Robinson, surnommé « Jedi » depuis plusieurs saisons, s'est imposé comme un pilier de la Premier League. À Craven Cottage, il règne sur le flanc gauche.

Ses statistiques de passes décisives sont impressionnantes, et sa capacité à influer sur les deux surfaces en fait un atout majeur. Depuis plusieurs mois, les rumeurs l’envoient régulièrement hors de l’ouest londonien.

Liverpool aurait envisagé de le recruter, tandis que l’intérêt d’Old Trafford ne semble jamais très loin. Manchester United a passé les deux derniers mercatos à renforcer ses lignes d’attaque et de milieu de terrain.

L’attention se porte désormais sur la défense, qui réclame davantage de profondeur sur les côtés. Robinson offrirait une solution fiable à Carrick, eu égard aux blessures récurrentes de Shaw, dont le contrat expire dans un an.