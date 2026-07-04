« Tout simplement magique ! » : le Cap-Vert a émerveillé Thierry Henry et laissé Zlatan Ibrahimovic « presque en larmes » après une défaite aussi héroïque que spectaculaire face à l’Argentine

Le Cap-Vert, novice sur la scène internationale, abordait ces 32es de finale dans la peau d’un outsider, classé 66 places derrière l’Argentine, leader du classement mondial. Pourtant, sa audace a poussé l’Albiceleste jusqu’à une prolongation haletante et a séduit les observateurs du globe, dont le légendaire attaquant Ibrahimovic, alors consultant pour FOX Sports.

L’ancien international suédois, visiblement ému après le coup de sifflet final, a déclaré : « Je peux rester là à applaudir le Cap-Vert, car tout tournait autour du Cap-Vert. Une petite île avec de grands rêves a failli éliminer le géant. Ces joueurs sont des héros, de véritables idoles pour leur archipel, et ils sont désormais des stars. Il est important de souligner qu’ils n’ont perdu aucun match après 90 minutes ; ils ont failli y parvenir ce soir. »

Ibrahimovic a ajouté : « J’ai presque les larmes aux yeux en voyant ces images. L’Argentine ne célèbre même pas sa victoire, car il ne s’agit pas de l’Argentine ni de Leo Messi. Il s’agit du Cap-Vert, et ils ont failli y arriver. »