Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

Il paraît presque évident de commencer par la seule finale sans but de l’histoire de la compétition. Pourtant, malgré une parfaite connaissance mutuelle et des effectifs vieillissants, la finale de la Ligue des champions 2003 ne fut guère spectaculaire.

Le match a pourtant démarré sur les chapeaux de roue : but refusé à Andriy Shevchenko – à tort, selon nombre d’observateurs – puis les montants touchés par Antonio Conte et Andrea Pirlo, avant que les deux équipes ne se replient.

Sur le plan défensif, ce fut une véritable leçon, Alessandro Nesta se montrant particulièrement impressionnant, tandis que Carlo Ancelotti, en maître stratège, affrontait le club qui l’avait limogé deux ans auparavant.

Même si la réalisation de l’Ukrainien aurait dû être validée, ce détail ne changea pas l’issue finale : après une prolongation aussi pauvre en occasions qu’attendue, c’est lui qui transforma le penalty décisif, offrant à Milan le sacre continental.