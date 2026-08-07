Kane a toutefois eu 33 ans en juillet et sait que le jour viendra où il devra quitter l’élite du football européen. À ce moment-là, quelle direction prendra-t-il ? Le capitaine de l’Angleterre a déjà évoqué son envie de tenter sa chance comme botteur en NFL.

Dans cette optique, pourrait-il rejoindre l’Amérique du Nord dans les deux prochaines années et potentiellement marcher sur les traces de Lionel Messi à l’Inter Miami tout en retrouvant Sir David Beckham ?

Lorsque ces questions ont été posées à Hamann, l’ancien milieu du Bayern, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de MrQ Casino, a déclaré : « Eh bien, c’est ce qu’il veut faire. Il pense évidemment qu’il a encore ce qu’il faut pour marquer des buts en Allemagne pendant les deux ou trois prochaines années.

« Il pourra toujours y aller à 35 ans, en MLS ou peut-être en Arabie saoudite. Je crois qu’il a quatre enfants. Je ne suis pas sûr qu’il veuille traverser l’Atlantique tout de suite. Je ne connais pas ses intentions.

« Je pense que tôt ou tard, il reviendra en Angleterre, au Royaume-Uni, peut-être pas pour y jouer, mais pour y vivre. C’est une question à laquelle lui seul peut répondre. Je pense que c’est une déclaration en soi.

« Des discussions sont en cours avec le Bayern Munich parce qu’il estime évidemment qu’il va marquer, qu’il peut marquer des buts lors des deux ou trois prochaines saisons. Je pense qu’il pourra toujours rejoindre la MLS ou l’Arabie saoudite quand son contrat arrivera à son terme. »