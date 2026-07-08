Malgré un parcours jusqu’ici impressionnant, Meslier arrive dans le nord de Londres après une longue période d’inactivité. Le gardien n’a plus disputé de match officiel depuis mars 2025, date de sa dernière apparition sous les couleurs de Leeds, conclue par un match nul 2-2 contre Swansea City. Une baisse de forme lors de la saison 2024-2025 de Championship lui a fait perdre sa place sous les ordres de Daniel Farke, entraînant une absence d’un an des terrains.

Néanmoins, le staff technique d’Arsenal, emmené par l’expert des gardiens Inaki Cana, juge que ce joueur de 26 ans correspond au profil moderne recherché par le système de jeu des Gunners. Ses qualités techniques balle au pied avaient été mises en lumière lors de ses premières années à Leeds, où il avait joué un rôle déterminant dans la promotion puis le maintien du club en Premier League sous l’ère Marcelo Bielsa.



