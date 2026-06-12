« Tout simplement le meilleur » : Michael Olise devance Lamine Yamal au classement, alors qu’un champion du monde français réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid concernant l’ailier du Bayern Munich

Sans surprise, les exploits d’Olise à l’Allianz Arena ont attiré l’attention de nombreux clubs européens. Recruté par le Bayern pour 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling / 69 millions de dollars) en 2024, sa valeur aurait plus que doublé.

Un obstacle financier qui n’intimide pas le Real Madrid, toujours à la recherche de nouvelles recrues « galactiques ». Selon les informations circulant en Espagne, Florentino Pérez serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour s’offrir un autre talent offensif de premier plan.

Interrogé sur l’opportunité d’un tel renfort pour la capitale espagnole, Leboeuf a ajouté : « Bien sûr, oui. On aimerait certes voir Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Olise évoluer ensemble en attaque, mais il faut d’abord régler les problèmes au milieu de terrain et en défense. Il serait donc contre-productif de ne penser qu’à marquer des buts : une équipe qui ne défend pas perdra des matchs, et beaucoup de matchs.

Je ne suis pas sûr que Michael Olise soit prêt à rejoindre ce Real Madrid que nous avons vu la saison dernière. Il évolue déjà dans un grand club, il est absolument fantastique, entouré de joueurs exceptionnels qui se battent les uns pour les autres, et il a peut-être l’occasion de remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich, donc je ne suis pas sûr.

J’ai refusé d’aller au Real Madrid et c’est l’un de mes regrets, car j’étais à Chelsea et j’étais très heureux là-bas ; mais, après avoir dit non au club madrilène, j’ai vu ma carrière décliner un peu. J’aurais peut-être dû tenter ma chance. John Toshack voulait de moi, mais il n’est resté que deux mois environ, donc j’aurais sans doute été écarté moi aussi ; je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose, mais cela reste un regret.

Peut-on refuser le Real Madrid ? Sur le plan historique, c’est le meilleur club du monde, avec un stade mythique. Qui refuse de jouer au Santiago Bernabéu un match sur deux ? Je ne sais pas si c’est possible. Je ne sais pas si Michael Olise refusera, mais n’oubliez pas qu’il évolue déjà dans un grand club. La décision lui appartient, et aucun choix ne sera critiqué, qu’il parte ou qu’il reste. »