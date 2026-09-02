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Transferts records, revers retentissants et rêves inachevés : le bilan complet du mercato estival

FEATURES
E. Fernandez
Yan Diomandé
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
J. Alvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Ligue des Champions
Athletic Bilbao vs Atlético Madrid
Athletic Bilbao
Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter vs SSC Naples
Inter
SSC Naples
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
Argentine
Côte d’Ivoire
Espagne
Maroc
Égypte
France
Angleterre
Italie
Allemagne

Un tour d'horizon détaillé des mouvements du marché des transferts

L'été 2026 n'a pas été un simple mercato ordinaire, mais l'un des marchés des transferts les plus palpitants de l'histoire du football européen, marqué par des clubs qui ont battu leurs propres records, d'autres qui ont totalement transformé leurs projets, tandis que de grosses opérations ont échoué dans les derniers instants malgré leur proximité de conclusion.

Du transfert d'Enzo Fernández à Manchester City, en passant par l'opération historique de Yan Diomande avec le Real Madrid, l'arrivée de Bradley Barcola à Liverpool, et jusqu'au départ de Mohamed Salah à Trabzonspor, le mercato a redessiné la carte de la compétition avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Dans ce rapport, nous passons en revue les faits marquants du marché des transferts européen : les opérations des grands clubs, les stars qui ont changé de destination, les transferts avortés, les ventes et achats les plus onéreux, ainsi que les principaux gagnants et perdants sur le plan sportif, dans une tentative de dresser le portrait complet d'un été que l'on n'oubliera pas de sitôt.

  • Les Anglais, les plus dépensiers

    La fenêtre des transferts estivaux dans les cinq grands championnats européens a fermé ses portes hier soir, le 1er septembre 2026.

     Le mercato s'est achevé en Premier League à 23 heures, heure britannique, tandis qu'il s'est poursuivi en Liga jusqu'à 23h59. L'Allemagne et la France ont, quant à elles, clôturé leurs fenêtres respectives le 31 août à 20 heures.

    Sur le plan des dépenses, les clubs de Premier League ont continué d'imposer leur domination sur le marché des transferts, après avoir franchi la barre des deux milliards de livres sterling, sous l'impulsion de Chelsea et Manchester City, qui ont pris la tête du classement des plus gros dépensiers, devançant Liverpool et Arsenal dans la course au renforcement en vue de la nouvelle saison.

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  • Real Madrid : révolution et déception

    Le Real Madrid a abordé le marché des transferts estival avec un état d'esprit clair : renforcer l'effectif avec des noms capables de rivaliser immédiatement, tout en investissant dans l'avenir. Cela s'est traduit par l'un des plus gros transferts de l'histoire du club, avec le recrutement du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé en provenance de Leipzig, dans une opération dont la valeur totale s'élève à environ 125 millions d'euros, pouvant grimper jusqu'à 135 millions avec les bonus, assortie d'un contrat courant jusqu'en 2033.


    Mais les renforts du Real Madrid ne se sont pas arrêtés à Diomandé, puisque le club a également étoffé ses rangs avec les arrivées de Marc Cucurella en provenance de Chelsea et de Denzel Dumfries en provenance de l'Inter, en plus des recrutements de Bernardo Silva et d'Ibrahima Konaté sous la forme de deux transferts libres. Ce mercato a ainsi combiné le renforcement des lignes défensive et offensive.

    En contrepartie, la liste des départs a vu s'en aller plusieurs noms, notamment Nico Paz vers Côme, Gonzalo García vers Fulham, Dani Ceballos vers le Real Betis et le prêt de Franco Mastantuono à la Fiorentina, sans oublier les retraites de Dani Carvajal et de David Alaba, ainsi que le départ de plusieurs jeunes joueurs, sans qu'aucune grosse vente parmi les joueurs de l'équipe première ne vienne équilibrer le volume des dépenses.

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    Malgré la réussite de plusieurs opérations marquantes, le Real Madrid a échoué à conclure le transfert qui a occupé ses supporters tout l'été, après avoir été fortement associé au recrutement de Rodri, joueur de Manchester City et capitaine de la sélection espagnole, sur fond de rapports faisant état d'un accord de principe du joueur.

    Le Barça est toutefois parvenu à rafler l'opération au final pour environ 76,5 millions d'euros, laissant le club merengue bredouille sur l'une de ses principales cibles au milieu de terrain.

