Les tensions en coulisses ont été mises en lumière par le journaliste d'investigation Romain Molina sur son compte officiel X.

Décrivant une série de contraintes sévères imposées au camp visiteur par la fédération hôte et les organisateurs de l'événement, Molina a écrit : « Le "respect" de la Fédération argentine (et des joueurs) envers le Bénin : aucune prime, pas un seul centime reversé sur les revenus générés, aucun maillot échangé, pas une seule photo, et interdiction d'entrer dans le couloir argentin !

« Tout est fait pour faire du business sur le dos de ceux qui sont traités comme de simples faire-valoir. »