Toutes les raisons de la crise du Napoli et ce qui peut se passer avec Allegri, qui n’est pas le seul responsable : des blessures au mercato, jusqu’à De Laurentiis, que se passe-t-il ?

Une nouvelle défaite, une de plus cette saison, et du côté de Napoli on s’interroge à nouveau sur une année qui prend tous les traits d’un désastre. Nous ne sommes qu’en novembre et le Napoli est très loin du top 4 en Serie A et occupe la 24e place en Ligue des champions, avec une qualification pour les barrages elle aussi menacée.

La défaite à Turin face à la Juventus est la dernière d’une série de prestations décevantes de l’équipe d’Allegri qui a encore tout le temps de redresser la barre cette saison et de faire en sorte que ce passage difficile ne soit qu’une crise passagère. S’il n’y parvient pas rapidement, toutefois, la situation pourrait dégénérer et rappeler ce qui s’est passé après le Scudetto remporté avec Spalletti et suivi d’une saison comptant plus d’entraîneurs que de joies. Dans ce contexte instable, le poste d’Allegri est lui aussi menacé : il devra inverser la tendance pour le conserver. Il est clair que l’ancien du Milan ne peut pas être le seul responsable de ce début de saison marqué par des records négatifs mais, on le sait, dans le football, l’entraîneur est toujours le premier à payer, même si les raisons de cette crise profonde sont nombreuses et variées.