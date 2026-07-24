Transferts de l'équipe nationale américaine : Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter et les stars de la Coupe du monde qui pourraient changer de club cet été

Le marché des transferts ne s’arrête jamais vraiment, mais il ralentit pendant la Coupe du monde. Pendant quelques semaines, tous les regards sont tournés vers le terrain plutôt que vers les rumeurs. Dès que la compétition s’achève, la machine se remet en marche.

Comme toujours, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis, surtout ceux qui ont brillé cet été, sont concernés.

La Major League Soccer a déjà redémarré et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, les championnats européens suivront. À ce moment-là, certains joueurs américains pourraient s’expatrier ou changer de club, tout juste après un été marqué par la Coupe du monde avec leur sélection.

Alors, qui pourrait changer d’air, et qui a déjà tenté sa chance cet été ? GOAL examine ce que l’avenir pourrait réserver aux vétérans de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine…