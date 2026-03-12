Getty/GOAL
« Toute une vie bouleversée » - Ce qu'il faut pour être manager de l'Old Firm : Gordon Strachan explique pourquoi Martin O'Neill occupe une place particulière à 74 ans
Autocuiseur : Celtic et Rangers exigent des résultats
Au Celtic et aux Rangers, le succès n'est pas un objectif à atteindre, c'est une exigence. Les attentes ne faiblissent jamais, chaque saison apportant son lot de défis pour remporter les trophées les plus prestigieux. L'incapacité à obtenir des résultats tangibles sera toujours considérée comme un échec.
Tout le monde n'est pas capable de travailler sous les feux des projecteurs, et beaucoup trouvent cette pression trop forte à leur goût. Wilfried Nancy et Russell Martin ont respectivement occupé des postes de courte durée au Celtic et aux Rangers pendant la saison 2025-2026, mais leurs lacunes en matière d'entraînement ont été mises en évidence.
Nancy n'a tenu que 33 jours dans ce qui est censé être le « paradis », après avoir quitté la MLS pour l'Écosse, tandis que Martin n'a dirigé que 17 matchs avec les Gers avant d'être remercié sans ménagement.
Que faut-il pour devenir manager de l'Old Firm ?
Le flambeau managérial du Celtic a été repris à plusieurs reprises par O'Neill, Brenden Rodgers ayant initialement été remplacé à la tête de l'équipe en octobre. Le Nord-Irlandais avait auparavant dirigé les Hoops lors de 282 matchs entre 2000 et 2005.
Près de 20 ans plus tard, à un âge où la plupart des gens s'attendent à profiter des avantages d'une retraite sans stress, O'Neill est de retour sur le banc et vise ce qui serait son quatrième titre de champion d'Écosse.
Interrogé sur la question de savoir s'il fallait être quelqu'un de spécial pour diriger le Celtic, les compétences tactiques ne suffisant pas à elles seules, l'ancien entraîneur des Hoops, Strachan, s'est exprimé en collaboration avec Covers.com, site de paris sur le football, et a déclaré à GOAL : « Oh oui, absolument ! Je crois sincèrement que si vous êtes capable de diriger le Celtic ou les Rangers, vous pouvez diriger n'importe où dans le monde, car votre vie entière est bouleversée par les gens qui parlent de votre psychologie, de votre personnalité, de vos pensées et de la signification de vos commentaires. Vous êtes constamment mis à l'épreuve en tant que manager lorsque vous êtes dans l'un de ces deux clubs et vous devez être incroyablement fort pour vous en sortir. »
O'Neill admet avoir des craintes avant son retour au Celtic
Strachan, qui a succédé à O'Neill au Celtic en 2005, a déjà déclaré à BBC Sport à propos de son travail à Parkhead : « C'est génial, ne vous méprenez pas. Je crois sincèrement que si vous êtes capable de diriger les Rangers ou le Celtic, vous pouvez devenir Premier ministre de Grande-Bretagne. Je pense que c'est aussi difficile que cela.
Au Celtic, vous ne pouvez en profiter que pendant environ 24 heures, car il y a toujours une nouvelle crise qui vous attend au tournant. Il faut donc en être conscient. On pourrait imaginer que vous avez beaucoup de temps pour en profiter, mais ce n'est pas le cas au Celtic. Mais c'est l'un des meilleurs clubs au monde à diriger et vous devez gérer le reste. »
O'Neill a appris au fil des ans à gérer ces exigences, après avoir également dirigé Leicester, Aston Villa, Sunderland, la République d'Irlande et Nottingham Forest. Il a déclaré à Sky Sports qu'il devait faire ses preuves à nouveau en tant que retraité : « La première fois que je suis revenu, tout s'est passé très vite. Brendan avait démissionné et j'ai reçu un appel le même après-midi pour me demander si je pouvais venir prendre la relève.
« Naturellement, cela m'inquiétait. La raison pour laquelle j'étais inquiet à l'idée de revenir la première fois, c'est que si vous ne gagnez pas, vous êtes simplement considéré comme vieux, trop vieux.
Il ne s'agissait pas de savoir si vous alliez ruiner tout ce que vous aviez accompli il y a des années, mais au final, vous seriez simplement considéré comme trop vieux et vous ne feriez plus partie du nouveau jeu.
Puis [pour la deuxième période], j'ai reçu un appel me demandant de revenir jusqu'à la fin de la saison. Mon inquiétude était alors la suivante : oui, c'est un peu plus long cette fois-ci, nous avons du retard à rattraper et je suppose que j'avais les mêmes craintes et inquiétudes à ce sujet, à savoir si nous pouvions y arriver, car les matchs commencent à se raréfier. »
En lice pour le trophée : O'Neill et le Celtic visent de nouveaux titres
Le Celtic, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Écosse après un quart de finale mouvementé contre son grand rival, les Rangers, occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premiership, à cinq points du leader, Hearts.