    Voici tous les transferts réalisés par le club merengue lors du mercato qui vient de s'achever :

    Les arrivées au Real Madrid

    JoueurClubMontant du transfert
    Marc Cucurella Chelsea55 millions d'euros

     

    Denzel Dumfries Inter20 millions d'euros 
    Bernardo Silva Manchester CityTransfert libre 
    Ibrahima KonatéLiverpoolTransfert libre 
    Carlos Espí Levante 25 millions d'euros 
    Yan DiomandéLeipzig 125 millions d'euros  

    Les départs du Real Madrid

    JoueurClubMontant du transfert
    Dani CarvajalSans clubFin de contrat
    David AlabaSans clubFin de contrat
    Mario MartínGetafe3,5 millions d'euros
    Fran García  Real Betis 4 millions d'euros
    Dani CeballosReal BetisTransfert libre
    Gonzalo GarcíaFulham40 millions d'euros
    César PalaciosFulham10 millions d'euros
    Fran GonzálezSéville1 million d'euros
    Franco MastantuonoFiorentinaPrêt

  • Barcelone : Gordon, Adeyemi et Rodri, la déception Alvarez

    Le Barça a été l'un des grands clubs les plus actifs lors du marché des transferts estival, en se concentrant clairement sur le renforcement de son secteur offensif. Le club a entamé son mercato en recrutant l'Anglais Anthony Gordon en provenance de Newcastle, dans un transfert d'une valeur de 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions supplémentaires sous forme de bonus, avec un contrat courant jusqu'en 2031.


    Le Barça a poursuivi le renforcement de ses options offensives en recrutant l'Allemand Karim Adeyemi du Borussia Dortmund pour 22 millions d'euros fixes et 7 millions de variables, avec un contrat jusqu'en 2031, une démarche visant à donner à l'équipe davantage de vitesse et de profondeur offensive sous la direction de Hansi Flick.

    Le Barça a également enrôlé, à titre définitif, le talentueux Égyptien Hamza Abdelkarim en provenance d'Al Ahly, et récupéré les services de João Cancelo, arrivé d'Al Hilal.

    Le départ de plusieurs joueurs, en premier lieu Robert Lewandowski à l'expiration de son contrat, ainsi que de certains éléments du secteur défensif, notamment Ronald Araújo, prêté, a permis de dégager une marge financière dans le budget des salaires. Mais la direction du Barça a préféré orienter la majeure partie de ses investissements vers l'amélioration de la qualité du tiers offensif, avant de surprendre tout le monde en bouclant l'un des transferts les plus marquants de l'été.

    Le club catalan est parvenu à trouver un accord avec Manchester City pour recruter Rodri dans un transfert d'une valeur totale d'environ 76,5 millions d'euros, arrachant ainsi le milieu de terrain espagnol au cercle des intérêts du Real Madrid.

    Malgré ces réussites, la direction du Barça a échoué à réaliser le plus grand rêve de ses supporters cet été, après avoir manqué le recrutement de Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, et s'être tournée vers le Brésilien Gabriel Jesus, d'Arsenal.

    Le président du club, Joan Laporta, a révélé que le Barça avait présenté une offre dépassant les 100 millions d'euros, mais l'Atlético a conservé son joueur, allant même jusqu'à publier un communiqué dans lequel il affirmait que la probabilité d'un transfert d'Álvarez vers le Barça était de « zéro pour cent », mettant ainsi fin à l'une des histoires les plus passionnantes du mercato sans dénouement heureux pour le club catalan.

    Et voici tous les transferts conclus par le club catalan lors du mercato qui vient de s'achever :


    Les arrivées au Barça

    JoueurClubMontant du transfert
    Anthony GordonNewcastle80 millions d'euros
    Karim Adeyemi Dortmund 22 millions d'euros 
    Jesse BisswouClub Bruges8,5 millions d'euros
    RodriManchester City60 millions d'euros
    Hamza Abdelkarim Al Ahly 1,5 million d'euros 
    João Cancelo Al Hilal Transfert libre 
    Dominik Livaković  Fenerbahçe 2 millions d'euros
    Gabriel Jesus Arsenal 10 millions d'euros

