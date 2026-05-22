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Tom Maston

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Transfert le plus décevant de la saison en Premier League : Alexander Isak, Yoane Wissa et le top 20 de GOAL pour 2025-2026 – le classement

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

Alors que la saison 2025-2026 de Premier League touche à sa fin, l’heure est venue de revenir sur une campagne riche en rebondissements. Arsenal a finalement réussi à repousser les assauts de Manchester City pour décrocher le titre, mais les places européennes et la dernière place dans la zone de relégation restent encore à déterminer jusqu’à la dernière journée.

Comme chaque saison, certaines nouvelles recrues ont joué un rôle déterminant, même si, pour les clubs de Premier League, dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu, en raison de la visibilité accrue du football mondial. Dépenser sans compter pour s’offrir des valeurs sûres comporte toutefois ses propres risques : les sommes en jeu font que le moindre échec est intolérable.

Ce scénario s’est vérifié pour plusieurs nouveaux arrivants au cours de la saison, dont certaines des recrues les plus médiatisées et les plus chères de la division. Chez GOAL, notre équipe de rédacteurs et d’auteurs au Royaume-Uni s’est réunie pour établir le classement des 20 recrues les plus décevantes de la saison de Premier League, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20Facundo Buonanotte (Chelsea et Leeds United) - prêt

    Notre liste s’ouvre sur un joueur qui a connu pas moins de deux transferts décevants en l’espace d’une seule saison. Facundo Buonanotte avait livré des performances honorables au sein d’un Leicester City en difficulté la saison dernière ; il était donc logique que Leeds United, tout juste promu, tente de recruter l’Argentin en prêt auprès de Brighton en août. Cependant, alors que l’accord visant à faire venir Buonanotte à Elland Road était sur le point d’être finalisé, Chelsea est intervenu et a convaincu le meneur de jeu de rejoindre ses rangs en prêt à la place.

    Les observateurs ont immédiatement douté de sa capacité à s’imposer dans un effectif déjà riche en milieux offensifs et en ailiers, et leurs réserves se sont vite confirmées. Remplacé à la mi-temps de son unique apparition avec les Blues, il n’a pas ajouté une minute de jeu en Premier League et a finalement rejoint Leeds en prêt dès janvier pour se relancer.

    Mais son passage dans le West Yorkshire ne s’est guère mieux déroulé : il n’a disputé que deux bouts de match en Premier League sous les ordres de Daniel Farke, le dernier le 31 janvier, et il est depuis resté la plupart du temps sur le banc.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19Evann Guessand (Aston Villa) - 26 millions de livres sterling

    Soumis aux règles de rentabilité et de viabilité (PSR), Aston Villa a dû serrer son budget transferts cet été, recrutant principalement des joueurs prêtés ou libres. Le club a tout de même investi 26 millions de livres pour recruter l’attaquant niçois Evann Guessand, auteur de 21 buts et 21 passes décisives en Ligue 1 la saison précédente.

    Un pari qui s’est révélé non rentable : l’attaquant n’a disputé que treize rencontres de Premier League sans marquer ni offrir la moindre passe décisive, avant d’être prêté à Crystal Palace en janvier. À 24 ans et malgré quatre années de contrat encore à son actif, son avenir à Villa Park semble aujourd’hui incertain.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - 29,5 millions de livres sterling

    Ces classements démontrent sans équivoque que la frénésie de dépenses estivale de Liverpool, qui a atteint 450 millions de livres sterling, n’a pas produit les résultats attendus. Parmi les grosses recrues ayant déçu à Anfield cette saison, il est toutefois difficile de ne pas éprouver un peu de compassion pour Jérémie Frimpong. L’international néerlandais a été contraint à quatre arrêts dus aux blessures, ce qui lui a interdit de trouver son rythme depuis son arrivée sur la côte de Merseyside.

