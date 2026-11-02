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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Toutes les raisons de la crise du Napoli et ce qui peut se passer avec Allegri, qui n’est pas le seul responsable : des blessures au mercato, jusqu’à De Laurentiis, que se passe-t-il ?

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Une nouvelle défaite, une de plus cette saison, et du côté de Napoli on s’interroge à nouveau sur une année qui prend tous les traits d’un désastre. Nous ne sommes qu’en novembre et le Napoli est très loin du top 4 en Serie A et occupe la 24e place en Ligue des champions, avec une qualification pour les barrages elle aussi menacée.

La défaite à Turin face à la Juventus est la dernière d’une série de prestations décevantes de l’équipe d’Allegri qui a encore tout le temps de redresser la barre cette saison et de faire en sorte que ce passage difficile ne soit qu’une crise passagère. S’il n’y parvient pas rapidement, toutefois, la situation pourrait dégénérer et rappeler ce qui s’est passé après le Scudetto remporté avec Spalletti et suivi d’une saison comptant plus d’entraîneurs que de joies. Dans ce contexte instable, le poste d’Allegri est lui aussi menacé : il devra inverser la tendance pour le conserver. Il est clair que l’ancien du Milan ne peut pas être le seul responsable de ce début de saison marqué par des records négatifs mais, on le sait, dans le football, l’entraîneur est toujours le premier à payer, même si les raisons de cette crise profonde sont nombreuses et variées.

  • Face à la Juventus, deux équipes en crise s’affrontaient, et le 2-0 de Turin n’a permis qu’à celle de Spalletti d’en sortir. Les hommes d’Allegri ont, eux, sombré davantage dans ce qui est désormais le pire début de saison du Napoli en Serie A sous l’ère De Laurentiis : sixième défaite en treize matches officiels, la quatrième en dix journées de championnat, 14 points au classement, le pire bilan depuis 2009-10, un écart déjà conséquent de -9 points avec Côme, quatrième, et de -6 avec Frosinone. Le Napoli compte même deux fois moins de points que la Lazio, leader du classement.

    À Turin, le Napoli a subi sa troisième défaite à l’extérieur dans cette première partie de championnat, après celles contre l’Inter et Venise, à qui il a offert ses trois premiers points dans cette Serie A. Sa moyenne de 1,40 point par match est bien loin de celle que devrait afficher une équipe dont l’objectif initial était de conserver, au minimum, une place dans le top 4 et donc en Ligue des champions. La comparaison avec les années précédentes est impitoyable (le Napoli reste sur une 2e place et un Scudetto l’année d’avant) : l’an dernier, il comptait 8 points et 7 places de moins au classement, et avait encaissé 5 buts de plus.

    Et deux rencontres très difficiles se profilent à l’horizon : mercredi, le Porto en Ligue des champions, puis dimanche, au stade Maradona, la Lazio de Gattuso.

     

  • Comment expliquer une telle saison ? Par les blessures, d’abord. Mais les absences, bien réelles et nombreuses, ne peuvent servir d’excuse, d’autant que la saison dernière aussi, l’équipe alors dirigée par Conte avait été décimée par les problèmes physiques. À l’époque, la « faute » avait été imputée aux méthodes d’entraînement du technicien originaire de Lecce. Cette année, pourtant, le staff technique a changé et les blessures sont les mêmes, signe d’un effectif désormais en fin de cycle, sujet aux blessures et qui n’a pas connu le renouvellement générationnel dont il avait besoin.