    Les départs du Barça

    JoueurClubMontant du transfert
    Robert LewandowskiChicago Fire Fin de contrat
    Ander AstralagaAtlético MadridTransfert libre
    Ansu Fati Monaco 11 millions d'euros
    Iñaki Peña Panathinaïkos 3 millions d'euros
    Diego Kochen Lyngby BK Prêt
    Ronald AraújoLiverpoolPrêt
    Ferran Torres Paris Saint-Germain 45 millions d'euros 
    Gerard TorrentsAjaxTransfert libre
    Tommy Marqués Braga 11 millions d'euros 
    Héctor Fort Real Sociedad 8,5 millions d'euros
    Marc Casadó Deportivo La CorognePrêt
    Gerard HernándezMajorque4 millions d'euros
    Aron YaakobishviliAlmeríaPrêt
    Álvaro CortésRoyal Antwerp3,5 millions d'euros
    Toni FernándezVenisePrêt

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  • Atlético Madrid : un soutien de marque, le départ de Griezmann et un « non » catégorique au Barça

    L'Atlético Madrid a réalisé un joli coup en officialisant la signature du Sud-Coréen Kang-in Lee en provenance du Paris Saint-Germain, dans une transaction dont les médias ont estimé la valeur entre 35 et 40 millions d'euros, assortie d'un contrat courant jusqu'en 2031.

    Le club espagnol a confirmé la conclusion de l'accord avec le Paris Saint-Germain via un communiqué officiel, précisant que le joueur portera le maillot numéro 7 et passant en revue ses statistiques avec le club français, où il a inscrit 16 buts et délivré autant de passes décisives en 124 matches, en plus de plusieurs titres nationaux et européens, dont notamment la Ligue des champions à deux reprises.

    L'Atlético ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a renforcé son milieu défensif en signant Morten Hjulmand, le latéral virevoltant Alejandro Grimaldo et le solide roc Cristian Romero, tout en conservant dans le même temps sa star argentine Julián Álvarez, malgré la forte pression exercée par le Barça et Arsenal pour s'attacher ses services.

    L'Atlético a mis un terme aux tentatives du Barça par un communiqué officiel, dans lequel il a annoncé son refus d'entamer la moindre négociation au sujet d'Álvarez, affirmant n'être disposé qu'à discuter des autres offres ayant « respecté les règles ».

    Avec cette politique, l'Atlético est sorti du mercato comme l'un des principaux vainqueurs sur le plan tactique, après avoir réussi à renforcer ses rangs avec de nouveaux éléments sans céder ses stars majeures, à commencer par Álvarez, tout en notant le départ de son emblématique star Antoine Griezmann vers le championnat américain.

    Voici les principales transactions de l'Atlético Madrid :


    Les arrivées à l'Atlético Madrid

    JoueurClubValeur de la transaction
    Alejandro Grimaldo  Bayer Leverkusen22 millions d'euros
    Morten HjulmandSporting Lisbonne40 millions d'euros
    Lee Kang-inParis Saint-Germain40 millions d'euros
    Cristian Romero Tottenham 40 millions d'euros 
    Jonathan David Juventus Prêt

    Les départs de l'Atlético Madrid

    JoueurClubValeur de la transaction
    Antoine GriezmannOrlandoTransfert libre
    Clément LengletBenficaPrêt
    Horațiu MoldovanAyub SporPrêt
    Julio DíazSéville1 million d'euros
    Thiago Almada River Plate20 millions d'euros 
    Nahuel MolinaRoma13 millions d'euros
    Matteo RuggeriAston Villa 25 millions d'euros 
    José María GiménezDeportivo La CorognePrêt
    Thomas LemarElchePrêt

  • Paris Saint-Germain : une vente lourde et une compensation partielle

    Lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a opté pour une politique fondée sur la vente afin de refinancer la construction de son effectif, se plaçant parmi les plus gros vendeurs du marché après avoir cédé Gonçalo Ramos à Milan pour 74 millions d'euros, Randal Kolo Muani à la Juventus pour environ 38 à 41 millions d'euros, ainsi que Kang-in Lee, parti à l'Atlético pour 35 à 40 millions d'euros.

    Mais le transfert le plus marquant de la liste des partants a été la vente de l'ailier français Bradley Barcola à Liverpool, dans une opération colossale qui a atteint 125 millions d'euros, tandis qu'Ibrahim Mbaye a rejoint Aston Villa pour 55 millions d'euros.

    Ces transferts ont contribué à porter les recettes totales des ventes du Paris Saint-Germain à près de 370 millions d'euros, selon des rapports français, offrant ainsi au club une marge pour réinvestir une partie de ces revenus dans le renforcement de ses rangs.

