« Transformer des inconnus en amis » : la finale de la Coupe du monde de la FIFA a réuni Shakira, Justin Bieber et Donald Trump, mais le football s'est perdu dans le spectacle

EAST RUTHERFORD, N.J. — Avant même le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2026, iShowSpeed a exécuté un salto arrière.
Le YouTuber, influenceur et visage incontournable du football américain – un jeune homme qui s’est fait connaître en capitalisant sur son admiration pour Cristiano Ronaldo – a conclu sa prestation, largement assistée d’autotune, par une acrobatie digne des Jeux olympiques.
Son apparition résumait à elle seule le caractère chaotique de l’événement.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a cessé de vanter les mérites des États-Unis depuis des mois. Ce tournoi serait « 104 Super Bowls ». Ce serait « le plus grand événement humain, social et culturel que l’humanité ait jamais connu ». C’était hyperbolique. C’était exagéré. Mais ce pays l’est aussi. Les États-Unis aiment leurs grands événements et savent les organiser. Dans les marécages du New Jersey que l’on qualifie de « New York », la FIFA a donc mis en scène son rendez-vous footballistique ultime : audacieux, légèrement décalé, mais résolument américain. Il ne pouvait en être autrement.