Ce camp de base tranche nettement avec le quartier général de la DFB lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis — unique édition disputée sur le sol américain à ce jour —, période considérée comme l’un des moments les plus sombres du football allemand. La campagne avait été entachée par le doigt d’honneur de Stefan Effenberg et par une élimination surprise en quarts de finale face à la Bulgarie. L’équipe avait alors séjourné au Golfhotel Oak Brook, près de Chicago.

Déjà sous pression avant même le coup d’envoi, le sélectionneur Berti Vogts voyait son autorité sapée par les déclarations de son prédécesseur Franz Beckenbauer, qui, après le triomphe de 1990 et l’intégration des talents est-allemands, avait affirmé que l’Allemagne resterait « imbattable pendant des années ». L’Euro 1992, perdu en finale contre le Danemark, dernier qualifié, avait encore renforcé l’attente autour de la Mannschaft, censée conserver son trône mondial.

L’Allemagne avait entamé le tournoi 1994 au Soldier Field de Chicago, à quelques minutes de route de son hôtel. Si aucun match n’est programmé dans cette enceinte lors de la Coupe du monde 2024, la sélection allemande effectue tout de même une escale dans la ville, sans doute par nostalgie. Mardi, la Mannschaft s’est envolée vers la ville américaine pour un stage de préparation et affrontera les États-Unis, nation hôte, samedi au Soldier Field, en guise de dernier test avant le coup d’envoi de la compétition. En 1994, c’est sur cette même pelouse que les Allemands avaient entamé leur parcours par une victoire 1-0 face à la Bolivie.