    Du côté des arrivées, le PSG a recruté Magnes Akliouche en provenance de Monaco pour 50 millions d'euros, Ferran Torres du Barça pour 48,5 millions d'euros, et Mika Godts de l'Ajax pour 45 millions d'euros, aux côtés du latéral Lucas Digne et d'autres joueurs.

    Ces mouvements s'inscrivaient dans une tentative de reconstruire la ligne d'attaque après les départs de Barcola et de Ramos, faisant apparaître le Paris Saint-Germain comme un club qui « vend pour acheter », avec un recours manifeste aux importantes recettes de la vente de Barcola pour financer d'autres objectifs, parmi lesquels Diomandé, avant que le Real Madrid ne finisse par conclure l'affaire.

    Voici toutes les opérations du club français sur le mercato :

    Les arrivées au Paris Saint-Germain

    JoueurClubMontant du transfert
    Alessandro Longoni  Milan transfert libre
    Khalil AyariStade Tunisien1,5 million d'euros
    Magnes AklioucheMonaco 50 millions d'euros 
    Lucas DigneAston Villa7 millions d'euros
    Mika GodtsAjax45 millions d'euros 
    Ferran TorresBarcelone 45 à 50 millions d'euros

    Les départs du Paris Saint-Germain

    JoueurClubMontant du transfert
    Noham KamaraLyon4,1 millions d'euros
    Gonçalo Ramos  Milan 74 millions d'euros
    Renato Marin   Nacionalprêt
    Gabriel Moscardo Espanyolprêt
    Kang-in Lee Atlético Madrid40 millions d'euros 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 millions d'euros
    Khalil Ayari Dunkerque prêt
    Bradley Barcola Liverpool125 millions d'euros
    Ibrahim Mbaye Aston Villa55 millions d'euros
    Yoram ZaguePaphosprêt

  • Bayern Munich : Sébarri, la priorité absolue

    Le mercato du Bayern Munich s'est révélé plus calme que celui de plusieurs de ses concurrents dans les grands championnats européens, le club allemand s'étant concentré sur le réaménagement de son effectif et le retour de certains joueurs prêtés, parmi lesquels Sacha Boey, Tarek Buchmann et Armindo Sieb.

    Le Bayern a également conclu plusieurs nouvelles recrues, dont les plus notables sont Mathis Marchie et Bra Ndiaye, mais surtout l'arrivée de la star marocaine en pleine réussite Ismaël Saibari, sur un marché qui n'a pas connu de dépenses colossales de la part du géant bavarois.

    En revanche, plusieurs noms ont quitté l'équipe, à commencer par Leon Goretzka à l'issue de son contrat, aux côtés de Raphaël Guerreiro. Les gardiens Daniel Peretz et Alexander Nübel sont eux aussi partis lors de transferts définitifs, tandis que plusieurs jeunes talents ont rejoint des clubs de moyenne envergure.

    Le mercato du Bayern a ainsi traduit une volonté claire de maîtriser le budget et de recycler les éléments de l'effectif plutôt que de se lancer dans une révolution d'ensemble, une approche qui pourrait constituer un point d'interrogation sur le plan sportif face à des concurrents ayant choisi de renforcer davantage leurs effectifs durant l'été.

    Les arrivées au Bayern Munich

    JoueurClubMontant du transfert
    Noel AsékoHanovre3,5 millions d'euros
    Nathaniel BrownEintracht Francfort50 millions d'euros
    Ismaël SaibariEindhoven50 millions d'euros
    Bara Saboukou NdiayeJambinos Satars3,5 millions d'euros

    Les départs du Bayern Munich

    JoueurClubMontant du transfert
    Leon GoretzkaAston VillaTransfert libre
    Rafa GuerreiroSans clubFin de contrat
    Daniel PeretzSouthampton8 millions d'euros
    Maurice KrattenmacherElversbergNon communiqué
    Jonah Kusi-AsareFulham6 millions d'euros
    Alexander NübelBeşiktaş5 millions d'euros
    Noel AsékoFrancfort12 millions d'euros
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 million d'euros
    Armindo SiebLos Angeles FC500 000 euros
    Noel AsékoHanovre1 million d'euros
    Arijon IbrahimovićAugsbourgPrêt (500 000 euros)
    Filip ChavezMagdebourgPrêt
    Bryan ZaragozaEspanyolPrêt
    João PalhinhaBenfica14 millions d'euros

  • Liverpool : entre la « bombe » Barcola et l'adieu de Salah

    Liverpool a été l'un des acteurs les plus en vue sur le marché des transferts, après avoir bouclé l'une des plus grosses opérations de l'été 2026 en s'attachant les services de l'ailier français Bradley Barcola, en provenance du Paris Saint-Germain, pour un montant de 125 millions d'euros.

