La gravité de la blessure a immédiatement suscité l'inquiétude de Lothar Matthäus, icône du football allemand. S’exprimant sur Sky Sport, le champion du monde estime que le timing de cette lésion est particulièrement cruel, Julian Nagelsmann devant annoncer sa liste pour la Coupe des Confédérations aux États-Unis, au Canada et au Mexique le 12 mai. Avec un premier match face à Curaçao le 14 juin, le compte à rebours est déjà lancé pour le joueur de 30 ans.

« Je ne connais pas encore la nature exacte de la lésion, mais une blessure aux adducteurs implique généralement une absence de six à huit semaines. Tout dépend bien sûr de la gravité de la déchirure. Dans ce cas, ce sera vraiment, vraiment juste pour la Coupe du monde. Ce sera une course contre la montre », a expliqué Matthäus. L’analyse de l’ancien international souligne l’énorme défi qui attend Gnabry s’il veut prouver son état de forme avant le départ pour l’Amérique du Nord.