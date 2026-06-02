L'entraîneur de 33 ans et son staff ont été pris en flagrant délit de nouvelles manœuvres d'espionnage contre Oxford United et Ipswich Town, le club promu.

Des historiques de discussion WhatsApp récemment divulgués montrent à quel point ce système de surveillance secrète des adversaires était ancré au sein du FC Southampton.

Un jeune analyste, missionné pour surveiller Oxford, a ainsi confié à ses collègues ne voir « aucune autre option que de dire oui » : « J’étais en stage et j’ai exécuté les consignes. »

Une fois le rapport remis, son supérieur lui a répondu : « Tu es une légende ! Le manager est absolument ravi. »

On lui confie alors une nouvelle mission à Ipswich. Malgré ses réticences, il reçoit pour toute réponse : « Le patron tient absolument à ce que quelqu’un y aille ! »

Finalement, c’est un autre membre de l’équipe d’Eckert qui a involontairement fait éclater l’affaire au grand jour. L’« espion » démasqué sur le terrain de Middlesbrough a alors écrit à ses collègues : « J’ai dit dès le début que cette situation me mettait mal à l’aise et que ce n’était pas correct, mais personne ne m’a écouté. »