Transfert le plus décevant de la saison en Premier League : Alexander Isak, Yoane Wissa et le top 20 de GOAL pour 2025-2026 – le classement

Comme chaque saison, certaines nouvelles recrues ont joué un rôle déterminant, même si, pour les clubs de Premier League, dénicher des perles rares devient de plus en plus ardu, en raison de la visibilité accrue du football mondial. Dépenser sans compter pour s’offrir des valeurs sûres comporte toutefois ses propres risques : les sommes en jeu font que le moindre échec est intolérable.
Ce scénario s’est vérifié pour plusieurs nouveaux arrivants au cours de la saison, dont certaines des recrues les plus médiatisées et les plus chères de la division. Chez GOAL, notre équipe de rédacteurs et d’auteurs au Royaume-Uni s’est réunie pour établir le classement des 20 recrues les plus décevantes de la saison de Premier League, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :