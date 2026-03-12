« Toute une vie bouleversée » - Ce qu'il faut pour être manager de l'Old Firm : Gordon Strachan explique pourquoi Martin O'Neill occupe une place particulière à 74 ans

Strachan, qui a succédé à O'Neill au Celtic en 2005, a déjà déclaré à BBC Sport à propos de son travail à Parkhead : « C'est génial, ne vous méprenez pas. Je crois sincèrement que si vous êtes capable de diriger les Rangers ou le Celtic, vous pouvez devenir Premier ministre de Grande-Bretagne. Je pense que c'est aussi difficile que cela.

Au Celtic, vous ne pouvez en profiter que pendant environ 24 heures, car il y a toujours une nouvelle crise qui vous attend au tournant. Il faut donc en être conscient. On pourrait imaginer que vous avez beaucoup de temps pour en profiter, mais ce n'est pas le cas au Celtic. Mais c'est l'un des meilleurs clubs au monde à diriger et vous devez gérer le reste. »

O'Neill a appris au fil des ans à gérer ces exigences, après avoir également dirigé Leicester, Aston Villa, Sunderland, la République d'Irlande et Nottingham Forest. Il a déclaré à Sky Sports qu'il devait faire ses preuves à nouveau en tant que retraité : « La première fois que je suis revenu, tout s'est passé très vite. Brendan avait démissionné et j'ai reçu un appel le même après-midi pour me demander si je pouvais venir prendre la relève.

« Naturellement, cela m'inquiétait. La raison pour laquelle j'étais inquiet à l'idée de revenir la première fois, c'est que si vous ne gagnez pas, vous êtes simplement considéré comme vieux, trop vieux.

Il ne s'agissait pas de savoir si vous alliez ruiner tout ce que vous aviez accompli il y a des années, mais au final, vous seriez simplement considéré comme trop vieux et vous ne feriez plus partie du nouveau jeu.

Puis [pour la deuxième période], j'ai reçu un appel me demandant de revenir jusqu'à la fin de la saison. Mon inquiétude était alors la suivante : oui, c'est un peu plus long cette fois-ci, nous avons du retard à rattraper et je suppose que j'avais les mêmes craintes et inquiétudes à ce sujet, à savoir si nous pouvions y arriver, car les matchs commencent à se raréfier. »