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Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

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La finale de la Ligue des champions est le rendez-vous phare du calendrier club, opposant des écuries légendaires et, souvent, les meilleurs joueurs du moment. Certaines éditions entrent dans la légende, d’autres déçoivent. Espérons que la rencontre de samedi entre Arsenal et le Paris Saint-Germain rejoindra la première catégorie.

C’est la première finale de Ligue des champions pour les Gunners depuis 2006, année où Barcelone s’était imposé 2-1 lors de l’un des meilleurs matchs de cette liste. Le PSG, tenant du titre, a quant à lui disputé deux finales auparavant : sa victoire écrasante face à l’Inter lors de la finale de l’année dernière a certes ravi les Parisiens, mais n’a pas été aussi disputée qu’un spectateur neutre aurait pu le souhaiter, même si la performance des vainqueurs a été magique.

À l’aune de la finale 2026, GOAL revient sur les plus grands rendez-vous de l’épreuve depuis 1992 pour distinguer les sommets inoubliables des rencontres ayant, au contraire, déçu les attentes.

  • Milan 2003 Champions League trophyGetty

    332003 : Juventus 0-0 AC Milan (2-3 aux tirs au but)

    Il paraît presque évident de commencer par la seule finale sans but de l’histoire de la compétition. Pourtant, malgré une parfaite connaissance mutuelle et des effectifs vieillissants, la finale de la Ligue des champions 2003 ne fut guère spectaculaire.

    Le match a pourtant démarré sur les chapeaux de roue : but refusé à Andriy Shevchenko – à tort, selon nombre d’observateurs – puis les montants touchés par Antonio Conte et Andrea Pirlo, avant que les deux équipes ne se replient.

    Sur le plan défensif, ce fut une véritable leçon, Alessandro Nesta se montrant particulièrement impressionnant, tandis que Carlo Ancelotti, en maître stratège, affrontait le club qui l’avait limogé deux ans auparavant.

    Même si la réalisation de l’Ukrainien aurait dû être validée, ce détail ne changea pas l’issue finale : après une prolongation aussi pauvre en occasions qu’attendue, c’est lui qui transforma le penalty décisif, offrant à Milan le sacre continental.

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  • Kai Havertz Chelsea 2020-21 UCL finalGetty

    322021 : Manchester City 0-1 Chelsea

    La finale 2021 marquait déjà la troisième confrontation en six semaines entre Manchester City et Chelsea, et cette parfaite connaissance mutuelle a débouché sur une rencontre plutôt terne à Porto.

    La rencontre a été ponctuée d’occasions manquées et de défenses acharnées, le génie individuel étant aux abonnés absents, à l’image de la discrétion de Kevin De Bruyne, aligné comme faux numéro 9 avant de céder sa place à moins d’une heure du terme, victime d’une grave blessure au visage.

    Le but de Kai Havertz juste avant la mi-temps a scellé le sort du trophée, mais le fait que son interview d'après-match, ponctuée de jurons, ait probablement constitué le moment fort pour les spectateurs neutres résume bien cette rencontre.

  • Marseille 1993 Champions League winnersGetty

    311993 : Marseille 1-0 AC Milan

    Le Milan AC, quadruple champion d’Europe, alignait pourtant un onze de stars lors de cette première finale de Ligue des champions. Mais ce sont les jeunes espoirs Alen Boksic, Fabien Barthez et Marcel Desailly qui se sont illustrés, la performance du dernier lui valant d’être transféré à Milan plus tard dans l’année.

    Frank Rijkaard et Daniele Massaro ne parvinrent pas à tester sérieusement le jeune gardien – dont la performance, irrégulière mais décisive, allait s’avérer cruciale – en début de rencontre. Puis, juste avant la mi-temps, Basile Boli s’éleva plus haut que tout le monde sur corner pour placer une tête victorieuse.

    Jean-Pierre Papin se créa une belle occasion en seconde période, mais Barthez, auteur d’un match de haut vol, se jeta sur chaque ballon pour préserver la victoire dans une rencontre très disputée.

