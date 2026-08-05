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Trabzonspor et la discorde folle : l'histoire d'un club qui a brisé le monopole d'Istanbul

FEATURES
Mercato
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Égypte
Turquie

Une histoire étrange derrière les couleurs

Mohamed Salah a entamé aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière footballistique, après avoir officiellement porté le maillot du club turc de Trabzonspor, mettant ainsi un terme à l'un des dossiers de transferts les plus captivants de l'été, et ouvrant la voie aux supporters du football arabe pour découvrir le club qu'a choisi le capitaine de l'équipe d'Égypte afin d'y poursuivre son parcours sur les pelouses européennes.

Dès l'annonce de la transaction, le nom de Trabzonspor a occupé le haut des moteurs de recherche, non seulement pour connaître la puissance de l'équipe ou ses titres, mais aussi en raison de son identité singulière et de son histoire unique, qui commence par une anecdote peu commune derrière les couleurs bordeaux et bleu de son maillot, des couleurs qui n'appartenaient à l'origine à aucun des clubs qui l'ont fondé.

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  • La bataille qui divise une ville entière

    Pour revenir aux origines, il faut remonter aux années 1960, lorsque la ville de Trabzon vivait une profonde division footballistique entre deux grands clubs : « Idmanocağı », aux couleurs jaune et rouge, et « Idmangücü », qui portait le vert et le blanc.

    Cette rivalité ne se limitait pas aux seuls matches de football : elle s'étendait aux rues, aux quartiers et aux familles, au point que chaque camp finit par représenter une part de l'identité de la ville, ce qui rendait l'idée de réunir les deux clubs en une seule entité presque impossible.

    Mais avec le lancement du championnat professionnel turc, la Fédération turque de football souhaitait que chaque ville dispose d'une équipe unique et forte pour la représenter au niveau national, plutôt que de voir les talents se disperser entre plusieurs clubs.

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  • Une intervention décisive pour la création du club

    Au début, les tentatives de fusion échouèrent en raison de l'attachement de chaque club à son nom et à ses couleurs, et le différend gagna les tribunaux, avant que les instances sportives en Turquie n'interviennent et n'avertissent que la persistance de la division priverait entièrement la ville de Trabzon de participer au championnat national.

    Face à cette situation, les clubs finirent par accepter la fusion, et le club de Trabzonspor vit officiellement le jour le 2 août 1967, après l'union de quatre clubs : Idmanocağı, Idmangücü, Karadenizgücü et Martıspor.

  • Une polémique folle : pourquoi le Qatar et l'Italie ?

    Après l'accord de fusion, un dilemme est apparu : quelles couleurs le nouveau club allait-il porter ?

    Il était impossible que l'une des deux parties accepte de jouer aux couleurs de son rival historique, et chaque équipe s'accrochait farouchement à son refus. Il fut donc décidé de choisir deux nouvelles couleurs n'appartenant à aucun des deux grands clubs, afin de symboliser un nouveau départ, loin de l'ancien conflit.

    C'est ainsi qu'est né le maillot bordeaux et bleu, qui est devenu au fil des années l'un des maillots les plus célèbres du football turc, et un symbole pour toute la ville de Trabzon.

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  • Le club qui a brisé le monopole d'Istanbul

    Trabzonspor n'a pas eu besoin de longues années pour s'imposer parmi les grands du football turc.

    Lors de la saison 1975-1976, il est devenu le premier club en dehors d'Istanbul à remporter le titre de champion de Turquie, mettant fin à un monopole historique imposé par Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş.

    Ce titre n'a pas été une exception, mais le début d'un âge d'or pour le club durant les années 1970 et 1980, avec six titres de champion de Turquie remportés, s'affirmant ainsi comme une grande puissance du pays.

    Au cours de son histoire, Trabzonspor a été sacré à 6 reprises champion de Turquie, a remporté 9 Coupes de Turquie et 10 Supercoupes de Turquie, en plus de nombreux succès sur la scène nationale. Le club avait aussi l'habitude de disputer les compétitions européennes, la dernière en date étant sa participation à la Ligue Europa Conférence, avant d'assurer cette saison son retour en Ligue des champions.

  • Les stars les plus en vue actuellement

    Même si tous les projecteurs sont braqués sur Mohamed Salah, la star égyptienne ne sera pas seule dans sa mission de ramener Trabzonspor sur les podiums, car l'équipe possède un ensemble de noms distingués qui lui confèrent de grandes ambitions pour la nouvelle saison.

    Au premier plan se distingue l'attaquant nigérian Paul Onuachu, l'un des attaquants les plus dangereux dans la surface de réparation, aux côtés de l'ailier ukrainien Oleksandr Zubkov, qui représente une arme importante sur l'autre côté. L'équipe compte également le défenseur chevronné Stefan Savić, fort d'une longue expérience avec l'Atlético Madrid, ainsi que le milieu de terrain anglais John Lundstram, en plus du vétéran nigérian Anthony Nwakaeme, qui s'était déjà fait un nom sous le maillot du club.

    Trabzonspor a par ailleurs renforcé ses rangs avec le gardien de but André Onana, rendant l'équipe plus équilibrée dans ses différentes lignes.

  • Un nouveau défi attend Salah

    Mohamed Salah rejoint un club doté d'une large base de supporters et d'une histoire différente de celle des autres clubs turcs, car il ne représente pas Istanbul, mais porte sur ses épaules l'identité de toute la région de la mer Noire, ce qui explique la grande passion qui entoure l'équipe et ses supporters.

    Le capitaine de la sélection égyptienne sera appelé à ajouter un nouveau chapitre à cette histoire, lui qui a rejoint un club habitué à défier les grands et à créer la surprise, et qui espère aujourd'hui retrouver sa gloire d'antan grâce à la présence de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football arabe.

    Pour de nombreux supporters du football arabe, suivre le Trabzonspor ne se limitera désormais plus aux résultats des matchs, mais sera aussi un voyage à la découverte d'un club né d'un conflit historique, devenu au fil du temps l'un des clubs les plus singuliers du football turc.

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