     

    Il y a même eu jusqu’à onze joueurs simultanément à l’infirmerie du Napoli, un problème qui s’aggrave à chaque match : il suffit de constater que Di Lorenzo, De Bruyne et Olivera se sont blessés à Turin. De fait, Allegri n’a pratiquement jamais pu aligner son équipe type. McTominay, Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Alisson Santos, Neres, Vergara et tous les autres. Ils sont nombreux à avoir dû s’arrêter, certains à plusieurs reprises, d’autres juste après leur retour. Selon Repubblica , on compte déjà 43 blessures en un peu plus de deux mois de saison, un chiffre bien réel qui n’a pas permis au Napoli de trouver de la régularité. Les expulsions, les suspensions et la grippe s’y sont ajoutées, mais le fait est que cette équipe s’est montrée fragile à tous les égards, comme en témoignent ses bonnes prestations face à Frosinone, Bodø, la Roma et Monza et ses effondrements face à Côme, Villarreal, Venise et la Juventus.

  • Les blessures, donc, oui, mais aussi un mercato qui n’en a pas vraiment été un. Cet été, seuls Badiashile (en prêt) et Favasuli sont arrivés. Une fenêtre durant laquelle Naples a encaissé de l’argent grâce à la vente de Gutierrez sans le réinvestir. Les finances de De Laurentiis ont été grevées par les levées des options d’achat de Hojlund, Lucca et Alisson (environ 90 millions d’euros), si bien que l’équipe ne s’est pas renforcée et a même vu l’écart avec les autres se creuser. Le club a chargé Allegri de réévaluer les joueurs écartés par le précédent encadrement technique, comme Lucca, Lang, Beukema et Marianucci. Les résultats ne sont toujours pas là.

    La Gazzetta dello Sport évoque une « surestimation de l’effectif » : la direction de Naples aurait cru pouvoir vivoter avec cette équipe tout en obtenant de bons résultats. Repubblica, de son côté, pointe du doigt le directeur sportif Manna et les mauvaises opérations (pas moins de « 23 en deux ans », écrit le journal).

    Allegri, fidèle à la ligne du club, a accepté la mission, n’a pas demandé de recrues et s’est « contenté » de cet effectif et d’un contrat de trois ans. Il s’est adapté aux joueurs, épuisés par les deux années sous Conte, en adoptant une approche plus douce et en revenant au 4-3-3 tant aimé des poids lourds du vestiaire. Mais après deux premiers mois d’accalmie, les problèmes refont surface et, pour quelqu’un comme Max, qui juge tout aux résultats, les résultats manquent.

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  • Certes, les blessures, pour la plupart d’origine traumatique, sont un facteur à ne pas négliger, tout comme le calendrier plutôt défavorable et difficile du Napoli, mais cette équipe peut et doit faire mieux. En attaque, le Napoli se crée des occasions et marque. Allegri doit toutefois corriger la phase défensive : une équipe qu’il entraîne ne peut pas encaisser autant de buts, sous peine de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions l’an prochain et de ne pas franchir au moins la phase de ligue de cette édition, l’objectif minimal fixé par les propriétaires.

    Les propriétaires, justement. C’est en effet De Laurentiis qui essuie actuellement les critiques les plus vives des supporters napolitains, plus encore qu’Allegri, dont le poste n’est pour l’heure pas menacé, jusqu’à preuve du contraire. La crise est aussi imputée aux choix faits cet été, avant de faire appel à Max : il y aurait donc plusieurs responsables. Du côté du Napoli, on pointe du doigt le président et sa décision, jugée trop conservatrice, de confier le banc à un entraîneur dont les résultats déclinent et dont le jeu traverse une crise, comme l’a montré sa dernière expérience ratée à l’AC Milan. Le scepticisme qui a accueilli Allegri tenait aussi à la décision de ne pas miser sur celui qui semblait être l’élu, Vincenzo Italiano, bien loin de l’étiquette de gestionnaire attribuée à Allegri et qui, selon les supporters, aurait pourtant obtenu de tout autres résultats.

    Bref, le climat est agité autour du Napoli. Alors que les rumeurs d’une possible vente du club vont bon train et que De Laurentiis, ces dernières semaines du moins, a davantage parlé du futur centre d’entraînement et du stade appartenant au club que des résultats de l’équipe, ce qui devait être une année historique, l’année du centenaire, risque de rester dans l’histoire, mais pour les mauvaises raisons.

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