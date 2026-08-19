Getty Images Sport
Traduit par
Trabzonspor envisage un transfert sensationnel pour associer Karim Benzema à Mohamed Salah
Approche de Trabzonspor
Trabzonspor n’a pas encore trouvé d’accord définitif dans ses discussions en cours avec Al Hilal concernant un éventuel transfert de l’attaquant uruguayen Darwin Nunez. Selon des informations du journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, alors que les négociations pour Nunez n’ont pas encore abouti, un rebondissement majeur sur le marché des transferts a vu l’attaquant français Benzema être proposé directement au club turc à la place.
Avant cette offensive, Trabzonspor avait déjà réalisé un recrutement retentissant en signant Mohamed Salah. Le 6 août 2026, Salah a signé un contrat de deux ans avec le club après l’avoir rejoint librement à l’expiration de son contrat avec Liverpool.
- AFP
Des discussions simultanées sont en cours
En plus de Salah, le club a renforcé son effectif en recrutant Sidny Lopes Cabral, star cap-verdienne de la Coupe du monde. En outre, le 3 juillet 2026, Andre Onana est revenu à Trabzonspor en prêt pour une deuxième année consécutive, après des informations faisant état de son retour pour la saison 2026-2027.
À la suite de l’approche surprise concernant Benzema, des discussions parallèles entre Trabzonspor et l’ancien joueur du Real Madrid ont officiellement débuté. La direction du club évalue actuellement la faisabilité de l’offre, tandis que des discussions séparées avec Al Hilal se poursuivent.
Évaluation du parcours professionnel
Benzema affiche un parcours illustre, marqué par de nombreux titres en Ligue des champions et des trophées nationaux remportés durant son passage légendaire au Real Madrid. Lors de son passage en Arabie saoudite, il a inscrit 48 buts en 75 apparitions sur cinq saisons en Saudi Pro League, passant ses trois premières campagnes à Al-Ittihad avant de rejoindre Al Hilal libre de tout contrat lors du dernier jour du mercato hivernal 2025-2026, en signant un contrat jusqu’en 2027.
Sa vaste expérience au plus haut niveau du football de club européen et saoudien constitue la base de son profil. Cela fait de lui un attaquant vétéran très en vue, qui attire l’attention sur le marché régional des transferts.
- ABACAPRESS
Les prochaines étapes sur le marché
Trabzonspor poursuit ses échanges avec les représentants de Benzema tout en finalisant en parallèle des discussions impliquant Al Hilal. Le club doit régler les détails structurels et administratifs de ces négociations avant la fermeture du mercato.
La suite des événements dépendra de l’issue des réunions entre la direction du club et l’entourage du joueur dans les prochains jours.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles