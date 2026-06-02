D’une part, la fédération de football EFL a rendu publics de nombreux éléments factuels tirés de l’audience d’appel du 20 mai. Ces documents montrent comment les adversaires des collaborateurs d’Eckert ont été systématiquement espionnés en secret. Parallèlement, le FC Southampton a diffusé une déclaration détaillée de son entraîneur, qui éclaire, selon sa perspective, les circonstances, sa propre responsabilité ainsi que les pratiques courantes dans le football professionnel.
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« Traîné dans la boue par cette affaire scandaleuse ! » Des révélations incroyables dans l’affaire « Spygate » impliquant Tonda Eckert, du FC Southampton
Récit des faits : début mai, le staff du FC Middlesbrough surprend un jeune homme en train de filmer secrètement l’entraînement. Il s’agit d’un stagiaire du FC Southampton, envoyé par ses supérieurs pour espionner l’adversaire en vue des barrages d’accession à la Premier League.
Middlesbrough dépose alors une réclamation auprès de l’English Football League (EFL), qui ouvre une procédure le 13 mai et décide, le 19, d’exclure Southampton de la compétition. L’audience d’appel, tenue le lendemain, confirme cette sanction : le club d’Eckert voit son recours rejeté.
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Selon les conversations de chat divulguées, l’entraîneur n’a pas caché son admiration : « Tu es une légende ! Le manager est ravi. »
L'entraîneur de 33 ans et son staff ont été pris en flagrant délit de nouvelles manœuvres d'espionnage contre Oxford United et Ipswich Town, le club promu.
Des historiques de discussion WhatsApp récemment divulgués montrent à quel point ce système de surveillance secrète des adversaires était ancré au sein du FC Southampton.
Un jeune analyste, missionné pour surveiller Oxford, a ainsi confié à ses collègues ne voir « aucune autre option que de dire oui » : « J’étais en stage et j’ai exécuté les consignes. »
Une fois le rapport remis, son supérieur lui a répondu : « Tu es une légende ! Le manager est absolument ravi. »
On lui confie alors une nouvelle mission à Ipswich. Malgré ses réticences, il reçoit pour toute réponse : « Le patron tient absolument à ce que quelqu’un y aille ! »
Finalement, c’est un autre membre de l’équipe d’Eckert qui a involontairement fait éclater l’affaire au grand jour. L’« espion » démasqué sur le terrain de Middlesbrough a alors écrit à ses collègues : « J’ai dit dès le début que cette situation me mettait mal à l’aise et que ce n’était pas correct, mais personne ne m’a écouté. »
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Un journal réclame son renvoi - Le propriétaire des Saints soutient Eckert
Ces nouvelles révélations ont provoqué un véritable séisme dans la presse britannique. Un commentateur du Daily Mail a ainsi asséné : « Southampton, aveuglé, doit désormais se séparer de Tonda Eckert après les dernières révélations accablantes dans l’affaire du « Spygate » : les supporters de ce club prestigieux sont traînés dans la boue par cette affaire odieuse, et il est temps de couper court à cette situation. »
Dragan Solak, le propriétaire serbe du club, ne partage pas cet avis : « Je pense qu’il mérite une seconde chance et je la lui donnerais », a-t-il déclaré à la BBC.
Solak a soigneusement employé le conditionnel, car la FA (fédération anglaise de football) mène toujours une enquête pouvant déboucher sur une suspension de l’ex-mentor des jeunes du Bayern Munich, de RB Leipzig et du 1. FC Cologne.
Mardi, Eckert a diffusé via les réseaux sociaux du club une vidéo de huit minutes pour présenter ses excuses.
« Je tiens à m’excuser pour tout ce qui s’est passé. J’assume l’entière responsabilité, car en tant qu’entraîneur principal, c’est à moi qu’incombe la faute », a-t-il déclaré. « Je suis anéanti : après six mois à reconstruire ce lien (avec les supporters, ndlr), la saison se termine d’une manière qui nous place dans une situation impossible. Je suis un jeune entraîneur, j’ai commis une erreur et j’en assume l’entière responsabilité. »
Message clair à Eckert : « Si tu refais ça, tu vas me tuer. »
Eckert a reconnu ne pas chercher d’excuses, mais a admis sa méconnaissance des règlements de l’EFL. Selon lui, la surveillance des adversaires à l’entraînement relève d’une pratique courante ; il a d’ailleurs cité l’exemple de Pep Guardiola, qui avait déjà évoqué cette question durant son passage au FC Bayern.
Le propriétaire du club, Solak, a publiquement pris la défense de son entraîneur, qu’il juge « extrêmement talentueux ». Néanmoins, le propriétaire de 61 ans a aussitôt averti son entraîneur : « Je lui ai dit : “Tu m’as presque brisé le cœur. Si tu refais ça, tu me tues. Si je te revois en juillet et que tu ne connais pas le règlement de l’EFL par cœur, tu ne pourras plus travailler pour moi. Car nous ne pouvons pas nous permettre une autre erreur.” »
Derrière cette mise en garde, à première vue désinvolte, se cache un enjeu économique majeur : en manquant la montée parmi l’élite anglaise, Southampton a perdu environ 230 millions d’euros de droits télévisés.
Jusqu’à cette affaire d’espionnage, la saison des Saints ressemblait à un conte de fées footballistique. Après sept matchs sans victoire, l’équipe d’Eckert pointait à la 15e place du classement à la mi-janvier, regardant plus vers le bas que vers le haut. S’ensuit alors une série impressionnante : 14 victoires et 5 nuls en championnat, ponctuées par une qualification pour les demi-finales de la FA Cup après avoir battu le futur champion d’Angleterre, Arsenal.
Cinquième, Southampton s’est ouvert les portes des barrages. Après un 0-0 à l’aller à Middlesbrough et un succès 2-1 après prolongation au retour, les Saints ont composté leur billet pour la grande finale à Wembley face à Hull City. Mais l’affaire a alors éclaté, risquant de compromettre l’ensemble de leur œuvre.
Voici les clubs où Tonda Eckert a exercé en tant qu’entraîneur.
Équipe
Temps
Rôle
FC Southampton
Depuis 2025
Entraîneur par intérim, puis entraîneur principal/manager
FC Southampton U21
2025 (de juillet à novembre)
Entraîneur principal
FC Gênes
2022-2025
Entraîneur adjoint
FC Barnsley
2020 à 2022
Adjoint
FC Bayern Munich U17
2019-2020
Entraîneur adjoint
RB Leipzig U19
2017-2019
Entraîneur adjoint
RB Salzbourg U18
2016-2017
Entraîneur adjoint
1. FC Cologne U17
2013-2016
Entraîneur adjoint