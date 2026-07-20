« Transformer des inconnus en amis » : la finale de la Coupe du monde de la FIFA a réuni Shakira, Justin Bieber et Donald Trump, mais le football s'est perdu dans le spectacle

Il s’agissait de la « Coupe du monde de la FIFA, LA FINALE », comme le rappelle le slogan officiel, ce qui donne un ton résolument dramatique à l’affiche. Beaucoup espéreront sans doute que ce ne soit pas la toute dernière finale. Mais l’événement a bel et bien des allures de point d’orgue. La dynamique entre Lionel Messi et Lamine Yamal est trop alléchante pour qu’on y résiste. Est-ce que ça va vraiment être mieux après ça ? Le GOAT (le plus grand de tous les temps) qui initie son héritier dans une pub UNICEF, photo authentique que l’organisation a dû confirmer sur les réseaux pour tordre le cou aux théories d’IA. Messi vient de fêter ses 39 ans ; Yamal n’en a pas encore 19. Vieux lion contre jeune loup. Légende contre future légende. Cette Coupe du monde des stars se conclut par le duel ultime.

Pourtant, chaque match de Coupe du monde s’inscrit dans un contexte unique.

Ce n’est pas seulement un match de football. C’est aussi un trajet d’une heure depuis le centre de Manhattan en train, pour un aller-retour facturé un peu moins de 100 dollars. C’est l’aboutissement de 104 matchs et d’un tournoi marqué par les complications : une équipe contrainte de déplacer son camp de base en raison d’un conflit armé, des prix de billets exorbitants, des imbroglios politiques, la suspension de la sanction pour carton rouge de Folarin Balogun, des stades surchauffés et des pauses d’hydratation parfois superflues. Même la période précédant la finale a donné lieu à des alertes à la qualité de l’air causées par la fumée des feux de forêt, bien que la situation se soit améliorée d’ici dimanche.

Tout cela fait partie de l’histoire de cette Coupe du monde. Et puis, il y a les bons moments.

Yamal chez Walmart. Erling Haaland a marqué à la pelle, conquis le cœur des Américains, puis est descendu de l’avion avec un raton laveur empaillé. Il y a eu le Cap-Vert, Curaçao et Haïti. Le Kansas est tombé sous le charme de l’Algérie et de l’Argentine. Le Paraguay a battu l’Allemagne. Jude Bellingham a redonné espoir à l’Angleterre.

Tout cela est avéré, et dimanche, tout s’est cristallisé.