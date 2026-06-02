Au fil de l’histoire, les camps de base de l’équipe ont souvent préfiguré ses performances en grand tournoi. L’« esprit de Spiez » a propulsé la sélection allemande vers son premier titre en 1954, tandis que le charme décontracté de Campo Bahia en 2014 a contribué à décrocher une quatrième étoile sur le sol brésilien. À l’inverse, l’ancien sanatorium soviétique de Watutinki, en Russie, en 2018, et le Zulal Wellness Resort au Qatar en 2022 — deux avant-postes isolés — ont eu l’effet inverse.
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« Tout tournait toujours autour des épouses des joueurs » : quand l'équipe nationale allemande s'est déchirée lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis
Pour cette édition, la délégation de la DFB a pris ses quartiers au Graylyn Estate, à Winston-Salem, en Caroline du Nord, à mi-chemin entre New York et Miami, ou, pour le dire sans détour, au milieu de nulle part. Visuellement impressionnant avec son architecture de château médiéval, l’établissement isole totalement le groupe.
La journaliste Laura Wontorra, qui s’y est rendue en avance pour les besoins d’une série documentaire, n’a pas caché ses réserves : « Je mettrais un point d’interrogation là-dessus. C’est un choix d’hébergement intéressant », a-t-elle déclaré lors d’un événement médiatique organisé par Magenta. « Je pense qu’on peut bien se préparer et rester concentré là-bas, mais il ne se passe absolument rien aux alentours. »
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Lors de la Coupe du monde 1994, la délégation de la DFB avait établi son camp de base en banlieue de Chicago.
Ce camp de base tranche nettement avec le quartier général de la DFB lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis — unique édition disputée sur le sol américain à ce jour —, période considérée comme l’un des moments les plus sombres du football allemand. La campagne avait été entachée par le doigt d’honneur de Stefan Effenberg et par une élimination surprise en quarts de finale face à la Bulgarie. L’équipe avait alors séjourné au Golfhotel Oak Brook, près de Chicago.
Déjà sous pression avant même le coup d’envoi, le sélectionneur Berti Vogts voyait son autorité sapée par les déclarations de son prédécesseur Franz Beckenbauer, qui, après le triomphe de 1990 et l’intégration des talents est-allemands, avait affirmé que l’Allemagne resterait « imbattable pendant des années ». L’Euro 1992, perdu en finale contre le Danemark, dernier qualifié, avait encore renforcé l’attente autour de la Mannschaft, censée conserver son trône mondial.
L’Allemagne avait entamé le tournoi 1994 au Soldier Field de Chicago, à quelques minutes de route de son hôtel. Si aucun match n’est programmé dans cette enceinte lors de la Coupe du monde 2024, la sélection allemande effectue tout de même une escale dans la ville, sans doute par nostalgie. Mardi, la Mannschaft s’est envolée vers la ville américaine pour un stage de préparation et affrontera les États-Unis, nation hôte, samedi au Soldier Field, en guise de dernier test avant le coup d’envoi de la compétition. En 1994, c’est sur cette même pelouse que les Allemands avaient entamé leur parcours par une victoire 1-0 face à la Bolivie.
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Lothar Matthäus : « Je me moque de ce que dit la femme d’un joueur. »
Au-delà du résultat, peu de choses étaient à célébrer à l’Oak Brook Golf Hotel. La chaleur étouffante et les dissensions internes empoisonnaient l’atmosphère, tandis que Vogts peinait à maintenir la discipline au sein d’un groupe souvent rebelle. Au cœur de la polémique se trouvaient les épouses des joueurs — ou plutôt, leurs rôles et leurs privilèges.
Sous le titre « Tout tournait toujours autour des épouses des joueurs », Andreas Möller écrivit plus tard dans une chronique pour Die Zeit : « Il y avait de nombreux conflits au sein de l’équipe. L’ambiance était mauvaise. Rien à voir avec la Coupe du monde de 1990. À l’époque, tout fonctionnait à merveille. » En 1994, « certains joueurs voulaient que leurs épouses soient impliquées dans tout. On perdait notre temps avec des futilités à l’époque. »
Le malaise était palpable dès avant l’arrivée de la délégation : Stefan Effenberg souhaitait convier sa famille à la soirée de bienvenue, une initiative que ses coéquipiers ont immédiatement rejetée. Bianca, l’épouse de Bodo Illgner, réclame alors publiquement hébergement et repas gratuits au sein de l’hôtel, ce qui provoque l’ire de Thomas Helmer : « Bodo est le numéro un, pas sa femme. Elle doit l’accepter une bonne fois pour toutes. » Le capitaine Lothar Matthäus, fidèle à son style direct, tranche : « Je me fiche de ce que dit la femme d’un joueur. »
Finalement, les épouses et les enfants sont hébergés au Drake, un établissement voisin, même si Lolita Matthäus, elle, transgresse parfois la règle. Depuis, la question du séjour des conjoints à l’hôtel de l’équipe est considérée comme réglée. Néanmoins, le sélectionneur national Julian Nagelsmann envisage de leur accorder un accès les jours suivant les matchs lors de la prochaine Coupe du monde.
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Après le départ d'Effenberg, un tournoi de golf a créé une vive émotion.
En 1994, l'Allemagne avait fait match nul 1-1 contre l'Espagne lors de son deuxième match de groupe et, après une victoire 3-2 contre la Corée du Sud, s'était qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que première de son groupe. Les joueurs ont par la suite décrit ce match disputé à Dallas, sous une température avoisinant les 40 degrés, comme ayant été éclipsé de manière frustrante — au sens figuré, bien sûr. La rencontre avait en effet été marquée par la fameuse erreur de jugement de Stefan Effenberg.
Après une performance en demi-teinte, Vogts le remplaça au milieu de la seconde période. Son remplacement par le « Tigre » a été accueilli par des sifflets, et certains observateurs assurent qu’il a répondu par un doigt d’honneur, même si aucune image vidéo ou photo n’a jamais confirmé cet épisode. Si plusieurs cadres de l’équipe, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus et Illgner en tête, ont pris sa défense, Vogts et le président de la DFB Egidius Braun ont tranché : Effenberg était écarté.
Effenberg profita de la situation pour prolonger son séjour aux États-Unis avec sa famille. Malgré tout, le séjour à Oak Brook fut loin d’être paisible : à la veille du huitième de finale face à la Belgique, un tournoi de golf rassemblant un millier de participants (chacun accompagné de son entourage) s’est tenu sur le même site. Malgré cette distraction, la DFB a d’abord dominé les Belges avant de s’incliner de façon surprenante contre la Bulgarie en quart de finale, mettant un terme à son périple américain.