT » a perdu n’étaient sans doute pas le meilleur moyen de captiver le public.

    Tels étaient précisément l’intérêt de ces feux d’artifice, de ces chansons et de ces danseurs : la FIFA avait veillé à ce que sa finale offre un spectacle, quoi qu’il arrive une fois le ballon mis en jeu. Comme le suggère l’hymne officiel de la Coupe du monde, « DNA (More Than A Game) », c’est bien plus qu’un simple match.

    Dommage que la rencontre se soit noyée dans ce show.