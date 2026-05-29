Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

C’est la première finale de Ligue des champions pour les Gunners depuis 2006, année où Barcelone s’était imposé 2-1 lors de l’un des meilleurs matchs de cette liste. Le PSG, tenant du titre, a quant à lui disputé deux finales auparavant : sa victoire écrasante face à l’Inter lors de la finale de l’année dernière a certes ravi les Parisiens, mais n’a pas été aussi disputée qu’un spectateur neutre aurait pu le souhaiter, même si la performance des vainqueurs a été magique.
À l’aune de la finale 2026, GOAL revient sur les plus grands rendez-vous de l’épreuve depuis 1992 pour distinguer les sommets inoubliables des rencontres ayant, au contraire, déçu les attentes.