    Pourtant, des interrogations subsistent quant à ce joueur que beaucoup voyaient comme le successeur naturel de Trent Alexander-Arnold. Même lorsqu’il était apte, Arne Slot lui a préféré Dominik Szoboszlai ou Curtis Jones au poste d’arrière droit, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen semblant plus à l’aise sur l’aile droite de l’attaque des Reds. Si son avenir se situe bien là, il devra encore nettement progresser pour succéder à Mohamed Salah.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Xavi Simons (Tottenham) - 52 millions de livres sterling

    Pendant une grande partie de l’été, tout indiquait que Xavi Simons rejoindrait Chelsea, de nombreux articles suggérant que les Blues étaient très désireux de recruter le meneur de jeu néerlandais du RB Leipzig. Cependant, alors que le mercato entrait dans ses dernières semaines et que Chelsea se tournait vers d’autres cibles, Tottenham a saisi l’occasion pour enfin s’adjuger les services d’un milieu offensif après avoir manqué le coche avec Morgan Gibbs-White et Eberechi Eze.

    Malgré quelques éclairs de génie, le Néerlandais n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison en Premier League : seulement deux buts et cinq passes décisives avant de subir une rupture du ligament croisé antérieur en avril, synonyme de fin de campagne. Ces éclats de qualité laissent penser qu’il pourrait encore s’imposer dans le nord de Londres, mais il devra d’abord aider son équipe à éviter la relégation avant que l’on puisse envisager son avenir et la place qu’il occupera dans les plans de Roberto De Zerbi.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Tijjani Reijnders (Manchester City) - 46,5 millions de livres sterling

    Tijjani Reijnders, la recrue la plus chère de Manchester City cet été, a d’abord impressionné pour ses débuts en Premier League en offrant un but et une passe décisive lors d’une prestation pleine d’énergie à Molineux, terrassant les Wolves. Cependant, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan n’a pas confirmé par la suite.

    Depuis, le Néerlandais a progressivement perdu du terrain : il n’a disputé que cinq rencontres de championnat depuis début février. Son bilan de cinq buts et deux passes décisives reste loin de ses performances de la saison précédente en Serie A. Sous les ordres d’Enzo Maresca, il devra donc franchir un cap s’il veut s’imposer durablement chez les Citizens.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 26 millions de livres sterling

    Attaquant prolifique en Ligue 1 au cours des quatre dernières saisons, Arnaud Kalimuendo avait été recruté l’été dernier par Nottingham Forest, qui avait devancé plusieurs clubs de Premier League.

    L’attaquant n’a pas disputé le moindre match de championnat en tant que titulaire lors de la première partie de saison, se contentant de 88 minutes de jeu en neuf entrées en jeu comme remplaçant. Logique : il a été prêté à l’Eintracht Francfort en janvier. Forest espère désormais que le club allemand lèvera l’option d’achat dans les prochaines semaines.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) - 35 millions de livres sterling

    Brennan Johnson a conclu la saison dernière en entrant dans l’histoire de Tottenham grâce à son but victorieux en finale de la Ligue Europa, offrant au club son premier trophée continental depuis 41 ans. Mais, avec le départ d’Ange Postecoglou et l’arrivée de Thomas Frank sur le banc, l’international gallois a rapidement perdu les faveurs de ses dirigeants et a donc eu besoin d’un nouveau départ en janvier.

    Dès l’ouverture du mercato hivernal, Crystal Palace a donc saisi l’occasion de recruter l’attaquant gallois, mais le transfert n’a pas encore porté ses fruits. En 18 apparitions en Premier League sous le maillot des Eagles, Johnson n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Son futur entraîneur, qui succédera à Oliver Glasner, aura pour défi de l’aider à retrouver confiance après une saison à oublier.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Nick Woltemade (Newcastle) – 65 millions de livres sterling

    Newcastle semblait avoir réalisé l'un des meilleurs transferts de l'été en recrutant Nick Woltemade, courtisé par le Bayern Munich, pour remplacer Alexander Isak. L'ancien joueur de Stuttgart a d'ailleurs parfaitement lancé son aventure à Newcastle, inscrivant quatre buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League.

