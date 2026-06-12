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« Tout simplement le meilleur » : Michael Olise devance Lamine Yamal au classement, alors qu’un champion du monde français réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid concernant l’ailier du Bayern Munich
Contributions aux buts : les statistiques impressionnantes d'Olise au Bayern
L’ancien meneur de jeu de Crystal Palace, Olise, vient d’arriver en Amérique du Nord, fort d’une saison nationale exceptionnelle en Allemagne qui lui a valu un deuxième titre de champion. Il a inscrit 15 buts et délivré 19 passes décisives en 32 matches de Bundesliga.
Il a aussi guidé le Bayern jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions et jusqu’à la DFB-Pokal, performances qui lui valent d’être cité parmi les prétendants au Ballon d’Or. Un nouveau titre avec son pays pourrait d’ailleurs consolider ses chances de remporter le prestigieux trophée.
L’ancien Bleuet, selon Leboeuf, fait partie de l’élite : à 24 ans, il surpasse tous ses concurrents à son poste, y compris la sensation adolescente Yamal, auteur de 22 buts et 14 passes décisives en Liga malgré une blessure.
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Olise ou Yamal : qui est le meilleur ailier droit du monde ?
Interrogé sur le niveau de performance de Michael Olise, souvent comparé à un jeune joueur fréquemment rapproché de Lionel Messi, l’ancien international français Frank Leboeuf – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec World Cup Betting – a affirmé : « Actuellement, Lamine ayant connu des blessures cette saison et n’ayant pas été aussi brillant que l’année passée ou en début de championnat, il est légitime, en tant que Français, de souligner que Michael Olise est, à mon avis, le meilleur joueur du monde à son poste en ce moment.
Il l’a démontré la semaine dernière [en inscrivant un triplé contre l’Irlande du Nord], ainsi qu’au fil de la saison avec le Bayern Munich et en équipe de France, et nous espérons qu’il maintiendra ce niveau jusqu’au bout de la Coupe du monde. Reste que ces deux joueurs sont exceptionnels, et n’oublions pas que Lamine Yamal n’a que 18 ans. Pour moi, Michael Olise se situe actuellement au-dessus, car il a démontré cette saison qu’il était le meilleur à son poste. »
Le Real Madrid va-t-il faire une offre pour Olise, dont la valeur est estimée à 150 millions d'euros ?
Sans surprise, les exploits d’Olise à l’Allianz Arena ont attiré l’attention de nombreux clubs européens. Recruté par le Bayern pour 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling / 69 millions de dollars) en 2024, sa valeur aurait plus que doublé.
Un obstacle financier qui n’intimide pas le Real Madrid, toujours à la recherche de nouvelles recrues « galactiques ». Selon les informations circulant en Espagne, Florentino Pérez serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour s’offrir un autre talent offensif de premier plan.
Interrogé sur l’opportunité d’un tel renfort pour la capitale espagnole, Leboeuf a ajouté : « Bien sûr, oui. On aimerait certes voir Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Olise évoluer ensemble en attaque, mais il faut d’abord régler les problèmes au milieu de terrain et en défense. Il serait donc contre-productif de ne penser qu’à marquer des buts : une équipe qui ne défend pas perdra des matchs, et beaucoup de matchs.
Je ne suis pas sûr que Michael Olise soit prêt à rejoindre ce Real Madrid que nous avons vu la saison dernière. Il évolue déjà dans un grand club, il est absolument fantastique, entouré de joueurs exceptionnels qui se battent les uns pour les autres, et il a peut-être l’occasion de remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich, donc je ne suis pas sûr.
J’ai refusé d’aller au Real Madrid et c’est l’un de mes regrets, car j’étais à Chelsea et j’étais très heureux là-bas ; mais, après avoir dit non au club madrilène, j’ai vu ma carrière décliner un peu. J’aurais peut-être dû tenter ma chance. John Toshack voulait de moi, mais il n’est resté que deux mois environ, donc j’aurais sans doute été écarté moi aussi ; je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose, mais cela reste un regret.
Peut-on refuser le Real Madrid ? Sur le plan historique, c’est le meilleur club du monde, avec un stade mythique. Qui refuse de jouer au Santiago Bernabéu un match sur deux ? Je ne sais pas si c’est possible. Je ne sais pas si Michael Olise refusera, mais n’oubliez pas qu’il évolue déjà dans un grand club. La décision lui appartient, et aucun choix ne sera critiqué, qu’il parte ou qu’il reste. »
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Olise espère contribuer au sacre de la France lors de la Coupe du monde 2026.
Sous contrat jusqu’en 2029, Olise est considéré comme intransférable par le Bayern Munich, qui a prévenu qu’il rejettera toute offre estivale pour son joueur clé.
Cette position pourrait toutefois être mise à l’épreuve, car l’attaquant s’apprête à briller sur la plus grande scène internationale. La France, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine de Messi, entamera sa nouvelle campagne le 16 juin au MetLife Stadium – futur écrin de la finale 2026 – en affrontant le Sénégal.