  • Juventus 1996 Champions League winnersGetty

    301996 : Ajax 1-1 Juventus (2-4 aux tirs au but)

    L'Ajax, tenant du titre, avait fort à faire pour conserver sa couronne européenne en 1996, après les départs à la retraite de Frank Rijkaard, le transfert de Clarence Seedorf à la Sampdoria, la blessure de Marc Overmars et la suspension de Michael Reiziger.

    L’absence de ce dernier les contraint à remanier leur arrière-garde, rendant le champion en titre plus hésitant que de coutume, d’autant que Fabrizio Ravanelli ouvre le score dès la 13e minute.

    Jari Litmanen a égalisé juste avant la mi-temps, mais ce fut le dernier but d’une rencontre qui se joua finalement aux tirs au but.

    La Juventus a livré une performance tactique remarquable, mais Gianluca Vialli a manqué plusieurs occasions franches dans une rencontre pauvre en grandes stars, les deux buts ayant été inscrits suite à des erreurs de gardien.

  • Porto 2004 Champions League winnersGetty

    292004 : Porto bat Monaco 3-0

    Deux finalistes inattendus promettaient une affiche européenne ouverte et palpitante… du moins jusqu’à ce que l’on réalise que l’un des deux était dirigé par José Mourinho.

    Pour son dernier match avant de rejoindre Chelsea, le technicien portugais a mené son équipe vers un sacre européen parfaitement maîtrisé.

    Carlos Alberto ouvre le score d’une superbe volée, puis Deco inscrit le but que mérite sa sublime prestation.

    Dmitri Alenichev scella le score d’une frappe limpide, et la rencontre se termine sans accroc ni suspense, une issue rare dans la carrière de Mourinho. 

  • Real Madrid 2000 Champions League winnersGetty

    28En 2000, le Real Madrid s’est imposé 3-0 face à Valence.

    Rencontre à sens unique et sans surprise face à un adversaire familier : le Real Madrid a facilement dominé une formation du milieu de tableau de la Liga.

    Valence n’a jamais été en mesure de rivaliser, et les Madrilènes l’ont rappelé en imposant leur supériorité.

    La tête précise de Fernando Morientes, la superbe volée de Steve McManaman et la frappe posée de Raúl ont réjoui les Madridistas, tandis que les observateurs neutres sont restés sur leur faim, voyant l’équipe de Vicente del Bosque décrocher son huitième titre continental.

  • Bayern 2001 Champions League winnersGetty

    272001 : Bayern Munich 1-1 Valence (5-4 tab)

    Comme prévu, la finale 2001 a été terne, les seuls buts étant des penalties, avant que le titre ne se joue aux tirs au but.

    Gaizka Mendieta ouvre le score dès la 3e minute, puis, lorsque le Bayern obtient un penalty peu après, Santiago Canizares endosse le rôle de héros en repoussant la tentative de Mehmet Scholl.

    Après la transformation d’un second penalty par Stefan Effenberg en seconde période, Oliver Kahn a ensuite pris les commandes de la rencontre.

    Le gardien légendaire du Bayern a ensuite réalisé deux arrêts lors de la séance de tirs au but et a inscrit son nom dans l’histoire du club et de la Ligue des champions.

  • Liverpool celebrate vs Tottenham, Champions League final 2018-19Getty

    262019 : Tottenham 0-2 Liverpool

    Cette finale partait avec un handicap, simplement en raison des demi-finales exceptionnelles qui l’ont précédée.

    Le triplé de Lucas Moura, inscrit à la 96^e minute, avait propulsé Tottenham en finale aux dépens de l’Ajax, tandis que Liverpool avait renversé Barcelone 4-0 à Anfield pour effacer un retard de trois buts.

    Malgré cet attrait, la rencontre 100 % anglaise n’a pas offert le spectacle offensif escompté : Liverpool s’est principalement contenté de gérer son avantage, après un départ fulgurant ponctué par un penalty transformé par Mohamed Salah dès la 2e minute.

    Les Spurs ont tenté de revenir, mais un certain manque de créativité et plusieurs arrêts décisifs d’Alisson ont contrarié leurs débuts à ce stade de la compétition. C’est finalement Divock Origi qui a scellé la victoire d’une frappe puissante en fin de match.

  • Thibaut Courtois Real Madrid 2021-22 UCL finalGetty

    252022 : Liverpool 0-1 Real Madrid

    En dehors du terrain, cette finale a tourné au fiasco. Des gaz lacrymogènes et du spray au poivre ont été utilisés contre les supporters de Liverpool, officiellement pour rétablir l’ordre public. Pourtant, une enquête approfondie, publiée plusieurs mois plus tard, a conclu que l’UEFA portait l’essentiel de la responsabilité des défaillances d’organisation et de sécurité, les fans ayant rencontré d’énormes difficultés pour entrer dans le stade.

    Sur la pelouse, la rencontre n’a pas été la plus palpitante, mais une véritable star a émergé dans une zone bien précise : les cages du Real Madrid. La soirée a tourné autour de Thibaut Courtois. Le Belge a été exceptionnel au Stade de France, au point d’obtenir la note de 9/10 dans le classement des joueurs de L’Équipe, réputé pour sa sévérité.

    Après l’ouverture du score de Vinicius Jr, bien servi par un centre précis de Federico Valverde, le gardien a enchaîné les arrêts décisifs, permettant au club madrilène de soulever son quatorzième titre continental.

  • Inter 2010 Champions League winnersGetty

    242010 : Inter bat le Bayern Munich 2-0

    Après avoir mené Porto vers un triomphe historique en Ligue des champions six ans plus tôt grâce à ses tactiques, José Mourinho a réédité cet exploit avec l’Inter Milan en 2010. Son plan de jeu, axé sur les contres-attaques, a permis aux Nerazzurri de dominer aisément le Bayern Munich.

    L’absence de Franck Ribéry, suspendu, a certes facilité la tâche des Italiens, mais ce fut avant tout une nouvelle démonstration tactique du technicien portugais, bien aidé par un Wesley Sneijder au sommet de son art et un Diego Milito des grands soirs.

    Le doublé de l’Argentin, d’abord d’une finition chirurgicale, puis d’une chevauchée solitaire conclue avec sang-froid, a permis à Mourinho de dominer son homologue Louis van Gaal et d’offrir le triplé historique à l’Inter, même si la rencontre n’a guère emballé les observateurs neutres.

  • Milan 2007 Champions League winnersGetty

    232007 : AC Milan bat Liverpool 2-1

    Le Milan AC a pris sa revanche tant attendue en finale de la Ligue des champions 2007, deux ans seulement après avoir dilapidé une avance de 3-0 et cédé le titre 2005 à Liverpool.

    Les Reds avaient pourtant bien entamé la rencontre, mais un coup franc d’Andrea Pirlo, dévié par Filippo Inzaghi, trompa la vigilance de Reina. Peu après, Kaká servit l’attaquant italien qui conclut d’une frappe chirurgicale depuis un angle fermé.

    Dirk Kuyt a réduit l’écart pour les Reds à une minute de la fin, mais le titre est revenu à Milan de manière bien moins dramatique – et passionnante – que lors de la rencontre entre ces deux équipes deux ans auparavant.

  • Man City Champions League winners 2022-2023Getty Images

    222023 : Manchester City bat l'Inter 1-0.

    Malgré un seul but marqué, la finale 2023 entre Manchester City et l’Inter n’a pas manqué de suspense. La rencontre est restée indécise longtemps, les deux équipes se créant plusieurs occasions franches avant la superbe frappe de Rodri à la 68^e minute.

    L’Inter n’a pas abdiqué : Federico Dimarco a immédiatement frappé la barre d’une tête, puis seule une parade à bout portant d’Ederson a empêché Romelu Lukaku d’égaliser en fin de match. Une seconde intervention décisive du gardien brésilien dans les derniers instants a maintenu le suspense jusqu’au bout, moment où les supporters de Man City ont enfin pu respirer et savourer leur tout premier titre en Ligue des champions.

  • FBL-EUR-C1-PSG-INTER-FINAL-TROPHYAFP

    212025 : Paris Saint-Germain 5-0 Inter

    Certains pourraient penser que la plus large victoire de l’histoire des finales de Ligue des champions ou de Coupe d’Europe mériterait de figurer un peu plus bas dans le classement. Ce serait toutefois faire peu de cas de la performance remarquable du Paris Saint-Germain, qui a ainsi conquis son premier titre continental. Si les spectateurs neutres eussent préféré un duel plus équilibré, il était difficile de ne pas être impressionné par les Parisiens ce soir-là.

