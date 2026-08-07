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Transfert en MLS et retour en Angleterre : un ancien du Bayern Munich fait des prédictions sur l’avenir de Harry Kane tandis que l’attaquant aux records réfléchit à une décision contractuelle
Kane en passe de devenir une légende du Bayern Munich
En quittant Tottenham en 2023 en tant que meilleur buteur de l’histoire du club, Kane a signé un contrat de quatre ans avec le Bayern. Il a offert un rendement remarquable en Bavière, avec 146 buts inscrits en 147 apparitions toutes compétitions confondues.
Sa fameuse malédiction liée aux trophées a été levée, l’objectif étant désormais d’aller chercher la gloire en Ligue des champions et de consolider son statut de légende bien au-delà du nord de Londres. Toutes les parties impliquées dans les discussions ont exprimé leur volonté de négocier de nouvelles conditions.
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Kane suivra-t-il Messi en MLS à un moment donné ?
Kane a toutefois eu 33 ans en juillet et sait que le jour viendra où il devra quitter l’élite du football européen. À ce moment-là, quelle direction prendra-t-il ? Le capitaine de l’Angleterre a déjà évoqué son envie de tenter sa chance comme botteur en NFL.
Dans cette optique, pourrait-il rejoindre l’Amérique du Nord dans les deux prochaines années et potentiellement marcher sur les traces de Lionel Messi à l’Inter Miami tout en retrouvant Sir David Beckham ?
Lorsque ces questions ont été posées à Hamann, l’ancien milieu du Bayern, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de MrQ Casino, a déclaré : « Eh bien, c’est ce qu’il veut faire. Il pense évidemment qu’il a encore ce qu’il faut pour marquer des buts en Allemagne pendant les deux ou trois prochaines années.
« Il pourra toujours y aller à 35 ans, en MLS ou peut-être en Arabie saoudite. Je crois qu’il a quatre enfants. Je ne suis pas sûr qu’il veuille traverser l’Atlantique tout de suite. Je ne connais pas ses intentions.
« Je pense que tôt ou tard, il reviendra en Angleterre, au Royaume-Uni, peut-être pas pour y jouer, mais pour y vivre. C’est une question à laquelle lui seul peut répondre. Je pense que c’est une déclaration en soi.
« Des discussions sont en cours avec le Bayern Munich parce qu’il estime évidemment qu’il va marquer, qu’il peut marquer des buts lors des deux ou trois prochaines saisons. Je pense qu’il pourra toujours rejoindre la MLS ou l’Arabie saoudite quand son contrat arrivera à son terme. »
Ce que Kane a dit de ses projets d'avenir
L’ancien entraîneur de Tottenham, Harry Redknapp, avait déjà confié à GOAL, lorsqu’il avait été interrogé sur un départ de Kane vers la Floride : « Il pourrait le faire. L’argent ne sera plus l’élément clé pour lui désormais. Mais un gros chèque à la fin de sa carrière, en Amérique et à Miami, aller jouer pour l’équipe de Beckham ou ailleurs, ce n’est pas si mal, non ? Ça ressemble à une très bonne idée. »
L’intéressé a toutefois cherché à calmer les rumeurs de transfert chaque fois qu’elles ont émergé. Donnant une mise à jour sur ses projets la saison dernière, Kane a déclaré : « Je pense que la MLS arrive clairement trop tôt, vu ce que je ressens actuellement et la façon dont je joue en ce moment. La MLS serait quelque chose pour plus tard dans ma carrière, quand je penserai aux deux ou trois dernières années environ. Quant au fait de rester là-bas [au Bayern] plus longtemps, je peux tout à fait l’envisager.
« Concernant la Premier League, je ne sais pas. Si vous m’aviez posé la question quand je suis parti pour le Bayern, j’aurais dit sans hésiter que je reviendrais. Maintenant que j’y suis depuis quelques années, je dirais probablement que cette idée a un peu reculé, pas énormément, mais je ne dirais pas que je ne reviendrai jamais. Ce que j’ai appris dans ma carrière, c’est que différentes opportunités et différents moments se présentent, et que les choses se mettent en place. Pour revenir à mon premier point, avec le Bayern en ce moment, je suis totalement engagé avec le Bayern. »
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Rêve américain : Kane est face à de grandes décisions
Kane devrait reprendre l’entraînement de pré-saison au Bayern sous peu, après ses performances lors de la Coupe du monde 2026, et sa présence dans l’effectif de Vincent Kompany permettra de finaliser les discussions autour d’un transfert.
Reste à savoir combien de temps il s’engagera avec le géant de Bundesliga, alors que les rumeurs autour d’une poursuite du rêve américain devraient continuer à enfler, tandis que des personnalités comme Beckham gardent un œil attentif sur les événements qui se déroulent de l’autre côté de l’Atlantique.
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