    En plus de Barcola, Liverpool a renforcé son effectif avec les arrivées de Victor Muñoz en provenance d'Osasuna, du défenseur Ronald Araújo prêté par le Barça avec option d'achat, ainsi que du gardien Luca Broegmans, sans oublier le jeune défenseur français Jérémy Jacquet, dans le cadre d'une refonte partielle des lignes défensive et offensive.

    Liverpool s'est séparé de plusieurs joueurs, parmi lesquels Curtis Jones et Harvey Elliott, si bien que l'effectif de l'équipe se retrouve pour la première fois sans aucun joueur né dans la ville.

    Mais au-delà des nouvelles recrues, c'est le départ de Mohamed Salah qui a constitué le fait marquant du mercato de Liverpool, après que la star égyptienne a mis un terme à un parcours légendaire de neuf ans à Anfield pour rejoindre le club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2028 selon certaines sources.

    Trabzonspor a officialisé la signature de Salah via son compte sur la plateforme « X », en publiant une vidéo et des photos de la signature du contrat, une opération dans le cadre de laquelle des rapports financiers ont révélé que le joueur toucherait un salaire de 17 millions d'euros par an, en plus de 20 % des revenus des produits portant son nom, ce qui en fait l'une des plus grosses opérations de l'histoire du football turc.

    Ainsi, Liverpool a combiné une énorme opération offensive de l'ampleur de celle de Barcola et le départ de l'une des plus grandes stars de son histoire récente, ouvrant une nouvelle page à Anfield après la fin de l'ère Salah.

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    Les arrivées à Liverpool

    JoueurClubMontant du transfert
    Jérémy JacquetRennes63 millions d'euros
    Victor MuñozOsasuna40 millions d'euros
    Ronald AraújoBarcelonePrêt
    Ifeanyi NdukweAustria Vienne3 millions d'euros
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 millions d'euros
    Luca BroegmansGenk33 millions d'euros

    Les départs de Liverpool

    JoueurClubMontant du transfert
    Mohamed SalahTrabzonsporTransfert libre
    Andrew RobertsonTottenhamTransfert libre
    Rhys WilliamsSans clubFin de contrat
    Ibrahima KonatéReal MadridTransfert libre
    Armin PecsiHartbergPrêt
    Curtis JonesInter30 millions d'euros
    Calvin RamsaySaint MirrenPrêt
    Luca BroegmansGenkPrêt
    Ifeanyi NdukweLevantePrêt
    Harvey ElliottValencePrêt
    Stefan BajčetićCelta Fortuna1,27 million d'euros

  • Manchester City : une révolution au milieu de terrain à un prix record

    Manchester City a choisi de reconstruire son milieu de terrain de manière quasi complète lors du mercato estival, après avoir dépensé des sommes colossales pour recruter un ensemble de nouveaux éléments, en tête desquels le jeune Marocain Ayoub Bouaddi, venu de Lille dans une transaction estimée à environ 117 millions de dollars, et l'Anglais Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest pour 116 millions de livres sterling.

    Mais la transaction la plus importante a été le recrutement d'Enzo Fernández, en provenance de Chelsea, dans un transfert dont la valeur a atteint 125 millions de livres sterling, selon les rapports d'ESPN et de la BBC, avec un contrat s'étendant sur cinq ans, égalant ainsi le record britannique, soit le même montant que celui versé par Liverpool pour s'attacher les services d'Alexander Isak l'an dernier.

    Manchester City a officiellement annoncé la transaction sur son site, et l'a également confirmée à travers une vidéo publiée sur son compte de la plateforme « X », parachevant ainsi l'une des plus grandes opérations de renforcement du milieu de terrain durant l'été.

    L'équipe a par ailleurs renforcé ses options offensives en recrutant l'ailier sénégalais Iliman Ndiaye, en provenance d'Everton pour 60 à 65 millions de livres sterling, dans une transaction survenue après l'échec de la tentative de City de recruter Cody Gakpo de Liverpool. Le joueur rejoint ainsi un ensemble d'ailiers comprenant Phil Foden, Jérémy Doku, Antoine Semenyo et d'autres.

