Dortmund s’est dramatiquement retiré de la course à la signature du très prometteur espoir de Cologne El Mala. Selon BILD, cette décision intervient après que le club de Bundesliga a vu une énorme offre de transfert, d’une valeur de plus de 50 millions d’euros, rejetée par son rival national.

La proposition finale a été présentée ces derniers jours au directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, par les dirigeants de Dortmund Lars Ricken et Ole Book. Cependant, les clubs ne sont pas parvenus à un accord total, ce qui a poussé Dortmund à quitter complètement la table des négociations. Ce développement majeur met fin à l’un des feuilletons mercato les plus importants de l’été. Le joueur devrait désormais rester dans son club actuel pour la prochaine saison.