    Le tournant de sa première saison intervient pourtant en décembre, lorsqu’il marque contre son camp et offre la victoire à Sunderland dans le derby Wear-Tyne. Il se rattrape aussitôt avec un doublé contre Chelsea, puis traverse une période de 17 matchs sans marquer en Premier League avant de finalement battre West Ham en mai.

    Plus préoccupant encore pour les espoirs de Woltemade à Newcastle, l’attaquant recruté pour pallier le départ d’Isak a souvent été repositionné au milieu de terrain durant la seconde partie de la saison, Eddie Howe ne semblant pas pleinement convaincu de ses capacités à mener l’attaque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 34 millions de livres sterling

    Dan Ndoye a connu des débuts prometteurs à Nottingham Forest après son arrivée en provenance de Bologne : l’ailier suisse a marqué dès sa première sortie contre Brentford avant d’offrir une passe décisive face à Crystal Palace la semaine suivante. Ces deux actions demeurent toutefois ses seules contributions offensives en Premier League à ce jour, la victime collatérale du chaos qui a parfois régné au City Ground cette saison.

    Depuis le 6 décembre, l’ailier de 25 ans n’a plus été aligné d’entrée en Premier League et a principalement évolué en Ligue Europa, où les « Tricky Trees » ont atteint les demi-finales. Avec la probable réduction de l’effectif de Vitor Pereira, liée à l’absence de compétition européenne la saison prochaine, Ndoye apparaît comme un candidat crédible à un départ, afin de tourner la page d’une saison décevante.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11James Trafford (Manchester City) - 27 millions de livres sterling

    James Trafford semblait promis à Newcastle lorsque Manchester City a activé la clause de rachat inscrite dans son contrat avec Burnley pour le rapatrier à l’Etihad Stadium. Un retour qui ressemblait alors à un véritable transfert de rêve pour ce produit du centre de formation. Le départ imminent d’Ederson lui ouvrait même la voie du poste de numéro 1 chez les Citizens, et peut-être celle d’une place d’alternative à Jordan Pickford chez les Three Lions.

    Mais des débuts à domicile désastreux contre Tottenham, suivis de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’ont rapidement poussé sur le banc : il n’a plus joué en Premier League depuis août. Reconverti en « gardien de coupe » par Pep Guardiola, il a contribué à deux succès en compétitions nationales, mais il devrait de nouveau quitter les Citizens cet été pour enfin s’imposer comme numéro un dans l’élite.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Milos Kerkez (Liverpool) - 40 millions de livres sterling

    Bien qu’il restât encore un an à Andy Robertson sur son contrat, Liverpool souhaitait anticiper le départ probable de l’Écossais et a donc recruté Milos Kerkez en provenance de Bournemouth pour renforcer le poste d’arrière gauche. Les supporters d’Anfield n’ont toutefois pas été impressionnés, et le jeune Hongrois devra désormais se battre pour convaincre ses détracteurs.

    Le sort en était jeté lorsque l’international hongrois s’est fait malmener par son ancien coéquipier Antoine Semenyo lors de la première journée, et les entraîneurs adverses ont régulièrement pris Kerkez pour cible, le considérant comme le maillon faible de la défense des Reds. S’il a légèrement progressé au fil des mois, Kerkez a encore un long chemin à parcourir pour égaler la contribution de Robertson à la cause de Liverpool.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9Florian Wirtz (Liverpool) - 100 millions de livres sterling

    En début d’été, le Bayern Munich et Manchester City semblaient en pole position pour recruter Florian Wirtz. Liverpool a finalement pris les devants et a enrôlé la pépite du Bayer Leverkusen lors d’un transfert record pour le club. Attendu comme une future sensation en Premier League, le jeune Allemand a pourtant connu des débuts discrets.

