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Traitement royal pour les championnes ! Levante honore huit championnes du monde du FC Barcelone avec des cadeaux et une ovation debout
Une haie d’honneur pour l’élite de Barcelone
L’esprit sportif a été pleinement mis en avant à Valence, où Levante UD a pris le temps de célébrer les accomplissements du contingent international de son adversaire. Dans le sillage d’Elche, qui avait rendu un hommage similaire lors de la deuxième journée de la saison, les Granotas ont veillé à ce que les joueurs de Barcelone ressentent la reconnaissance de l’ensemble de la communauté du football espagnol.
Au moment où les équipes sont apparues pour l’échauffement puis le protocole d’avant-match, l’atmosphère était électrique. Les supporters du Ciutat de Valencia ont mis de côté les rivalités entre clubs pour offrir une longue ovation debout aux hommes qui ont contribué à ramener le trophée de la Coupe du monde sur le sol espagnol. Levante rend hommage aux joueurs de Barcelone avant le match en signe de gratitude pour leur contribution au succès de l’équipe nationale.
Malgré l’hommage spécial rendu par Levante aux vainqueurs de la Coupe du monde de Barcelone, le champion de Liga n’a fait preuve d’aucune pitié, prenant deux buts d’avance avant la pause. Xavi Espart a ouvert le score dès la 5e minute, avant que Lamine Yamal ne double l’avantage de Barcelone à la 19e minute.
- AFP
Présentations spéciales de Sanchez Morante
Le président de Levante, Pablo Sanchez Morante, a personnellement mené les célébrations sur la pelouse, veillant à ce que chacun des huit joueurs reçoive un témoignage tangible de l’estime du club. Le président a remis une pièce unique d’artisanat local, spécialement personnalisée pour chaque athlète, afin de commémorer leur statut de champions du monde.
Les huit joueurs au centre des festivités représentaient un mélange de superstars confirmées et de talents émergents de La Masia. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia et Gavi ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie. Chaque joueur s’est avancé pour recevoir son cadeau des mains de Sanchez Morante, visiblement ému par l’accueil du public local.
Changements tactiques et visages de retour
Si l’attention s’est d’abord portée sur les célébrations, Hansi Flick est resté concentré sur la tâche à accomplir en gérant la charge de travail de son effectif. L’entraîneur allemand a procédé à plusieurs changements dans son onze de départ, offrant leur chance à des joueurs comme Eric Garcia, titulaire avec un masque de protection.
La présence de cinq nouveaux visages dans le onze de départ laisse entendre que Flick cherche déjà à exploiter toute la profondeur de son effectif. Alors que la Ligue des champions et les échéances nationales s’accumulent, l’entraîneur de Barcelone tient à ce que ses champions du monde restent frais.
- AFP
Le message de solidarité sociale de Levante
Levante a également profité de cette affiche très médiatisée pour mettre en lumière d’importantes questions sociales qui touchent actuellement le pays. Avant le coup d’envoi, les joueurs de l’équipe hôte sont entrés sur la pelouse en portant des maillots spéciaux en soutien à Ceuta, afin d’évoquer la crise migratoire en cours dans cette ville espagnole située en Afrique du Nord.
Les maillots arboraient le slogan « Nous sommes tous Caballas. », un terme utilisé pour désigner les habitants de Ceuta, avec l’objectif de renforcer le sentiment d’unité et de sensibilisation. Le club a expliqué que le but de cette initiative était de « donner de la visibilité à la situation complexe que traversent de nombreuses personnes et qui doit être résolue le plus rapidement possible.
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