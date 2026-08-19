Trabzonspor n’a pas encore trouvé d’accord définitif dans ses discussions en cours avec Al Hilal concernant un éventuel transfert de l’attaquant uruguayen Darwin Nunez. Selon des informations du journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, alors que les négociations pour Nunez n’ont pas encore abouti, un rebondissement majeur sur le marché des transferts a vu l’attaquant français Benzema être proposé directement au club turc à la place.

Avant cette offensive, Trabzonspor avait déjà réalisé un recrutement retentissant en signant Mohamed Salah. Le 6 août 2026, Salah a signé un contrat de deux ans avec le club après l’avoir rejoint librement à l’expiration de son contrat avec Liverpool.



