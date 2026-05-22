Transfert le plus décevant de la saison en Premier League : Alexander Isak, Yoane Wissa et le top 20 de GOAL pour 2025-2026 – le classement

Notre liste s’ouvre sur un joueur qui a connu pas moins de deux transferts décevants en l’espace d’une seule saison. Facundo Buonanotte avait livré des performances honorables au sein d’un Leicester City en difficulté la saison dernière ; il était donc logique que Leeds United, tout juste promu, tente de recruter l’Argentin en prêt auprès de Brighton en août. Cependant, alors que l’accord visant à faire venir Buonanotte à Elland Road était sur le point d’être finalisé, Chelsea est intervenu et a convaincu le meneur de jeu de rejoindre ses rangs en prêt à la place.

Les observateurs ont immédiatement douté de sa capacité à s’imposer dans un effectif déjà riche en milieux offensifs et en ailiers, et leurs réserves se sont vite confirmées. Remplacé à la mi-temps de son unique apparition avec les Blues, il n’a pas ajouté une minute de jeu en Premier League et a finalement rejoint Leeds en prêt dès janvier pour se relancer.

Mais son passage dans le West Yorkshire ne s’est guère mieux déroulé : il n’a disputé que deux bouts de match en Premier League sous les ordres de Daniel Farke, le dernier le 31 janvier, et il est depuis resté la plupart du temps sur le banc.