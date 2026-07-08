Getty Images Sport
Traduit par
Transfert à sensation : Arsenal s’apprête à recruter un joueur de Leeds United qui n’a pas joué la moindre minute depuis plus d’UN AN
Arteta repère une opportunité de marché
Selon The Athletic, les Gunners ont frappé fort en recrutant Meslier, vu comme un renfort à faible risque et à haut potentiel. Libre après avoir quitté Leeds United, l’ancien international espoir français arrive avec une solide expérience : 215 matchs en sept saisons dans le West Yorkshire. Il apportera une solution de remplacement expérimentée aux gardiens titulaires David Raya et Kepa Arrizabalaga.
- Getty Images Sport
Un long chemin de retour attend le Français.
Malgré un parcours impressionnant, Meslier arrive dans le nord de Londres après une longue période sur la touche. Le gardien n’a plus disputé de match officiel depuis mars 2025, date de sa dernière apparition sous les couleurs de Leeds, conclue par un match nul 2-2 contre Swansea City. Une baisse de forme lors de la saison 2024-2025 de Championship lui a fait perdre sa place sous les ordres de Daniel Farke, entraînant une absence d’un an des terrains.
Néanmoins, le staff technique d’Arsenal, emmené par l’expert des gardiens Inaki Cana, juge que ce joueur de 26 ans correspond au profil moderne recherché par le système londonien. Ses qualités techniques au pied, déjà mises en avant lors de ses premières années à Leeds sous Marcelo Bielsa, avaient alors contribué à la promotion puis au maintien du club en Premier League.
Le projet immobilier de Setford est prioritaire
L’arrivée de Meslier doit permettre à Tommy Setford, gardien anglais de 20 ans très prometteur, de partir en prêt. Malgré un temps de jeu limité avec l’équipe première, il a déjà impressionné en préservant ses cages inviolées lors de ses deux sorties contre Preston North End et Wigan Athletic.
Arsenal est conscient que le jeune gardien doit enchaîner les matchs en équipe première pour continuer à progresser. L’arrivée de Meslier comme troisième gardien ou option pour les coupes doit donc permettre de prêter Setford afin qu’il accumule l’expérience nécessaire pour, à terme, postuler à une place de titulaire chez les Gunners.
- Getty Images Sport
Constituer un effectif capable d'assurer une hégémonie durable
Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’effectif de l’Emirates Stadium. En parallèle à la réorganisation du poste de gardien, le club étudie plusieurs cibles défensives pour se prémunir contre d’éventuels départs.
Alors qu’Arsenal vise à conserver son titre de champion de Premier League tout en disputant la Ligue des champions, la direction s’attache à constituer un effectif capable d’assurer une domination durable. L’arrivée de Meslier, sous réserve de son examen médical, garantit que le groupe des gardiens restera suffisamment solide pour répondre aux exigences d’une campagne sur plusieurs fronts, sans pour autant freiner l’ascension des plus jeunes talents du club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles