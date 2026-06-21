Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise NOS après la victoire des Pays-Bas contre la Suède en Coupe du monde, Frenkie de Jong est revenu sur son parcours. La sélection nationale occupe la première place du groupe F avec quatre points, grâce à un match nul 2-2 contre le Japon et une victoire 5-1 contre la Suède.

Malgré la pression, le milieu de terrain assure que sa passion reste intacte : « Ça reste mon passe-temps, même si c’est mon métier. J’adore simplement jouer au football, je m’y plonge corps et âme, et ça me procure un immense plaisir. Bien sûr, les enjeux sont bien plus importants que quand on joue entre amis dans une cour de récré. Mais la sensation que l’on ressent dès qu’on commence à jouer reste pratiquement la même. »