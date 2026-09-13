L’esprit sportif a été pleinement mis en avant à Valence, où Levante UD a pris le temps de célébrer les accomplissements du contingent international de son adversaire. Dans le sillage d’Elche, qui avait rendu un hommage similaire lors de la deuxième journée de la saison, les Granotas ont veillé à ce que les joueurs de Barcelone ressentent la reconnaissance de l’ensemble de la communauté du football espagnol.

Au moment où les équipes sont apparues pour l’échauffement puis le protocole d’avant-match, l’atmosphère était électrique. Les supporters du Ciutat de Valencia ont mis de côté les rivalités entre clubs pour offrir une longue ovation debout aux hommes qui ont contribué à ramener le trophée de la Coupe du monde sur le sol espagnol. Levante rend hommage aux joueurs de Barcelone avant le match en signe de gratitude pour leur contribution au succès de l’équipe nationale.

Malgré l’hommage spécial rendu par Levante aux vainqueurs de la Coupe du monde de Barcelone, le champion de Liga n’a fait preuve d’aucune pitié, prenant deux buts d’avance avant la pause. Xavi Espart a ouvert le score dès la 5e minute, avant que Lamine Yamal ne double l’avantage de Barcelone à la 19e minute.