    Il a délivré sa première passe décisive en Premier League début décembre, avant d’inscrire son premier but quelques semaines plus tard. Le meneur allemand a peiné à s’adapter au jeu physique de la Premier League, et Arne Slot n’a pas encore réussi à bâtir un collectif cohérent autour de l’un des meilleurs milieux offensifs du continent. À une journée de la fin de la saison 2025-2026, Wirtz totalise cinq buts et quatre passes décisives, un bilan nettement inférieur aux attentes.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Tyler Dibling (Everton) - 35 millions de livres sterling

    Alors que Southampton a failli établir le record du plus faible total de points sur une saison de Premier League en 2024-2025, l’ailier adolescent Tyler Dibling s’est distingué par son audace et sa capacité à créer des différences dans le dernier tiers du terrain. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs ; Everton a finalement préempté sa signature, David Moyes souhaitant revitaliser son attaque.

    Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Dibling. Il n’a été titularisé qu’à quatre reprises en Premier League depuis son arrivée sur les rives de la Mersey, et n’a à son actif qu’une seule apparition en tant que remplaçant, survenue dans le temps additionnel de la seconde mi-temps contre Burnley, pour récompenser ses efforts depuis le début du mois de février. Le retour potentiel de Jack Grealish, dans le cadre d’un nouveau prêt en provenance de Manchester City, n’augure rien de bon non plus pour les perspectives d’avenir de Dibling.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liam Delap (Chelsea) – 30 millions de livres sterling

    La malédiction du maillot n°9 de Chelsea semble loin d’être conjurée. Liam Delap, dernier attaquant de renom à l’endosser, a jusqu’ici perdu son sens du but. Recruté à l’issue d’une concurrence acharnée avec Ipswich Town l’été dernier, l’avant-centre n’a marqué qu’un seul but en 27 apparitions en Premier League, et peine à s’adapter à la vie dans l’un des plus grands clubs européens.

    Certes, une lésion aux ischio-jambiers subie en août l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, lui interdisant de nouer une complicité avec ses nouveaux coéquipiers. Mais un manque de discipline et plusieurs occasions manquées de manière flagrante ont marqué sa première année londonienne.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) – 40 millions de livres sterling

    Alejandro Garnacho a entamé la saison avec le groupe des « oubliés » de Manchester United après un différend avec l’entraîneur Ruben Amorim à la suite de la finale de la Ligue Europa 2025. Malgré ce contexte, Chelsea a tout de même déboursé 40 millions de livres sterling pour un ailier qui s’était révélé décisif depuis ses débuts au centre de formation d’Old Trafford.

    Malgré ce changement d’air, Garnacho peine à confirmer. Il n’a inscrit qu’un seul but en Premier League sous le maillot des Blues, en octobre, et délivré seulement quatre passes décisives dans l’élite ; ses meilleures performances avec Chelsea ayant eu lieu en coupes. Son attitude et son implication sont d’ailleurs régulièrement pointées du doigt par des supporters de plus en plus frustrés par le manque de productivité de l’international argentin.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Anthony Elanga (Newcastle) – 52 millions de livres sterling

    Anthony Elanga a été l’une des vedettes de Nottingham Forest lors de la saison 2024-2025. Ailier fulgurant, il a été un cauchemar pour les défenseurs, contribuant à la quête de qualification européenne de l’équipe de Nuno Espírito Santo. Newcastle a donc voulu injecter ce dynamisme à l’effectif de Howe, mais les performances d’Elanga ont chuté de manière spectaculaire depuis son arrivée sur le banc des Magpies contre une somme colossale.

    L’international suédois, auteur de 31 buts et passes décisives lors de ses deux exercices au City Ground, ne s’est toujours pas illustré au score sous le maillot des Magpies et n’a délivré qu’une seule passe décisive, en novembre. Malgré son coût élevé, il n’a été aligné d’entrée que dans moins de la moitié des rencontres de Premier League de son équipe, tant ses prestations se sont révélées en deçà des attentes.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4Harvey Elliott (Aston Villa) est prêté.

