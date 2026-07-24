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USMNT Transfers Pepi Balogun BerhatlerGetty
Ryan Tolmich

Traduit par

Transferts de l'équipe nationale américaine : Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter et les stars de la Coupe du monde qui pourraient changer de club cet été

Analysis
États-Unis
FEATURES
S. Berhalter
F. Balogun
R. Pepi
C. Pulisic

Le « USMNT Transfer Notebook » suit les transferts des joueurs américains et fait le point sur les dernières actualités concernant les joueurs faisant partie du vivier de l'équipe nationale américaine.

Le marché des transferts ne s’arrête jamais vraiment, mais il ralentit pendant la Coupe du monde. Pendant quelques semaines, tous les regards sont tournés vers le terrain plutôt que vers les rumeurs. Dès que la compétition s’achève, la machine se remet en marche.

Comme toujours, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis, surtout ceux qui ont brillé cet été, sont concernés.

La Major League Soccer a déjà redémarré et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, les championnats européens suivront. À ce moment-là, certains joueurs américains pourraient s’expatrier ou changer de club, tout juste après un été marqué par la Coupe du monde avec leur sélection.

Alors, qui pourrait changer d’air, et qui a déjà tenté sa chance cet été ? GOAL examine ce que l’avenir pourrait réserver aux vétérans de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine…

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebastian Berhalter

    Le transfert est déjà effectif : Sebastian Berhalter s’apprête à rejoindre l’Europe, une étape méritée dans sa carrière.

    Un véritable bond en avant, puisqu’il rejoint Middlesbrough, candidat au titre en Championship, où il retrouvera son ami de longue date Aidan Morris. Dans le cadre de cet accord, Berhalter et son nouveau club peuvent d’ores et déjà unir leurs forces, ce qui permettra au milieu de terrain de se préparer pour la pré-saison. Quant aux Vancouver Whitecaps, ils empochent 2 millions de dollars alors qu’ils risquaient de se retrouver les mains vides, le contrat de Berhalter arrivant à expiration cette année.

    Désormais, Berhalter doit franchir un cap et continuer de s’imposer au milieu de terrain, quel que soit le prochain sélectionneur des États-Unis. Il en a assurément les moyens, et si l’on se fie à sa prestation lors de la Coupe du monde, il possède les qualités pour faire la différence au sein d’un Middlesbrough qui, la saison passée, n’était qu’à un ou deux joueurs décisifs de la promotion en Premier League.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Max Arfsten

    En ce qui concerne Boro, un autre élément formé au Columbus Crew pourrait bientôt rejoindre le club.

    Arfsten est depuis longtemps pressenti pour rejoindre ce club de Championship, et il a déclaré àGOAL en début d’année que jouer en Europe restait l’un de ses objectifs. Les négociations semblent s’accélérer, le milieu de terrain ayant lui-même récemment reconnu que les choses avançaient à un rythme soutenu.

    « Je déteste donner la réponse politiquement correcte, mais pour l’instant, je joue pour le Columbus Crew », a déclaré Arfsten selon The Columbus Dispatch. « Je m’entraîne aujourd’hui, et je me concentre là-dessus. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer à l’avenir, mais pour l’instant, je profite pleinement de mon retour. »

    Ayant déjà fait ses preuves en MLS et fort d’une participation à la Coupe du monde, le moment est-il venu ?

    Même à 25 ans, Arfsten possède encore une marge de progression significative, à l’image de Berhalter, autre joueur tardif. Pilier de l’équipe nationale américaine, il pourrait toutefois voir son temps de jeu menacé sur le flanc gauche avec l’avènement d’une nouvelle ère et d’un nouveau cycle.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    La nouvelle qui a fait la une, c'est que Balogun s'est associé à LeBron James, mais le véritable événement, c'est qu'il a rejoint Klutch, une agence sportive réputée pour faire bouger les choses, tant sur le terrain qu'en dehors.

    Révélation de l’été, l’attaquant a confirmé son statut en intégrant l’écurie de Rich Paul, déjà forte de plusieurs stars. Ses prestations lors de la Coupe du monde l’ont propulsé au rang de figure incontournable de la culture américaine, et Klutch entend désormais capitaliser sur cette exposition en développant la marque « Balogun ».

    Un transfert est-il à prévoir ? Tout est possible. L’attaquant a brillé sous les couleurs de Monaco la saison passée et, après son éclat en Coupe du monde, les grands clubs sont déjà sur le coup : la Juventus, où évolue son coéquipier en sélection américaine Weston McKennie, et Dortmund, qui a déjà lancé plusieurs internationaux américains. Sunderland, septième l’an dernier, suit aussi de près. Le fait que Monaco ne dispute que la Ligue des conférences ne jouera pas en sa faveur, surtout si l’un de ces cadors décide de tenter sa chance avec la nouvelle star de l’équipe nationale américaine.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Il est clair que la cote de Pulisic a légèrement baissé depuis douze mois. Une longue période sans marquer en club, ajoutée à une Coupe du monde décevante, explique ce recul. Pourtant, l’intérêt des clubs reste vif, et la situation contractuelle de l’ailier rend ce dossier particulièrement stratégique.

    L’Américain entre désormais dans la dernière année de son contrat avec l’AC Milan, ce qui alimente l’incertitude. Si le club lombard veut tirer un profit financier de son transfert, il doit le céder dès cet été. S’il souhaite le conserver, il doit lui proposer rapidement une prolongation. Une troisième option existe : le laisser partir libre en fin de saison, après avoir éventuellement signé un pré-contrat en janvier.

    Des rumeurs évoquent le NYCFC, dont le PDG Brad Sims a confirmé l’intérêt. Liverpool, Tottenham et Manchester United ont aussi été cités, mais pour l’instant, ce ne sont que des bruits de couloir. Plus le temps passe, plus la fin du contrat se rapproche, et plus l’incertitude grandit.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Les rumeurs de transfert entourant Pepi se sont multipliées ces derniers mois, et le grand saut semble désormais imminent.

    Tout semblait prêt à se concrétiser cet hiver : Fulham s’apprêtait à recruter la star du PSV, mais le transfert a finalement échoué à la dernière minute, le club néerlandais n’ayant pas réussi à trouver de remplaçant. Même s’il débute la saison aux Pays-Bas, il y a fort à parier qu’il enchaînera les buts dès le départ, ce qui alimentera encore davantage les rumeurs de transfert qui courent depuis des années.

    2023 sera-t-elle enfin l’année de son grand saut ? Et vers quel club ? Un dossier majeur, tant pour l’attaquant que pour le football américain, qui le voit se préparer, tôt ou tard, à gravir un échelon bien mérité dans la hiérarchie.

  • Matt Turner New England Revolution 2026Getty

    Matt Turner

    C’est officiel : Matt Turner reste au New England Revolution.

    Le club a officialisé un nouveau prêt en provenance de Lyon, assorti d’une option d’achat, lui permettant de conserver sa place de titulaire tout en restant dans l’orbite de l’équipe nationale américaine. Âgé de 32 ans, le gardien dispose encore de plusieurs saisons au plus haut niveau et évoluera dans un environnement capable de lui offrir le temps de jeu nécessaire pour maintenir, voire élever, son niveau de performance.

    La concurrence pour le poste de gardien de but reste donc passionnante à l’approche du cycle 2030, et cette décision permet à Turner de rester dans la course.