« Tout simplement le meilleur tireur d’Europe ! » La star de la NBA Dennis Schröder rend hommage au héros du basket allemand après une grande distinction

« Cette distinction est vraiment spéciale et compte beaucoup pour moi », a déclaré Obst à propos de cet exploit historique : il est le premier Allemand à remporter le trophée de MVP depuis plus de 20 ans. Alors qu’il se trouvait encore dans la salle de Ludwigsburg, d’autres proches se sont adressés au jeune homme de 29 ans. On a ainsi pu voir les grands-parents d’Obst sur l’écran géant.

« Leur message vidéo m’a vraiment ému », a confié Obst. Au milieu des célébrations, le joueur de 29 ans a déjà reporté son attention sur les play-offs de Bundesliga, qui s’ouvriront le 16 mai. « Pour l’instant, la seule chose qui compte, c’est de décrocher un nouveau titre cette année. Si on y parvient, grand-mère et grand-père nous inviteront tous à déguster un gâteau à la rhubarbe », a-t-il lancé, fixant déjà l’étape suivante.

Le joueur recevra officiellement son trophée de MVP juste avant la dernière journée de saison régulière, programmée dimanche prochain contre les EWE Baskets Oldenburg (16h30, Dyn).