    Désire Doué a pris le match à bras-le-corps et s’est illustré sur la plus grande scène de sa carrière, inscrivant un doublé après avoir offert l’ouverture du score à Achraf Hakimi dès les premières minutes, puis Ousmane Dembélé a rapidement doublé la mise pour porter le score à 2-0 après seulement 20 minutes. Dès lors, tout espoir d’une finale équilibrée s’envolait, mais le PSG a continué de briller en seconde période, Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ajoutant chacun son nom au tableau d’affichage pour une soirée historique tant pour le club que pour la compétition.

  • Real Madrid 2017 Champions League winnersGetty

    202017 : Juventus 1-4 Real Madrid

    Malgré la splendeur de son retourné acrobatique, le but de Mario Mandzukic lors de la finale de la Ligue des champions 2017 n’a pas évité la défaite de la Juventus face au Real Madrid.

    Cristiano Ronaldo avait ouvert le score d’une frappe précise dès la 20e minute, avant de doubler la mise après l’acrobatie de Mandzukic et un tir dévié de Casemiro.

    Le rêve de Ligue des champions de Gianluigi Buffon s’était déjà évanoui en quatre minutes en seconde période, mais pour ne laisser aucun doute, le carton rouge de Juan Cuadrado – provoqué par une simulation de Sergio Ramos – a enfoncé le dernier clou du cercueil avant que le remplaçant Marco Asensio ne vienne parachever la déroute dans les dernières minutes.

  • Barcelona 2009 Champions League winners

    192009 : Barcelone bat Manchester United 2-0

    Lors de sa première saison sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola a réalisé un triplé historique : Liga, Copa del Rey et Ligue des champions.

    À l’Olimpico, le tiki-taka étincelait face à un Manchester United peu inspiré, où Cristiano Ronaldo, maladroit, tentait des tirs depuis tous les angles et distances.

    Samuel Eto’o glisse le ballon sous Edwin van der Sar pour l’ouverture du score (1-0), avant qu’un certain Lionel Messi, qui a joué avec une aisance insolente toute la soirée, ne double la mise d’une tête précise.

    Les Catalans dominèrent la rencontre, contrairement aux prévisions, et le score final ne refléta pas l’écart réel entre les deux équipes.

  • Kingsley Coman Bayern Munich 2019-20 UCL finalGetty

    182020 : Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Munich

    Seule rencontre de ce classement disputée à huis clos, la finale phare de 2020, perturbée par la pandémie de Covid-19, aurait pu sombrer dans la monotonie. Il n’en fut rien.

    Si le score est resté serré, la rencontre s’est révélée très divertissante et extrêmement disputée, avec une multitude d’occasions pour les deux équipes en première période, avant que Kingsley Coman ne marque l’unique but de la rencontre juste avant l’heure de jeu.

    Le PSG défend alors avec brio pour rester dans le match et nourrir l’espoir d’un dénouement dramatique, mais le Bayern Munich tient bon et décroche sa sixième couronne européenne.

  • ViniciusGetty Images

    172024 : Borussia Dortmund s’incline 0-2 face à Real Madrid.

    Comment le Borussia Dortmund a-t-il pu rester muet lors de cette finale ? L’équipe allemande, pourtant grande outsider face au club le plus titré de l’histoire de la compétition, a brillamment entamé la rencontre, se créant des occasions nettes sans jamais trouver le chemin des filets. Julian Brandt, Karim Adeyemi et Niclas Fullkrug ont tour à tour alerté Thibaut Courtois, ce dernier voyant même sa frappe repoussée par le poteau, tandis que le Real s’estimait heureux d’atteindre la mi-temps sur un score vierge.

    Après la pause, le vent a tourné : l’équipe de Carlo Ancelotti a nettement élevé son niveau de jeu et monopolisé les occasions. Logiquement, Dani Carvajal a ouvert le score de la tête à la 74^e minute. Vinicius Jr a ensuite scellé l’issue de la rencontre, et si le score final correspondait aux attentes, la manière dont il a été acquis a offert un spectacle plus équilibré que prévu pour les observateurs neutres.

  • Real Madrid 2016 Champions League winnersGetty

    162016 : Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (5-3 aux tirs au but)

    La finale de la Ligue des champions, qui a offert un deuxième derby madrilène en trois ans, a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses.

    Sergio Ramos a de nouveau trouvé le chemin des filets, Antoine Griezmann a manqué un penalty, Dani Carvajal a quitté le terrain en boitant et en pleurant, tandis que Stefan Savic manquait une occasion en or, et ce avant même l’heure de jeu.

    L’Atlético a égalisé en fin de match par Yannick Carrasco, quelques instants après que Gareth Bale ait vu son tir repoussé sur la ligne, alors que San Siro assistait à une prolongation bien plus équilibrée que celle de l’Estadio da Luz en 2014.

    La rencontre se conclut toutefois sur un nul blanc à la pause, expédiant ainsi la septième finale de C1 vers la loterie des tirs au but. Cristiano Ronaldo transforma alors la sentence décisive, offrant au Real son onzième couronne continentale.

  • Ajax 1995 Champions League winnersGetty

    151995 : Ajax 1-0 AC Milan

    Cette finale palpitante a mis aux prises l’un des géants du continent, le Milan, champion en titre et en quête d’un troisième sacre consécutif, et une jeune équipe ambitieuse désireuse de renouer avec son glorieux passé : l’Ajax, de retour en finale pour la première fois depuis son triplé européen de 1973.

    Marco Simone se montre le plus dangereux chez les Italiens : il expédie une magnifique volée, mais Edwin van der Sar repousse sa tentative. Daniele Massaro, après un pivot, enroule ensuite sa frappe juste à côté.

    La rencontre semblait se diriger vers les prolongations jusqu’à ce qu’un moment décisif propulse une jeune star sous les projecteurs : Patrick Kluivert, alors âgé de 18 ans, est entré en jeu et a reçu une passe décisive de Frank Rijkaard, se retrouvant seul face au but. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

  • Real Madrid 1998 Champions League winnersGetty

    141998 : Juventus 0-1 Real Madrid

    Au vu du calibre des joueurs présents sur le terrain et du nombre d'occasions créées, on peut s'étonner que ce match se soit soldé par un seul but.  

    Edgar Davids, Zinédine Zidane et Filippo Inzaghi auraient tous pu trouver le chemin des filets pour la Juventus, tandis que Raúl aurait dû inscrire son nom au tableau d’honneur pour les vainqueurs. 

    Malgré ces occasions franches, la rencontre, menée à un rythme effréné, a offert un spectacle de très haute qualité. 

    Les feintes de Davids et l’énergie de Zidane semblaient toutefois finir par faire pencher la balance en faveur des Italiens, mais c’est finalement Predrag Mijatovic qui a fait la différence dans cette rencontre de très haut niveau, passionnante de bout en bout entre deux des meilleures équipes du continent. 

  • Real Madrid 2018 Champions League winnersGetty

    132018 : Real Madrid s’impose 3-1 face à Liverpool.

    La finale de la Ligue des champions 2018 s’annonçait comme un véritable choc entre deux équipes aux philosophies offensives, prêtes à se livrer bataille pendant 90 minutes pour le plus prestigieux des trophées continentaux. 

    Toutefois, la blessure de Mohamed Salah a rapidement éteint l’espoir d’assister à un classique, même si le spectacle a ensuite réservé plusieurs rebondissements. 

    Loris Karius expédia alors le ballon sur la jambe tendue de Karim Benzema pour l’ouverture du score, avant que Sadio Mané n’égalise à bout portant. Puis Gareth Bale fit son entrée. 

    Le Gallois a d’abord marqué d’une retourné acrobatique digne de celle de son entraîneur Zidane, souvent citée comme la plus belle réalisation de l’histoire des finales, avant d’ajouter un second but sur une frappe déviée par le malheureux Karius, lequel aurait ensuite souffert d’une commotion cérébrale provoquée par Sergio Ramos. 

    Une finale divertissante, certes, mais pas dans le sens traditionnel du terme. 

  • Real Madrid 2002 Champions League winners

    122002 : Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid

    Favori en 2000, le Real Madrid avait dominé sans trembler. Mais deux ans plus tard, face au Bayer Leverkusen, les Madrilènes ne purent imposer leur statut : les Allemands tinrent leur rang dans une finale équilibrée et captivante. 

