Interrogée sur ces rumeurs, Cervantes a affirmé que sa famille se sentait bien en Angleterre et a démenti toute velléité de départ de Fernandez vers un autre club.

« Non, honnêtement, tout va bien », a-t-elle assuré. « Mon fils est né en Angleterre et ils vont à l'école là-bas, donc je suis très heureuse. N'importe quelle équipe me convient. Quelle que soit l'équipe, ça m'ira très bien. »

Interrogée sur l’éventualité d’un transfert au Real Madrid, elle a tranché : « Non, pour moi, toutes les équipes se valent. »