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Transfert Jedi ! Selon nos informations, Manchester United considère que l’international américain Antonee Robinson « correspond parfaitement au profil recherché », même si Luke Shaw occupe déjà le poste d’arrière gauche
Jedi s'est déjà illustré en Premier League.
Robinson, surnommé « Jedi » depuis plusieurs saisons, s'est imposé comme un pilier de la Premier League. À Craven Cottage, il règne sur le flanc gauche.
Ses statistiques de passes décisives sont impressionnantes, et sa capacité à influer sur les deux surfaces en fait un atout majeur. Depuis plusieurs mois, les rumeurs l’envoient régulièrement hors de l’ouest londonien.
Liverpool aurait envisagé de le recruter, tandis que l’intérêt d’Old Trafford ne semble jamais très loin. Manchester United a passé les deux derniers mercatos à renforcer ses lignes d’attaque et de milieu de terrain.
L’attention se porte désormais sur la défense, qui réclame davantage de profondeur sur les côtés. Robinson offrirait une solution fiable à Carrick, eu égard aux blessures récurrentes de Shaw, dont le contrat expire dans un an.
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Manchester United doit-il recruter un remplaçant pour Luke Shaw ?
L’ancien international américain Spector, arrivé à Manchester United en 2003 et s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Bovada sur les cotes de football, a confié à GOAL que Robinson pourrait être un renfort pertinent pour les Red Devils aux côtés de Shaw : « Je ne les trouve pas très différents sur le plan du profil, donc je comprends l’intérêt pour Antonee Robinson.
D’une part, Luke Shaw a connu des problèmes de blessures ; ils ont donc besoin d’un joueur capable de rester en forme la plupart du temps et sur lequel ils peuvent compter, et Antonee Robinson correspond parfaitement à ce profil.
C’est aussi un arrière latéral très offensif, incroyablement athlétique, qui correspond donc parfaitement au profil recherché. Je suis convaincu qu’il s’intégrera au style de jeu de Manchester United, et je vois des similitudes évidentes avec Luke Shaw. »
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Robinson apporterait de l’énergie à la défense de United, tout en effectuant des débordements au-delà de celui qui évoluera à gauche de l’attaque, tandis que Spector met en avant les nombreuses qualités d’un joueur qui a récemment brillé lors de la Coupe du monde 2026 : « Son rythme de travail est exceptionnel, son endurance est phénoménale, et il sera donc quelqu’un qui ne cessera de monter et descendre sur ce côté.
Je ne sais pas si Carrick va légèrement modifier le style de jeu de l’équipe, mais s’il cherche un joueur capable de monter et de descendre sans relâche sur l’aile pour soutenir l’attaque, c’est là qu’il excelle.
« En revanche, si on l’oblige à défendre pendant de longues périodes, ce n’est pas forcément son point fort. Mais lorsqu’il peut se projeter vers l’avant, c’est là qu’il exprime tout son potentiel. Sur le plan des centres, de la qualité et de la présence dans le dernier tiers, il n’atteint pas encore le niveau de Luke Shaw, mais son volume de jeu compensera largement cet écart. »
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Robinson ou Hall ? Les rumeurs de transfert agitent Old Trafford.
Sous contrat avec Fulham jusqu’en 2026, Robinson pourrait faire l’objet d’une vente cet été si les « Cottagers » recevaient une offre à leur goût. Après six saisons à Londres, un nouveau challenge semble bénéfique pour toutes les parties.
Si Manchester United s’intéresse aussi à Lewis Hall, la pépite de Newcastle dont le jeune âge (21 ans) représente un potentiel à long terme, son prix élevé pourrait orienter les Red Devils vers une cible plus abordable. Dans cette optique, Robinson, déjà expérimenté et immédiatement opérationnel, répondrait parfaitement aux besoins des Mancuniens, désireux de se renforcer de la défense à l’attaque.
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