    En contrepartie, Manchester City a perdu l'un des éléments les plus importants de son milieu de terrain avec le départ de Rodri, qui a choisi de rejoindre le Barça, tandis que Jack Grealish a rejoint Everton sous forme de prêt, en plus de Bernardo Silva dans une transaction de transfert libre, ainsi que les départs d'Omar Marmoush et de Savinho vers Tottenham.

    Les arrivées à Manchester City

    JoueurClubValeur de la transaction
    Elliot AndersonNottingham Forest135 millions d'euros
    Mathias DietorbieTroyes25 millions d'euros
    Jérémy MongaLeicester City11 millions d'euros
    Pierce CharlesSheffield3,5 millions d'euros
    Gerónimo RulliMarseille2 millions d'euros
    Enzo FernándezChelsea145 millions d'euros
    Iliman NdiayeEverton70 millions d'euros
    AllanPalmeiras37,5 millions d'euros
    Pierce CharlesSheffield Wednesday3,5 millions d'euros

    Les départs de Manchester City

    JoueurClubValeur de la transaction
    Manuel AkanjiInter15 millions d'euros
    Bernardo SilvaReal Madridtransfert libre
    John StonesIntertransfert libre
    Mathias DietorbieMonacoprêt
    Nathan AkéFenerbahçe8,12 millions d'euros
    Sverre NypanLommelprêt
    Pierce CharlesQueens Park Rangersprêt
    James TraffordLeeds United46,7 millions d'euros
    Max AlleyneBurnleyprêt
    RodriBarcelone60 millions d'euros
    Tijjani ReijndersAl-Qadisiyah61 millions d'euros
    SavinhoTottenham87,7 millions d'euros
    Omar MarmoushTottenhamprêt
    Jumaa BahAugsbourgprêt (100 000 euros)
    Jack GrealishEvertonprêt
    Pierce CharlesQueens Park Rangersprêt
    Nico GonzálezNewcastle56,6 millions d'euros

  • Manchester United : renforcer le milieu de terrain sans transfert star

    Manchester United a choisi d'orienter l'essentiel de ses mouvements sur le marché des transferts vers la reconstruction de son entrejeu, après avoir recruté le Brésilien André Santos en provenance de Chelsea pour environ 48 à 50 millions de livres sterling, aux côtés de Youri Tielemans en provenance d'Aston Villa pour 35 millions, et de Carlos Baleba de Brighton dans une opération estimée à environ 65 millions.

    Le total des dépenses de Manchester United pour ses nouvelles recrues s'est élevé à environ 160 à 170 millions de livres sterling, en contrepartie du départ d'un grand nombre de ses joueurs, au premier rang desquels Rasmus Højlund, qui a rejoint Naples pour environ 38 à 44 millions, tandis que Casemiro, Jadon Sancho et Tyrell Malacia ont quitté le club libres après l'expiration de leurs contrats.

    Les évaluations des médias anglais concernant le mercato de United ont divergé, certaines analyses estimant que le club a réussi à régler les problèmes de son entrejeu et lui attribuant une note proche du « B », mais l'absence de recrutement d'un attaquant de premier plan a laissé un grand point d'interrogation sur la capacité de l'équipe à rivaliser sur le plan offensif.

    Les arrivées à Manchester United

    JoueurClubMontant du transfert
    André SantosChelsea56 millions d'euros
    Youri TielemansAston Villa41 millions d'euros
    Karl DarlowLeeds UnitedTransfert libre
    Carlos BalebaBrighton75 millions d'euros

    Les départs de Manchester United

    JoueurClubMontant du transfert
    Rasmus HøjlundNaples44 millions d'euros
    Carlos CasemiroInter MiamiTransfert libre
    Tyrell MalaciaSans clubFin de contrat
    Jadon SanchoSans clubFin de contrat
    Tyler FredricsonLausanneInconnu
    Radek VítekMiddlesbrough8,15 millions d'euros
    Altay BayindirCelta VigoPrêt
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 millions d'euros

  • Arsenal : Guimarães en tête et l'absence d'un attaquant d'élite

    Arsenal a été l'un des clubs les plus actifs durant la période des transferts, après avoir bouclé une grosse opération en s'attachant les services du Brésilien Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle pour 75 millions de livres sterling, avec un contrat de quatre saisons assorti d'une option d'une année supplémentaire, une démarche qui représente l'un des investissements les plus marquants du club sous l'ère de l'entraîneur Mikel Arteta.

