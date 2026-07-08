Transfert à sensation : Arsenal s’apprête à recruter un joueur de Leeds United qui n’a pas joué la moindre minute depuis plus d’UN AN

Malgré un parcours impressionnant, Meslier arrive dans le nord de Londres après une longue période sur la touche. Le gardien n’a plus disputé de match officiel depuis mars 2025, date de sa dernière apparition sous les couleurs de Leeds, conclue par un match nul 2-2 contre Swansea City. Une baisse de forme lors de la saison 2024-2025 de Championship lui a fait perdre sa place sous les ordres de Daniel Farke, entraînant une absence d’un an des terrains.

Néanmoins, le staff technique d’Arsenal, emmené par l’expert des gardiens Inaki Cana, juge que ce joueur de 26 ans correspond au profil moderne recherché par le système londonien. Ses qualités techniques au pied, déjà mises en avant lors de ses premières années à Leeds sous Marcelo Bielsa, avaient alors contribué à la promotion puis au maintien du club en Premier League.



