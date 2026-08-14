AFP
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Transfert CAPOTÉ ! Le Borussia Dortmund renonce à un énorme deal à 50 M€ pour un grand espoir de Bundesliga
Dortmund met fin à sa poursuite d’El Mala
Dortmund s’est dramatiquement retiré de la course à la signature du très prometteur espoir de Cologne El Mala. Selon BILD, cette décision intervient après que le club de Bundesliga a vu une énorme offre de transfert, d’une valeur de plus de 50 millions d’euros, rejetée par son rival national.
La proposition finale a été présentée ces derniers jours au directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, par les dirigeants de Dortmund Lars Ricken et Ole Book. Cependant, les clubs ne sont pas parvenus à un accord total, ce qui a poussé Dortmund à quitter complètement la table des négociations. Ce développement majeur met fin à l’un des feuilletons mercato les plus importants de l’été. Le joueur devrait désormais rester dans son club actuel pour la prochaine saison.
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Ricken confirme l’échec total du transfert
Le directeur général du sport de Dortmund, Ricken, a publiquement confirmé que le club ne poursuivrait plus le jeune talentueux. Il a clarifié complètement la situation en évoquant le transfert avorté.
« Said El Mala n’est pas un joueur du Borussia Dortmund et ne le deviendra pas non plus cet été », a confirmé Ricken auprès de la Funke Mediengruppe. « Said El Mala n’est pas un joueur du Borussia Dortmund et ne le deviendra pas non plus cet été. Nous avons eu des discussions ouvertes avec les dirigeants du 1. FC Köln ces derniers jours, mais ils ont rejeté notre offre finale. Le Borussia Dortmund ne soumettra pas une autre offre et ne poursuivra pas davantage le transfert du joueur. »
La structure des bonus s’est révélée très problématique
Si le package financier global était extrêmement lucratif, la structure de l'accord proposé a finalement provoqué l'échec des négociations. Selon BILD, l'indemnité de transfert de base proposée par Dortmund se situait aux alentours de 46 M€.
Avec l'ajout de divers bonus liés aux performances, le package total aurait légèrement dépassé l'évaluation de 50 M€ de Koln, pour atteindre un montant estimé entre 52 M€ et 53 M€. Cependant, Koln est resté totalement insatisfait des conditions strictes attachées à ces potentiels bonus.
Les bonus proposés auraient été structurés sur une période particulièrement longue. En outre, ils dépendaient fortement du fait que le joueur atteigne un nombre élevé d'apparitions en équipe première, ce qui signifiait que Koln ne disposait d'aucune garantie financière réelle.
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El Mala devrait rester à Cologne
À la suite du retrait définitif de Dortmund des négociations, El Mala poursuivra son développement immédiat à Cologne. Le jeune talent très prometteur va désormais se concentrer entièrement sur la saison à venir aux côtés de ses actuels coéquipiers.
La fermeté de Cologne sur le marché des transferts démontre sa volonté claire de dicter les conditions de tout départ majeur. Le club a réussi à tenir sa position concernant la structure exacte du paiement de son évaluation à 50 M€. Pendant ce temps, la cellule de recrutement de Dortmund doit désormais se tourner vers des cibles alternatives. La direction du club étudiera d'autres options si elle souhaite renforcer son effectif avant la fermeture officielle du mercato estival.
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