    Dès l’entame, les deux équipes se sont rendues coup pour coup : Raúl puis Lucio ont frappé, et le score était déjà de 1-1 après seulement treize minutes. Pourtant, cette finale est restée dans les mémoires pour une seule image : la volée victorieuse de Zinédine Zidane juste avant la mi-temps. 

    La sublime volée du Français a fait la différence dans ce choc passionnant, même si elle a été rendue possible par le remplaçant Iker Casillas, entré en jeu à la place de César, blessé, en seconde période et auteur de plusieurs arrêts décisifs pour offrir au club merengue son deuxième sacre en Ligue des champions, cinq jours seulement avant son 20e anniversaire. 

  • Barcelona 2015 Champions League winnersGetty

    112015 : Juventus 1-3 Barcelone

    L'une des meilleures attaques d'Europe face à l'une des meilleures défenses : la finale de 2015 s'annonçait, à tout le moins, comme un duel tactique passionnant. 

    D’entrée de jeu, Barcelone a pris les devants grâce à Ivan Rakitic, buteur dès la 3e minute, forçant la Juventus à se découvrir et transformant la rencontre en un duel beaucoup plus ouvert. 

    Après une parade décisive de Gianluigi Buffon face à Luis Suarez, Alvaro Morata a égalisé d’une finition parfaite. Mais ce bref revers n’a fait qu’aiguiser l’appétit d’un Barça en quête du triplé. 

    Suarez a repris le ballon après une frappe de Lionel Messi que Buffon n’avait pu que repousser, puis Neymar, qui avait tourmenté Stephan Lichtsteiner tout au long de la rencontre, a inscrit le but que sa performance méritait dans le temps additionnel. Le trio MSN était ce soir-là à son meilleur niveau. 

  • Bayern 2013 Champions League winnersGetty

    102013 : Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munich

    Après deux demi-finales incroyables – Dortmund ayant battu le Real Madrid 4-3 et le Bayern ayant écrasé Barcelone 7-0 –, ces rivaux allemands ont assurément tout donné pour offrir une finale à la hauteur de cette saison 2012-2013 passionnante.

    La rencontre, très disputée entre les deux formations de Bundesliga, vit l’avantage changer de camp aussi vite que dans n’importe quelle autre finale de cette liste.  

    Mario Mandžukić reprend un centre d’Arjen Robben pour ouvrir le score, mais Ilkay Gündogan égalise aussitôt sur penalty, résumant en huit minutes un duel parfaitement équilibré. 

    Au final, la maîtrise bavaroise a fait la différence : Robben, auteur d’un penalty manqué en 2012, s’est racheté in extremis en offrant la victoire et un triplé historique à Jupp Heynckes. 

  • Man United 1999 Champions League winnersGetty

    91999 : Manchester United 2-1 Bayern Munich

    Pendant les 90 premières minutes, la rencontre ne semblait pas destinée à entrer dans la légende : le Bayern Munich avait ouvert le score dès l’entame grâce à Mario Basler, et le match s’était ensuite essoufflé.

    Le suspense de la « Fergie time » a toutefois propulsé cette rencontre au rang des finales les plus emblématiques de l’histoire européenne : Teddy Sheringham égalisant dès la première minute de temps additionnel, avant qu’Ole Gunnar Solskjaer ne couronne Manchester United champions d’Europe à la troisième.

    Moins abouti que leurs deux affrontements en phase de groupes, ce match fut pourtant bien plus palpitant ; il offrit aux hommes de Sir Alex Ferguson un triplé historique, malgré les absences de Roy Keane et Paul Scholes à Barcelone.

  • Barcelona 2006 Champions League winnersGetty

    82006 : Barcelone bat Arsenal 2-1

    Le carton rouge imprudent reçu par Jens Lehmann après seulement 18 minutes de jeu lors de la finale de la Ligue des champions 2006 risquait de classer cette rencontre parmi les matchs « à sens unique » de la compétition – mais il en a été tout autrement. 

    La tête de Sol Campbell juste avant la mi-temps donna l’avantage à Arsenal malgré son infériorité numérique face à Barcelone, et les Gunners parvinrent à conserver leur avance pendant un temps. 

