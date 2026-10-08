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« Traités comme de simples accessoires » : le Bénin aurait été privé de maillots, de photos et d’une part des revenus après le match contre l’Argentine
Les visiteurs subissent un accueil glacial après le match
Le stage de l’équipe nationale du Bénin aurait été consterné par le traitement qui lui a été réservé après un match amical international contre l’Argentine à l’Estadio Monumental. Cette rencontre chargée en émotion, disputée à Buenos Aires, a servi de grande scène aux hôtes pour célébrer la riche carrière internationale de Messi. Mais une fois le coup de sifflet final donné, l’équipe de Gernot Rohr s’est retrouvée totalement mise à l’écart, privée de toute possibilité d’échanger avec son illustre adversaire.
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Un journaliste révèle des restrictions logistiques généralisées
Les tensions en coulisses ont été mises en lumière par le journaliste d'investigation Romain Molina sur son compte officiel X.
Décrivant une série de contraintes sévères imposées au camp visiteur par la fédération hôte et les organisateurs de l'événement, Molina a écrit : « Le "respect" de la Fédération argentine (et des joueurs) envers le Bénin : aucune prime, pas un seul centime reversé sur les revenus générés, aucun maillot échangé, pas une seule photo, et interdiction d'entrer dans le couloir argentin !
« Tout est fait pour faire du business sur le dos de ceux qui sont traités comme de simples faire-valoir. »
La controverse s’ajoute au mécontentement préalable lié au voyage
L’affront de l’après-match n’a fait qu’ajouter à la colère grandissante dans le camp des visiteurs, après de premières plaintes concernant de mauvaises conditions de voyage et d’hébergement à Buenos Aires. Selon plusieurs informations, la sélection africaine s’est également vu refuser toute compensation financière liée à cette affiche à guichets fermés, laissant joueurs et membres du staff profondément amers face à l’ensemble de l’organisation. De quoi donner une conclusion amère à une exhibition présentée comme une célébration du football, les hôtes ayant dominé sur le terrain pour s’imposer tranquillement sur le score de 3-0.
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Une équipe africaine se recentre sur ses objectifs compétitifs
Après avoir vécu un voyage décourageant de l’autre côté de l’Atlantique, Rohr doit rapidement remobiliser son groupe avant les prochains matches de qualification à la Coupe d’Afrique des nations. Le staff technique du Bénin devra corriger d’importantes lacunes défensives après avoir encaissé trois buts sans réponse en seconde période face à l’Argentine. Obtenir des résultats positifs lors de leur retour à la compétition continentale offre aux Guépards une occasion immédiate de retrouver le moral et de tourner la page après les turbulences en dehors du terrain.
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