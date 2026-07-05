AFP
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« Tout va bien » : la compagne d'Enzo Fernández dément toute volonté du couple de quitter l'Angleterre, alors que des rumeurs d'un transfert au Real Madrid entourent le milieu de terrain de Chelsea
La compagne de Fernandez affirme que la famille est heureuse en Angleterre
Cervantes a démenti les rumeurs selon lesquelles Fernández envisagerait de quitter Chelsea, alors que le Real Madrid continue de manifester son intérêt pour le joueur. Dans une interview accordée à El Chiringuito, elle a déclaré que la famille était bien installée en Angleterre et n'avait pas l'intention de déménager dans l'immédiat. Cervantes a expliqué que leur fils était né en Angleterre et que leurs enfants y allaient à l'école. Chelsea a recruté l'international argentin en provenance du Benfica pour un montant record au Royaume-Uni, et son contrat court jusqu'en juin 2032, ce qui rendrait tout transfert potentiel difficile.
- (C)Getty Images
Cervantes met fin aux spéculations sur son départ
Interrogée sur ces rumeurs, Cervantes a affirmé que sa famille se sentait bien en Angleterre et a démenti toute velléité de départ de Fernandez vers un autre club.
« Non, honnêtement, tout va bien », a-t-elle assuré. « Mon fils est né en Angleterre et ils vont à l'école là-bas, donc je suis très heureuse. N'importe quelle équipe me convient. Quelle que soit l'équipe, ça m'ira très bien. »
Interrogée sur l’éventualité d’un transfert au Real Madrid, elle a tranché : « Non, pour moi, toutes les équipes se valent. »
Chelsea conserve une position solide
Fernandez a été à plusieurs reprises associé au Real Madrid, certaines informations laissant entendre qu’il aurait été identifié comme une cible potentielle au milieu de terrain. Cependant, son contrat à long terme avec Chelsea et la détermination affichée par le club à le garder rendent tout transfert difficile.
Les spéculations ont été alimentées par des propos attribués à Javier Pastore, qui a laissé entendre que Fernandez avait exploré des options en dehors de Stamford Bridge et pourrait privilégier un transfert vers un club tel que le Real Madrid. Dans le même temps, il a précisé que la priorité immédiate du milieu de terrain restait ses engagements internationaux avec l’Argentine.
- Getty Images Sport
L'attention demeure portée sur les engagements internationaux.
La priorité absolue de Fernández est actuellement de rejoindre la sélection argentine, qui affrontera l'Égypte mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. De leur côté, les « Blancos » ont publié un communiqué officiel confirmant qu'aucune négociation n'était en cours avec Chelsea concernant le transfert du milieu de terrain.
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