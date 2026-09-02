Le Barça a été l'un des grands clubs les plus actifs lors du marché des transferts estival, en se concentrant clairement sur le renforcement de son secteur offensif. Le club a entamé son mercato en recrutant l'Anglais Anthony Gordon en provenance de Newcastle, dans un transfert d'une valeur de 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions supplémentaires sous forme de bonus, avec un contrat courant jusqu'en 2031.



Le Barça a poursuivi le renforcement de ses options offensives en recrutant l'Allemand Karim Adeyemi du Borussia Dortmund pour 22 millions d'euros fixes et 7 millions de variables, avec un contrat jusqu'en 2031, une démarche visant à donner à l'équipe davantage de vitesse et de profondeur offensive sous la direction de Hansi Flick.

Le Barça a également enrôlé, à titre définitif, le talentueux Égyptien Hamza Abdelkarim en provenance d'Al Ahly, et récupéré les services de João Cancelo, arrivé d'Al Hilal.

Le départ de plusieurs joueurs, en premier lieu Robert Lewandowski à l'expiration de son contrat, ainsi que de certains éléments du secteur défensif, notamment Ronald Araújo, prêté, a permis de dégager une marge financière dans le budget des salaires. Mais la direction du Barça a préféré orienter la majeure partie de ses investissements vers l'amélioration de la qualité du tiers offensif, avant de surprendre tout le monde en bouclant l'un des transferts les plus marquants de l'été.

Le club catalan est parvenu à trouver un accord avec Manchester City pour recruter Rodri dans un transfert d'une valeur totale d'environ 76,5 millions d'euros, arrachant ainsi le milieu de terrain espagnol au cercle des intérêts du Real Madrid.

Malgré ces réussites, la direction du Barça a échoué à réaliser le plus grand rêve de ses supporters cet été, après avoir manqué le recrutement de Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, et s'être tournée vers le Brésilien Gabriel Jesus, d'Arsenal.

Le président du club, Joan Laporta, a révélé que le Barça avait présenté une offre dépassant les 100 millions d'euros, mais l'Atlético a conservé son joueur, allant même jusqu'à publier un communiqué dans lequel il affirmait que la probabilité d'un transfert d'Álvarez vers le Barça était de « zéro pour cent », mettant ainsi fin à l'une des histoires les plus passionnantes du mercato sans dénouement heureux pour le club catalan.

Et voici tous les transferts conclus par le club catalan lors du mercato qui vient de s'achever :

Les arrivées au Barça

Joueur Club Montant du transfert Anthony Gordon Newcastle 80 millions d'euros Karim Adeyemi Dortmund 22 millions d'euros Jesse Bisswou Club Bruges 8,5 millions d'euros Rodri Manchester City 60 millions d'euros Hamza Abdelkarim Al Ahly 1,5 million d'euros João Cancelo Al Hilal Transfert libre Dominik Livaković Fenerbahçe 2 millions d'euros Gabriel Jesus Arsenal 10 millions d'euros

Les départs du Barça