    Samuel Eto’o a frappé le poteau, le remplaçant Manuel Almunia a multiplié les interventions et Thierry Henry aurait pu alourdir le score pour les Gunners. 

    Finalement, l’inexorable se produisit : les Londoniens cédèrent face à deux buts magnifiquement construits, Henrik Larsson, entré en jeu, offrant deux passes décisives à Eto’o puis à Julian Belletti, dans une rencontre palpitante où l’avantage basculait sans cesse entre deux équipes de talent. 

  • Dortmund 1997 Champions League winnersGetty

    71997 : Borussia Dortmund bat Juventus 3-1

    C’est sans doute la plus grande surprise de l’histoire des finales de la Ligue des champions.

    Dortmund n’en était qu’à sa deuxième participation à cette compétition (la cinquième au total, Coupe d’Europe incluse) et se retrouvait face au tenant du titre, l’un des meilleurs effectifs du continent.

    La finesse et la technique des stars italiennes ont toutefois été étouffées par la ténacité du milieu de terrain écossais Paul Lambert, qui se considérait comme le maillon faible de Dortmund mais a joué un rôle clé à Munich, notamment en muselant Zinédine Zidane.

    Karl-Heinz Riedle a inscrit un doublé pour offrir un avantage confortable aux Allemands à la mi-temps et, bien qu’Alessandro Del Piero ait réduit l’écart pour la Juve, un magnifique lob du jeune Lars Ricken, 20 ans et originaire de la région, a couronné ce conte d’outsider.

  • Barcelona 2011 Champions League winnersGetty

    62011 : Barcelone bat Manchester United 3-1

    S’il est un match qui incarne le Barça de Pep Guardiola, c’est bien celui-ci. 

    Une machine à passer redoutable qui a anéanti les Red Devils de Sir Alex Ferguson, alors fraîchement couronnés d’un quatrième titre de Premier League en cinq ans. 

    Lionel Messi, alors âgé de seulement 24 ans, était au sommet de son art et impliqué sur chaque but. 

    Sa chevauchée a d’abord fixé la défense mancunienne, offrant à Pedro l’espace nécessaire pour ouvrir le score. Puis il a expédié une frappe puissante dans le coin inférieur des filets d’Edwin van der Sar, avant de slalomer sur la droite et de servir David Villa, dont la frappe enroulée a scellé le 3-0. 

    « De toute ma carrière d’entraîneur, c’est la meilleure équipe que j’ai affrontée », a admis Ferguson à la fin du match. C’est probablement aussi la meilleure équipe que Wembley et la Ligue des champions aient jamais vue. 

  • Real Madrid 2014 Champions League winnersGetty

    52014 : Real Madrid s’impose 4-1 face à l’Atlético Madrid.

    Comme si un derby madrilène en Ligue des champions ne suffisait pas à attiser l’enthousiasme, l’obsession sans relâche du Real pour « La Décima » et le fait que l’Atlético venait de remporter le titre de champion au Camp Nou quelques jours auparavant laissaient présager un spectacle exceptionnel. Et le match n’a pas déçu.

    L’Atlético a ouvert le score par Diego Godín en première période, puis, surtout après la sortie sur blessure de Diego Costa, la question était de savoir si son arrière-garde, pourtant si solide, tiendrait face au feu des stars madrilènes.

    La réponse fut cinglante : un « non » retentissant.

    Sergio Ramos a alors envoyé le match en prolongation d’un coup de tête dans le temps additionnel. Portés par le génie d’Angel Di María, Gareth Bale, Marcelo et, bien sûr, Cristiano Ronaldo ont ensuite exploité le découragement des Colchoneros pour offrir à la Maison blanche ce dixième sacre continental tant convoité.

  • Chelsea 2012 Champions League winnersGetty

    42012 : Chelsea 1-1 Bayern Munich (4-3 aux tirs au but)

    Lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions 2012, le Bayern Munich, largement favori, recevait Chelsea et son entraîneur par intérim Roberto Di Matteo à l’Allianz Arena. 

