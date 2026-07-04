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« Tout simplement magique ! » : le Cap-Vert a émerveillé Thierry Henry et laissé Zlatan Ibrahimovic « presque en larmes » après une défaite aussi héroïque que spectaculaire face à l’Argentine
Les légendes de la Coupe du monde saluent cet exploit historique
Le Cap-Vert, novice sur la scène internationale, abordait ces 32es de finale dans la peau d’un outsider, classé 66 places derrière l’Argentine, leader du classement mondial. Pourtant, sa audace a poussé l’Albiceleste jusqu’à une prolongation haletante et a séduit les observateurs du globe, dont le légendaire attaquant Ibrahimovic, alors consultant pour FOX Sports.
L’ancien international suédois, visiblement ému après le coup de sifflet final, a déclaré : « Je peux rester là à applaudir le Cap-Vert, car tout tournait autour du Cap-Vert. Une petite île avec de grands rêves a failli éliminer le géant. Ces joueurs sont des héros, de véritables idoles pour leur archipel, et ils sont désormais des stars. Il est important de souligner qu’ils n’ont perdu aucun match après 90 minutes ; ils ont failli y parvenir ce soir. »
Ibrahimovic a ajouté : « J’ai presque les larmes aux yeux en voyant ces images. L’Argentine ne célèbre même pas sa victoire, car il ne s’agit pas de l’Argentine ni de Leo Messi. Il s’agit du Cap-Vert, et ils ont failli y arriver. »
- imago images / Eibner
Henry salue ces « petits clubs » au charme « magique ».
Henry a salué la performance de la sélection africaine, soulignant sa détermination tout au long de la rencontre. L’Argentine l’a finalement emporté en prolongation, grâce à un coup de tête dévié par la main de Diney Borges. « Je m’en fiche du résultat pour l’instant, et je suis sûr que les Argentins partagent ce sentiment puisqu’ils n’ont même pas célébré leur victoire. Ils sont simplement heureux d’être qualifiés », a déclaré la légende d’Arsenal.
« L’histoire, c’est le Cap-Vert, ça l’a toujours été et ça le restera toujours. Ce dont j’ai été témoin aujourd’hui, c’est exactement ça : quand on croit en soi, voilà ce qui peut arriver. Oui, je sais qu’ils ont fini par perdre le match. Mais ils ont conquis nos cœurs. Je dois dire que c’est tout simplement magique. Waouh. »
Messi prend la bataille physique avec humour
Pendant que les commentateurs s’extasiaient, Messi subissait de plein fouet l’impact physique d’un match face à une équipe aussi déterminée. Le capitaine argentin, auteur de son 20e but en Coupe du monde lors de la rencontre, a été vu en train de plaisanter et de prendre des selfies avec ses adversaires, malgré l’enjeu considérable de ce match à élimination directe.
Au moment d’analyser la rencontre, la star de l’Inter Miami a plaisanté : « Ils m’ont mis une raclée », avant de reconnaître que ses adversaires lui avaient réclamé son maillot. Il a également admis que l’Argentine avait peiné à garder le contrôle, soulignant : « Nous savions que ce serait un match très difficile. Ce n’est pas un hasard si cette équipe n’avait pas perdu contre l’Espagne et l’Uruguay. »
- AFP
Une véritable source d’inspiration pour l’univers du football
Mikel John Obi s'est joint au concert d'éloges, soulignant l'impact du Cap-Vert sur le football mondial. « Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui est tout simplement incroyable », a déclaré l'ancien milieu de terrain de Chelsea.
Mikel a conclu : « Ce sont eux les vainqueurs aujourd’hui. Peu importe ce qui s’est passé, ces gars-là sont les grands vainqueurs de la journée. L’Argentine a échappé de justesse à une catastrophe et peut encore espérer aller plus loin. » L’Argentine va désormais se concentrer sur son match des huitièmes de finale contre l’Égypte, tandis que les « Requins bleus » rentrent chez eux en héros nationaux.
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