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« Toute l’Allemagne est derrière toi », a déclaré Serge Gnabry, alors que l’ailier du Bayern subit un énorme coup dur physique juste avant la Coupe du monde
Une déchirure de l’adducteur met la star du Bayern sur la touche
Dans un communiqué officiel publié samedi soir, le Bayern Munich a confirmé que Serge Gnabry souffre d’une « déchirure des adducteurs de la cuisse droite », contractée lors d’une séance d’entraînement.
Si le club bavarois ne précise pas encore de date de retour, lemédia Sky estime la convalescence entre trois et quatre mois. Un tel calendrier devrait donc écarter l’ancien Gunner pour le reste de la saison nationale et, surtout, compromettre sa participation aux compétitions internationales estivales. Un coup dur pour un joueur clé du dispositif offensif munichois cette saison.
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Matthäus exprime ses craintes au sujet de la Coupe du monde.
La gravité de la blessure a immédiatement suscité l'inquiétude de Lothar Matthäus, icône du football allemand. S’exprimant sur Sky Sport, le champion du monde estime que le timing de cette lésion est particulièrement cruel, Julian Nagelsmann devant annoncer sa liste pour la Coupe des Confédérations aux États-Unis, au Canada et au Mexique le 12 mai. Avec un premier match face à Curaçao le 14 juin, le compte à rebours est déjà lancé pour le joueur de 30 ans.
« Je ne connais pas encore la nature exacte de la lésion, mais une blessure aux adducteurs implique généralement une absence de six à huit semaines. Tout dépend bien sûr de la gravité de la déchirure. Dans ce cas, ce sera vraiment, vraiment juste pour la Coupe du monde. Ce sera une course contre la montre », a expliqué Matthäus. L’analyse de l’ancien international souligne l’énorme défi qui attend Gnabry s’il veut prouver son état de forme avant le départ pour l’Amérique du Nord.
Une figure emblématique du pays adresse un message émouvant
Malgré ce pronostic sombre, Matthäus a pris le temps de s’adresser directement à Gnabry pour lui offrir des mots d’encouragement. Soulignant l’importante contribution de l’ailier à l’équipe nationale ces dernières années, l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan a insisté sur le fait que tout le pays espérait un rétablissement miraculeux. Le choc est palpable dans le monde du football allemand alors que l’un de ses attaquants les plus redoutables se retrouve à l’infirmerie.
S’adressant directement à la caméra, l’ancien milieux de terrain de l’Inter Milan a déclaré : « Serge, je croise les doigts pour que tu t’en sortes, car tu le mérites, en raison de tes performances et de tout ce que tu as accompli jusqu’à présent. Toute l’Allemagne te soutient pour que tu sois là. Tu es un atout pour l’équipe nationale allemande. »
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La saison, marquée par une très forte productivité, s’est achevée.
L’absence de Gnabry se fera cruellement sentir à l’Allianz Arena, où l’attaquant allemand réalisait l’une de ses saisons les plus prolifiques. Avant sa blessure, le joueur polyvalent avait disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et délivrant 11 passes décisives. Capable d’influer sur le cours des rencontres aussi bien sur les ailes qu’en position plus centrale, il était un titulaire incontournable dans les plans de Nagelsmann pour l’été.
Cette blessure l’ajoute à la liste, déjà longue, des cadors forfaits pour la Coupe du monde 2026, aux côtés de Rodrygo et Jack Grealish. Alors que le sélectionneur peaufine son groupe à Francfort, il doit désormais explorer des solutions de remplacement pour un joueur longtemps présenté comme une valeur sûre du tournoi. Pour Gnabry, les prochaines semaines seront consacrées à une rééducation exigeante, avec l’objectif de défier les pronostics médicaux.