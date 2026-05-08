« Tu es tout simplement le meilleur tireur d'Europe aujourd'hui. Tu as aidé l'équipe nationale allemande à remporter les championnats du monde et d'Europe. Ton travail acharné a porté ses fruits », a déclaré Schröder dans un message vidéo publié sur Instagram et adressé à son coéquipier en équipe nationale.
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« Tout simplement le meilleur tireur d’Europe ! » La star de la NBA Dennis Schröder rend hommage au héros du basket allemand après une grande distinction
« J'ai pu constater à quel point tu travailles dur ces dernières années. Un engagement incroyable : d'abord pour l'équipe nationale, mais aussi pour faire progresser le basket-ball en Allemagne », a déclaré Schröder à propos du meneur du Bayern Munich. Obst avait appris la nouvelle de cette distinction quelques heures plus tôt, jeudi soir. Le résultat du vote avait été annoncé en marge de la victoire 86-78 des Munichois à l'extérieur face aux Riesen de Ludwigsburg.
- AFP
Andi Obst, premier MVP allemand depuis plus de 20 ans : « Cela représente beaucoup pour moi. »
« Cette distinction est vraiment spéciale et compte beaucoup pour moi », a déclaré Obst à propos de cet exploit historique : il est le premier Allemand à remporter le trophée de MVP depuis plus de 20 ans. Alors qu’il se trouvait encore dans la salle de Ludwigsburg, d’autres proches se sont adressés au jeune homme de 29 ans. On a ainsi pu voir les grands-parents d’Obst sur l’écran géant.
« Leur message vidéo m’a vraiment ému », a confié Obst. Au milieu des célébrations, le joueur de 29 ans a déjà reporté son attention sur les play-offs de Bundesliga, qui s’ouvriront le 16 mai. « Pour l’instant, la seule chose qui compte, c’est de décrocher un nouveau titre cette année. Si on y parvient, grand-mère et grand-père nous inviteront tous à déguster un gâteau à la rhubarbe », a-t-il lancé, fixant déjà l’étape suivante.
Le joueur recevra officiellement son trophée de MVP juste avant la dernière journée de saison régulière, programmée dimanche prochain contre les EWE Baskets Oldenburg (16h30, Dyn).