    Le club londonien ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a renforcé ses rangs en recrutant Ezri Konsa d'Aston Villa pour environ 51 à 55 millions de livres sterling, aux côtés de Piero Hincapié du Bayer Leverkusen et de Christos Tzolis, sans oublier le gardien Illan Meslier lors d'un transfert libre.

    Du côté des départs, Gabriel Jesus s'en est allé au Barça pour environ 10 à 12 millions d'euros, tandis que Gabriel Martinelli a rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite pour 60 millions, alors que Leandro Trossard a quitté le club en direction de Besiktas, aux côtés d'un certain nombre d'autres joueurs.

    Malgré l'ampleur de l'activité sur le marché, l'absence d'un attaquant capable de mener la ligne offensive est restée le principal point d'interrogation du mercato d'Arsenal, des rapports anglais estimant que le club n'a pas réussi à conclure une opération pour un attaquant de premier plan, laissant Guimaraes comme l'ajout le plus marquant de l'équipe, sans renfort comparable pour la puissance offensive.

    Les recrues d'Arsenal

    JoueurClubMontant du transfert
    Piero HincapiéBayer Leverkusen52 millions d'euros
    Illan MeslierLeeds UnitedTransfert libre
    Christos TzolisClub Bruges40 millions d'euros
    Bruno GuimaraesNewcastle United87,5 millions d'euros
    KonsaAston Villa60 millions d'euros

    Les départs d'Arsenal

    JoueurClubMontant du transfert
    Jakub KiwiorPorto17 millions d'euros
    Karl HeinWerder Brême3 millions d'euros
    Leandro TrossardBesiktas18 millions d'euros
    Christian NorgaardEverton8,15 millions d'euros
    Gabriel JesusBarcelone10 millions d'euros
    Fabio VieiraHambourg9 millions d'euros
    Tommy SetfordStevenagePrêt
    Ethan NwaneriBorussia DortmundPrêt
    Reiss NelsonSans clubFin de contrat

  • Chelsea : le départ d'Enzo et le transfert record de Rodgers

    Le mercato de Chelsea a été marqué par un contraste évident entre les ventes et les achats, après le départ d'Enzo Fernandez à Manchester City dans le cadre d'un transfert colossal, en même temps que le club bouclait le plus gros achat de son histoire avec le recrutement de Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa.

    Des rapports de la « BBC » et de « The Athletic » ont confirmé que le montant du transfert de Rogers s'est élevé à 117 millions de livres sterling, avec un contrat courant sur six ans assorti d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire, faisant du joueur le transfert le plus cher de l'histoire de Chelsea, ainsi que le joueur britannique le plus cher au moment de l'annonce de l'opération.

    Chelsea a par ailleurs continué de renforcer son effectif avec plusieurs transferts, parmi lesquels Valentin Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martinez, Danny Welbeck et Jordan Henderson, aux côtés d'un autre groupe de joueurs arrivés que ce soit à titre définitif ou en prêt.

    En contrepartie, la liste des départs a connu de larges bouleversements, dont les plus marquants ont été le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid et celui d'Enzo Fernandez à Manchester City, sans oublier le départ de plusieurs jeunes joueurs vers différents clubs anglais et européens, dans la continuité de la politique du club fondée sur un remaniement fréquent de son effectif.

    Les recrues de Chelsea

    JoueurClubMontant du transfert
    Geovany QuendaSporting Lisbonne50,7 millions d'euros
    DeividCorinthians10 millions d'euros
    Dastan SatpaevKairat2,4 millions d'euros
    Emmanuel EmegaStrasbourg25,3 millions d'euros
    Marco PalestraAtalanta57 millions d'euros
    Morgan RogersAston Villa138 millions d'euros
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 millions d'euros
    Valentin BarcoStrasbourg40 millions d'euros
    Danny WelbeckBrighton5,85 millions d'euros
    Jordan HendersonBrentfordTransfert libre
    Pep ChavarríaRayo Vallecano19 millions d'euros

    Les partants de Chelsea

    JoueurClubMontant du transfert
    Marc CucurellaReal Madrid55 millions d'euros
    Tariq GeorgeEverton21 millions d'euros
    André SantosManchester United56 millions d'euros
    Alejandro GarnachoAston VillaPrêt
    Trevoh ChalobahCôme30 millions d'euros
    Filip JörgensenStrasbourgPrêt
    Dastan TalgatulyBurnleyPrêt contre 350 000 euros
    Benoît BadiashileNaplesPrêt contre 3 millions d'euros
    Enzo FernandezManchester City145 millions d'euros
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 millions d'euros
    Liam DelapNottingham Forest52,5 millions d'euros
    Marc GuiuLeipzig15 millions d'euros
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 millions d'euros
    David Datro FofanaServette2,5 millions d'euros
    Dastan SatpaevBurnleyPrêt de 350 000 euros
    Axel DisasiCrystal PalacePrêt
    Caleb WileyPrestonPrêt
    Robert SánchezCômePrêt
    Dário EssugoStrasbourgPrêt
    Mykhaïlo MudrykTottenhamPrêt

  • L'Inter, la Juventus et Milan : les clubs italiens relèvent le plafond des dépenses

    Les grands clubs italiens ont poursuivi leur présence active sur le marché des transferts, et l'Inter Milan a été l'un des plus dynamiques, après avoir renforcé sa défense avec l'arrivée de Djed Spence en provenance de Tottenham pour 35 millions d'euros, et de Manuel Akanji de Manchester City pour 15 millions, aux côtés du gardien Ivan Provedel de la Lazio pour 3 millions, et de John Stones lors d'un transfert gratuit.

    L'Inter a également renforcé son milieu de terrain en recrutant Aleksandar Stankovic pour 23 millions d'euros, avant d'y ajouter Curtis Jones de Liverpool pour 30 millions, s'offrant ainsi un joueur anglais doté d'une expérience dans les compétitions européennes.

     En revanche, son effectif a connu le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid pour 20 millions d'euros.

    Quant à la Juventus, elle s'est davantage concentrée sur le renforcement de sa ligne offensive, après avoir recruté définitivement Lois Openda de Leipzig pour 43 millions d'euros, et Randal Kolo Muani du Paris Saint-Germain pour environ 41 millions, aux côtés du défenseur Jhon Lucumi de Bologne pour 20 millions, et du milieu de terrain Kerim Alajbegovic du Bayer Leverkusen dans le cadre d'un transfert d'environ 32 millions.

    De son côté, Milan a placé le transfert de Gonçalo Ramos en provenance du Paris Saint-Germain en tête de ses recrutements, pour 74 millions d'euros, et a également recruté Diego Moreira de Strasbourg pour 50 millions, ainsi que Mario Gila de la Lazio pour 30 millions.

    En revanche, le club a perdu les services de Rafael Leão, qui a rejoint Galatasaray pour 38 millions, tandis que Christopher Nkunku est parti à Leipzig sous forme de prêt.

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  • City et le Real : les 5 achats les plus chers de l'été 2026

    Enzo Fernández est en tête du classement des transferts les plus chers de l'été 2026, après son passage de Chelsea à Manchester City pour environ 125 millions de livres sterling, dans le cadre d'un transfert record partagé en Angleterre, assorti d'un contrat de cinq ans.

    Le Real Madrid arrive en deuxième position avec le recrutement de Yan Diomande en provenance de Leipzig pour 125 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions de variables, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club, avec un contrat courant sur sept saisons.

    Bradley Barcola se classe troisième après son transfert du Paris Saint-Germain à Liverpool pour un montant pouvant atteindre 123 millions de livres sterling, comprenant 106 millions fixes et des sommes additionnelles en variables.

    Morgan Rogers occupe la quatrième place, après que Chelsea a déboursé environ 117 millions de livres sterling pour le recruter en provenance d'Aston Villa, devenant ainsi le joueur britannique le plus cher selon les rapports de la « BBC » et de « The Athletic ».

    Quant à la cinquième place, elle revient à Elliot Anderson, qui a rejoint Manchester City en provenance de Nottingham Forest pour environ 116 millions de livres sterling, dans le cadre d'un transfert s'inscrivant dans les démarches du club pour reconstruire son milieu de terrain.

  • Le temps des réponses est venu

    Le mercato est terminé et les portes du marché des transferts se sont refermées, mais les vraies réponses ne viendront pas des chiffres ni de la valeur des transactions : ce sont les pelouses européennes qui les révéleront au cours des prochains mois. Certains clubs ont dépensé des milliards en quête de titres, d'autres ont misé sur la stabilité ou la reconstruction, tandis que quelques stars ont choisi de relever de nouveaux défis susceptibles de bouleverser entièrement leur carrière.

    La question qui accompagnera tout le monde jusqu'à la fin de la saison demeure : qui a réellement réussi son investissement sur le marché des transferts, et qui s'est contenté de gagner les titres de la presse ? La réponse sera écrite par les résultats, et non par les communiqués officiels ni par les records.

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