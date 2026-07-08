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Transfert surprise : Arsenal s’apprête à recruter un joueur de Leeds United qui n’a pas joué la moindre minute depuis plus d’UN AN
Arteta repère une opportunité de marché
Selon The Athletic, les Gunners ont frappé fort en recrutant Meslier, vu comme un renfort à faible risque et à fort potentiel. Libre après avoir quitté Leeds United, l’ancien international espoir français arrive avec une solide expérience : 215 apparitions en sept saisons dans le West Yorkshire. Il fournira une couverture expérimentée aux gardiens titulaires, David Raya et Kepa Arrizabalaga.
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Un long chemin de retour attend le Français.
Malgré un parcours jusqu’ici impressionnant, Meslier arrive dans le nord de Londres après une longue période d’inactivité. Le gardien n’a plus disputé de match officiel depuis mars 2025, date de sa dernière apparition sous les couleurs de Leeds, conclue par un match nul 2-2 contre Swansea City. Une baisse de forme lors de la saison 2024-2025 de Championship lui a fait perdre sa place sous les ordres de Daniel Farke, entraînant une absence d’un an des terrains.
Néanmoins, le staff technique d’Arsenal, emmené par l’expert des gardiens Inaki Cana, juge que ce joueur de 26 ans correspond au profil moderne recherché par le système de jeu des Gunners. Ses qualités techniques balle au pied avaient été mises en lumière lors de ses premières années à Leeds, où il avait joué un rôle déterminant dans la promotion puis le maintien du club en Premier League sous l’ère Marcelo Bielsa.
Le projet immobilier de Setford est prioritaire
L’arrivée de Meslier doit permettre à Arsenal de prêter Tommy Setford, gardien anglais de 20 ans très prometteur. Malgré un temps de jeu limité avec l’équipe première, il a déjà impressionné en préservant ses cages inviolées lors de ses deux sorties contre Preston North End et Wigan Athletic.
Arsenal est conscient que le jeune gardien doit accumuler du temps de jeu en équipe première pour continuer à progresser. L’arrivée de Meslier, destiné à occuper le poste de troisième gardien ou d’option en coupe, doit donc permettre au club de prêter sereinement Setford afin qu’il gagne l’expérience nécessaire pour, à terme, postuler à une place de titulaire chez les Gunners.
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Constituer un effectif capable d'assurer une hégémonie durable
Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’effectif de l’Emirates Stadium. En parallèle à la réorganisation du poste de gardien, le club étudie plusieurs cibles défensives pour se prémunir contre d’éventuels départs.
Alors qu’Arsenal vise à conserver son titre de champion de Premier League tout en disputant la Ligue des champions, la direction s’attache à constituer un effectif capable d’assurer une domination durable. L’arrivée de Meslier, sous réserve de son examen médical, garantit que le groupe des gardiens restera suffisamment solide pour répondre aux exigences d’une campagne sur plusieurs fronts, sans pour autant entraver le parcours des plus jeunes talents du club.
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