    Le sacre du Bayern semblait acquis lorsque l’ancien Bleu Arjen Robben, associé à Franck Ribéry, mettait la défense londonienne sous pression. Il ne manquait plus que quelques minutes pour que cela se confirme lorsque Thomas Müller ouvrait enfin le score à la 83^e minute. 

    Mais, quatre ans après son carton rouge en finale perdue contre Manchester United en 2008, Didier Drogba est entré dans la légende de Stamford Bridge en tant que véritable héros. 

    Sa tête envoie le match en prolongation, où Robben voit son penalty repoussé par Petr Cech. Le même Drogba transforme ensuite la sentence de la victoire après un nouvel arrêt de Cech sur Olic et une frappe de Schweinsteiger sur le poteau. 

    Un classique moderne exaltant. 

  • Man United 2008 Champions League winnersGetty

    32008 : Manchester United 1-1 Chelsea (6-5 aux tirs au but)

    Certaines finales ont tout pour plaire, et celle-ci en faisait partie. 

    Un match très disputé, qui n’a en rien été gâché par la parfaite connaissance que les deux équipes avaient l’une de l’autre, a permis à Cristiano Ronaldo de briller à son ancien poste d’ailier, tout en laissant entrevoir ce que l’avenir lui réservait lorsqu’il a ouvert le score d’une tête.

    Les occasions se sont ensuite multipliées de part et d’autre : Didier Drogba et Frank Lampard ont touché les montants juste avant la prolongation, John Terry a repoussé un tir de Ryan Giggs qui prenait le chemin des filets, puis Drogba a été expulsé.

    Il fallut alors recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Edwin van der Sar endossa alors le rôle de héros : il repoussa la tentative de Nicolas Anelka après que le penalty de Ronaldo eut été repoussé et que Terry, glissant au moment de frapper, eut manqué sa cible. Du suspense jusqu’à la dernière seconde.

  • Milan 1994 Champions League winnersGetty

    21994 : AC Milan s’impose 4-0 face à Barcelone

    Comment le Milan AC a-t-il remporté la Ligue des champions 1994 sans sept joueurs clés, dont Marco van Basten, Franco Baresi et Alessandro Costacurta ? En signant ce que certains experts considèrent comme la plus grande performance de l’histoire de la compétition. 

    Les Rossoneri ont alors livré une première période de haute intensité face à la « Dream Team » de Johan Cruyff. Dejan Savicevic, après avoir éliminé Miguel Ángel Nadal d’un crochet, servait Daniele Massaro pour l’ouverture du score, avant de doubler la mise juste avant la mi-temps. 

    Une nouvelle erreur défensive de Nadal offrait à Savicevic l’occasion d’ajuster un lob exceptionnel peu après la reprise, avant que Marcel Desailly ne vienne conclure en beauté une défaite que l’équipe révolutionnaire de Cruyff avait rarement connue et à laquelle elle ne s’attendait certainement pas ce soir-là. 

  • Liverpool 2005 Champions League winnersGetty

    12005 : AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 aux tirs au but)

    Aucune finale de Ligue des champions n’a été plus mémorable que le légendaire « Miracle d’Istanbul », au cours duquel Liverpool, mené 3-0, a réussi une remontada historique pour être sacré champion d’Europe aux tirs au but. 

    Le but express de Paolo Maldini dès la première minute avait offert à Milan un départ idéal, puis Hernan Crespo semblait avoir assommé les Reds en signant un doublé éclair juste avant la mi-temps. 

    Mais Steven Gerrard a alors inspiré son équipe pour réussir l’une des plus grandes remontées de l’histoire de la compétition. Sa tête a d’abord réduit l’écart à deux buts, puis Vladimir Smicer a frappé une nouvelle fois des 20 mètres pour revenir à 3-2. Enfin, Gerrard a surgi dans la surface et obtenu un penalty, transformé par Xabi Alonso après une première parade du gardien. 

    Jerzy Dudek maintint ensuite le suspense grâce à un double arrêt réflexe face à Shevchenko en prolongation, puis se transforma en héros de la séance de tirs au but en repoussant la dernière tentative de l’Ukrainien. 

    Cette remontée spectaculaire, qui offre à Liverpool un cinquième sacre continental, consolide le statut de ce match comme l’un des plus grands jamais disputés dans l’histoire du football de clubs. 