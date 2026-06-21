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« Tout simplement le footballeur parfait » : Lionel Messi laisse Frenkie de Jong sans voix, tandis que l’actuel milieu du FC Barcelone revient sur l’expérience « exceptionnelle » de jouer aux côtés du « GOAT »
Une passion de toujours pour le football
Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise NOS après la victoire des Pays-Bas contre la Suède en Coupe du monde, Frenkie de Jong est revenu sur son parcours. La sélection nationale occupe la première place du groupe F avec quatre points, grâce à un match nul 2-2 contre le Japon et une victoire 5-1 contre la Suède.
Malgré la pression, le milieu de terrain assure que sa passion reste intacte : « Ça reste mon passe-temps, même si c’est mon métier. J’adore simplement jouer au football, je m’y plonge corps et âme, et ça me procure un immense plaisir. Bien sûr, les enjeux sont bien plus importants que quand on joue entre amis dans une cour de récré. Mais la sensation que l’on ressent dès qu’on commence à jouer reste pratiquement la même. »
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L'admiration pour une icône argentine
La conversation a naturellement dérivé vers l’immense admiration qu’il porte à Messi. Le capitaine argentin a récemment livré une véritable leçon de football lors de la Coupe du monde, en réalisant un triplé sensationnel lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie.
Ayant grandi au temps où le Barça de Guardiola dominait le football mondial, De Jong a avoué que partager finalement le terrain avec l’Argentin au Camp Nou revêtait quelque chose de surréaliste. Il a déclaré : « Pour moi, Messi est tout simplement le footballeur parfait. C’est bien sûr un joueur complètement différent de moi, mais je l’ai toujours suivi de plus près que n’importe qui d’autre. Je suivais beaucoup les matchs du Barça de Guardiola, le style de jeu que j’ai le plus aimé. Certains joueurs de cette époque, que j’admirais en tant que fan, sont ensuite devenus mes coéquipiers. C’est vraiment quelque chose de spécial. »
À la conquête de la gloire internationale
Revenant sur ses obligations internationales, De Jong a affirmé son ambition suprême : soulever le trophée de la Coupe du monde. Alors que l’Argentine vise à conserver son titre mondial après avoir remporté l’édition 2022 au Qatar, les Pays-Bas sont tout aussi déterminés à briguer ce Graal suprême.
Convaincu des capacités de son équipe, il a déclaré : « Je pense que tout le monde en rêve, moi y compris. J’ai souvent imaginé ce moment devant moi. Les phases finales avec son équipe nationale, et surtout la Coupe du monde, représentent le summum pour un footballeur. L’objectif est de les remporter, et c’est pour cela qu’on y participe. Je suis également convaincu que nous avons un groupe capable de viser cet objectif. »
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Quelle sera la prochaine étape pour ces stars internationales ?
Les Pays-Bas se préparent à défier la Tunisie lors de leur dernier match de phase de groupes, avec l’ambition de décrocher la première place de la poule F et de poursuivre leur parcours impressionnant. Dans le même temps, Messi et l’Argentine affrontent l’Autriche, puis la Jordanie, avec l’intention de conserver leur domination au sein du groupe J.