    Cette saison devait marquer l’émergence d’Harvey Elliott, qui allait enfin montrer aux supporters de Premier League l’étendue de son talent. Après avoir été désigné meilleur joueur du tournoi lors du triomphe de l’Angleterre à l’Euro U21, le milieu offensif espérait retrouver un temps de jeu régulier après une campagne frustrante passée principalement sur le banc à Liverpool. Un prêt à Aston Villa semblait l’option idéale.

    Unai Emery en a toutefois décidé autrement : il n’entendait pas débourser les 35 millions de livres sterling que Villa devait verser à Liverpool si le joueur disputait au moins dix matchs de championnat. Conséquence : Elliott a rapidement été relégué au second plan à Villa Park. Depuis octobre, il n’a disputé que quatre rencontres de Premier League et figuré sur la feuille de match à seulement cinq reprises.

    En raison des règles de la FIFA, le milieu de terrain n’a pu rejoindre un autre club européen en janvier, restant ainsi marginalisé après un transfert que l’entraîneur a qualifié d’« embarrassant » pour toutes les parties.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Jamie Gittens (Chelsea) – 48,5 millions de livres sterling

    Formé à Manchester City puis révélé au Borussia Dortmund, Jamie Gittens s’était vu attribuer le surnom de « nouveau Jadon Sancho » tant leurs trajectoires semblaient similaires. Pourtant, bien que les deux hommes aient emprunté des routes différentes avant de converger vers Chelsea, Gittens, à l’instar de Sancho, peine à confirmer en Premier League le potentiel affiché en Bundesliga.

    Le risque était réel de le voir se perdre dans la profondeur du banc, tant la concurrence à ce poste est forte chez les Blues. Finalement, il n’a été aligné que cinq fois en Premier League avant que sa saison ne soit coupée net par une lésion aux ischio-jambiers en janvier. À 21 ans, il doit désormais redoubler d’efforts pour s’imposer à Stamford Bridge, d’autant que Xabi Alonso s’apprête à prendre les commandes de l’équipe.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Yoane Wissa (Newcastle) - 50 millions de livres sterling

    Le désastreux mercato estival de Newcastle a sans aucun doute été un facteur déterminant dans cette saison décevante : l'équipe, qui avait terminé cinquième la saison dernière, s'apprête cette fois-ci à finir en milieu de tableau. Le plus décevant de ses nouveaux venus est sans conteste Yoane Wissa, qui n'est plus que l'ombre du joueur qui avait inscrit 19 buts pour Brentford lors de la saison 2024-2025.

    L’attaquant avait observé une grève lors de la préparation estivale pour forcer son départ vers les Magpies, avant d’arriver à St. James’ Park avec une blessure au genou qui a repoussé ses débuts à décembre. Il a bien inscrit son premier but en Premier League dans la foulée, mais n’a plus jamais fait trembler les filets depuis, donnant l’impression de courir après son niveau. Non aligné en championnat depuis le 7 février, il pourrait quitter le club après sa participation à la Coupe du monde avec la RD Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Alexander Isak (Liverpool) - 125 millions de livres sterling

    Liverpool a établi un record britannique en déboursant 103 millions d’euros pour recruter Alexander Isak. Au terme d’une saga qui a duré jusqu’au dernier jour du mercato, les Reds ont arraché l’attaquant à Newcastle, où il avait fait grève et refusé de s’entraîner tout l’été. Mais son manque de rythme s’est immédiatement fait sentir.

    L’avant-centre a connu une saison des plus frustrantes à Anfield, ponctuée par une fracture du péroné subie en décembre alors qu’il marquait contre Tottenham. Malgré ce coup du sort, son bilan reste famélique : trois buts en quatorze apparitions en Premier League. Lorsqu’il était disponible pour Arne Slot, le joueur de 26 ans s’est souvent retrouvé en dehors du jeu, le système des Reds ne correspondant pas à ses points forts.

    Si la situation ne s’améliore pas rapidement la saison prochaine, il risque fort d’être considéré comme l’un des plus gros échecs de l’histoire des transferts.