En rétrospective, ces lieux d’hébergement sont souvent perçus comme des catalyseurs de succès ou d’échec pour la sélection allemande lors des grands tournois. L’« esprit de Spiez » a porté la sélection de la DFB vers son tout premier titre en 1954, tandis que l’ambiance exotique du Campo Bahia a contribué à sa quatrième étoile au Brésil en 2014. En revanche, l’ancien sanatorium soviétique de Vatoutinki en 2018 et le Zulal Wellness Resort en 2022, tous deux perdus au milieu de nulle part, ont eu l’effet inverse.
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« Tout tournait toujours autour des femmes des joueurs » : quand l'équipe nationale allemande s'est déchirée aux États-Unis lors de la Coupe du monde 1994
Pour cette préparation, la délégation de la DFB a pris ses quartiers au Graylyn Estate, à Winston-Salem, en Caroline du Nord, soit dans l’est des États-Unis, à peu près à mi-chemin entre New York et Miami. Autrement dit, un endroit plutôt isolé. Visuellement, l’établissement séduit par son architecture inspirée des châteaux médiévaux.
La journaliste Laura Wontorra s’y est rendue en avance pour les besoins d’une série documentaire et s’est montrée plutôt sceptique : « Je mettrais un point d’interrogation là-dessus. C’est un choix d’hébergement intéressant », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse organisée par Magenta. « Je pense qu’on peut bien s’y préparer et rester concentré, mais il ne se passe absolument rien aux alentours. »
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Lors de la Coupe du monde 1994, la délégation de la DFB avait installé son camp de base aux portes de Chicago.
L’hôtel tranche nettement avec le quartier général de la DFB lors de la seule Coupe du monde disputée jusqu’ici aux États-Unis, en 1994, épisode sombre de l’histoire du football allemand. Marqué par le doigt d’honneur de Stefan Effenberg et par l’élimination en quarts de finale face à la Bulgarie. À l’époque, la sélection allemande avait installé son camp au Golfhotel Oak Brook, près de la métropole de Chicago.
Le sélectionneur Berti Vogts était déjà sous forte pression avant même le coup d’envoi de la compétition. Une pression exercée notamment par son prédécesseur, Franz Beckenbauer, qui avait déclaré l’Allemagne « imbattable pour des années » après le titre mondial de 1990 et l’arrivée des joueurs de RDA. Finaliste malheureux de l’Euro 1992 face au Danemark, le groupe devait impérativement défendre son titre mondial.
L’Allemagne entame le tournoi au Soldier Field de Chicago, tout proche de son camp de base. Bien qu’aucune rencontre de la Coupe du monde 2024 ne soit programmée dans cette enceinte, la sélection allemande effectue à nouveau une étape dans la ville, sans doute par nostalgie. Mardi, la délégation allemande s’est envolée vers Chicago pour un stage de préparation et affrontera samedi, sur la pelouse du Soldier Field, l’équipe des États-Unis, nation hôte, pour son dernier test avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. En 1994, l’Allemagne avait entamé son tournoi par une victoire 1-0 face à la Bolivie sur ce même terrain.
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Lothar Matthäus : « Je me moque de ce que dit la femme d’un joueur. »
Au-delà de ce résultat, peu de raisons de se réjouir au Golfhotel Oak Brook : une chaleur accablante et des dissensions internes plombaient l’atmosphère. Vogts peinait de plus en plus à maintenir l’autorité sur un groupe indiscipliné. Le sujet de friction ? Le rôle et les privilèges des femmes des joueurs.
Sous le titre « Tout tournait toujours autour des femmes des joueurs », Andreas Möller se souvint plus tard dans une chronique pour le magazine Zeit : « Il y avait beaucoup de conflits au sein de l'équipe. L'ambiance était mauvaise. Rien à voir avec la Coupe du monde de 1990. À l'époque, tout fonctionnait à merveille. » En 1994, « certains joueurs voulaient que leurs femmes soient présentes à tout moment. À l'époque, on s'attardait sur des broutilles. »
Les tensions étaient palpables dès avant le départ : Stefan Effenberg souhaitait convier sa famille à la soirée de bienvenue, une idée que ses coéquipiers rejetaient fermement. Bianca, l’épouse de Bodo Illgner, réclame même des repas et une chambre gratuits à l’hôtel de l’équipe pour faire le buzz. « Bodo est le numéro un, pas sa femme. Elle doit enfin l’accepter », tranche Thomas Helmer. Le capitaine Lothar Matthäus renchérit : « Je me fiche de ce que dit la femme d’un joueur. »
Finalement, femmes et enfants sont hébergés au Drake, un établissement voisin ; Lolita, alors épouse de Matthäus, ne respecte pas toujours cette règle. Depuis, la question du logement des conjointes au sein de l’hôtel de l’équipe ne fait plus débat. Toutefois, le sélectionneur Julian Nagelsmann envisage de leur accorder un accès à l’hôtel les jours suivant les matchs lors de la prochaine Coupe du monde.
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Après le départ d'Effenberg, un tournoi de golf a créé des remous.
Retour en 1994 : malgré les controverses, l’Allemagne a arraché un match nul 1-1 face à l’Espagne lors de son deuxième match de groupe, avant de se qualifier pour les huitièmes de finale en terminant première de son groupe grâce à une victoire 3-2 contre la Corée du Sud. Disputé dans une chaleur proche de 40 degrés à Dallas, la rencontre n’a été « assombrie » que dans le sens figuré du terme, selon les joueurs. Elle fut éclipsée par la légendaire erreur de Stefan Effenberg.
Après une prestation en demi-teinte, Vogts le remplaça en cours de seconde période. Les supporters allemands, nombreux, accompagnèrent sa sortie par des chants injurieux ; l’intéressé leur répondit par un doigt d’honneur, du moins selon plusieurs observateurs. Aucune image vidéo ou photographique n’a toutefois capté cet instant. Si des cadres comme Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus et Illgner ont défendu leur coéquipier, Berti Vogts et le président de la DFB Egidius Braun ont tranché : Effenberg était exclu du groupe.
Effenberg, lui, en a profité pour prolonger ses vacances aux États-Unis avec sa famille. Mais le calme n’est pas revenu à l’hôtel de l’équipe, l’Oak Brook : juste avant les huitièmes de finale contre la Belgique, un tournoi de golf rassemblant 1 000 participants s’y est tenu, et tous ces joueurs, accompagnés de leurs proches, logeaient également sur place. Malgré ce contexte agité, la Mannschaft a battu la Belgique avant de s’incliner de façon sensationnelle face à la Bulgarie en quarts de finale, mettant fin à un périple délirant à travers les États-Unis.