« Tout tournait toujours autour des femmes des joueurs » : quand l'équipe nationale allemande s'est déchirée aux États-Unis lors de la Coupe du monde 1994

Au-delà de ce résultat, peu de raisons de se réjouir au Golfhotel Oak Brook : une chaleur accablante et des dissensions internes plombaient l’atmosphère. Vogts peinait de plus en plus à maintenir l’autorité sur un groupe indiscipliné. Le sujet de friction ? Le rôle et les privilèges des femmes des joueurs.

Sous le titre « Tout tournait toujours autour des femmes des joueurs », Andreas Möller se souvint plus tard dans une chronique pour le magazine Zeit : « Il y avait beaucoup de conflits au sein de l'équipe. L'ambiance était mauvaise. Rien à voir avec la Coupe du monde de 1990. À l'époque, tout fonctionnait à merveille. » En 1994, « certains joueurs voulaient que leurs femmes soient présentes à tout moment. À l'époque, on s'attardait sur des broutilles. »

Les tensions étaient palpables dès avant le départ : Stefan Effenberg souhaitait convier sa famille à la soirée de bienvenue, une idée que ses coéquipiers rejetaient fermement. Bianca, l’épouse de Bodo Illgner, réclame même des repas et une chambre gratuits à l’hôtel de l’équipe pour faire le buzz. « Bodo est le numéro un, pas sa femme. Elle doit enfin l’accepter », tranche Thomas Helmer. Le capitaine Lothar Matthäus renchérit : « Je me fiche de ce que dit la femme d’un joueur. »

Finalement, femmes et enfants sont hébergés au Drake, un établissement voisin ; Lolita, alors épouse de Matthäus, ne respecte pas toujours cette règle. Depuis, la question du logement des conjointes au sein de l’hôtel de l’équipe ne fait plus débat. Toutefois, le sélectionneur Julian Nagelsmann envisage de leur accorder un accès à l’hôtel les jours suivant les matchs lors de la prochaine Coupe du monde.