Mohamed Salah a entamé aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière footballistique, après avoir officiellement porté le maillot du club turc de Trabzonspor, mettant ainsi un terme à l'un des dossiers de transferts les plus captivants de l'été, et ouvrant la voie aux supporters du football arabe pour découvrir le club qu'a choisi le capitaine de l'équipe d'Égypte afin d'y poursuivre son parcours sur les pelouses européennes.

Dès l'annonce de la transaction, le nom de Trabzonspor a occupé le haut des moteurs de recherche, non seulement pour connaître la puissance de l'équipe ou ses titres, mais aussi en raison de son identité singulière et de son histoire unique, qui commence par une anecdote peu commune derrière les couleurs bordeaux et bleu de son maillot, des couleurs qui n'appartenaient à l'origine à aucun des clubs qui l'ont fondé.