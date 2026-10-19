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« Tout se passe bien » : Rio Ngumoha sort du silence après les rumeurs de transfert à Arsenal et fait le point sur son contrat avec Liverpool
Une étoile montante évoque son avenir à Anfield
L’adolescent s’est révélé en janvier 2025, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à faire ses débuts en FA Cup lors d’une large victoire contre Accrington Stanley. Depuis, Ngumoha s’est imposé comme un élément important de l’équipe première du club. Sous la direction de l’entraîneur Andoni Iraola, l’attaquant a déjà participé à cinq des sept premiers matches de championnat de Liverpool cette saison et a été titularisé à trois reprises en coupe, contre l’Atlético Madrid, le LASK et Tottenham.
Mais son ascension rapide a attiré l’attention de clubs de premier plan. Le Bayern Munich et le RB Leipzig, deux poids lourds de la Bundesliga, ont suivi sa situation de près durant l’été, même si Liverpool s’est fermement opposé à tout éventuel départ avant la saison 2026-2027. Plus récemment, des informations ont indiqué qu’Arsenal suivait activement l’attaquant dans l’optique de renforcer son secteur offensif.
Malgré cet intérêt grandissant, l’ailier très coté est lié à Liverpool jusqu’en juin 2028. Plutôt que d’envisager un transfert, Ngumoha semble entièrement concentré sur sa progression avec le club.
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Les négociations contractuelles laissées à l’agent
S’exprimant après la récente victoire de Liverpool contre Brentford après avoir été mené, le jeune joueur a écarté toute distraction lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. « Pour être honnête, tout est entre les mains de mon agent maintenant, a-t-il déclaré aux journalistes au Gtech Community Stadium. Je pense que tout se passe bien. Je ne sais pas trop. Au bout du compte, je préfère laisser parler mon football.
« J’aime jouer, et toutes ces questions restent vraiment au second plan pour moi. Je joue simplement pour le club et j’espère pouvoir continuer à bien jouer. »
Interrogé sur la rotation importante que nécessite un effectif de haut niveau, il a fait preuve d’une remarquable maturité. « Que je sois titulaire ou que j’entre en jeu, j’ai le même état d’esprit, a ajouté le joueur formé à Chelsea. Je sais que le club cherche simplement à prendre soin de moi. Nous avons certains des meilleurs attaquants du monde, donc la concurrence pour les places n’est pas facile.
« Il s’agit d’une concurrence saine et, au bout du compte, nous voulons tous faire gagner l’équipe. Quel que soit notre temps de jeu, nous ne pouvons pas bouder : nous devons entrer sur le terrain et montrer ce dont nous sommes capables. »
Relever un nouveau défi tactique
Après le départ de Mohamed Salah et les recrutements estivaux de Bradley Barcola et Victor Munoz, Ngumoha s’est vu confier la tâche de passer du côté gauche au côté droit. « J’aime relever ce défi et il est important de pouvoir jouer des deux côtés », a-t-il expliqué. « Ai-je un poste préféré ? Non, plus maintenant.
« Je commence à prendre mes marques sur l’aile droite et cela me plaît. Ça me rend un peu moins prévisible. J’ai beaucoup travaillé à l’entraînement.
« Andoni veut que je défie mes adversaires en un contre un. Il veut que je sois dangereux. Sans le ballon, il veut que j’aide l’équipe de toutes les manières possibles. J’aime travailler avec lui et progresser. »
Ce changement tactique s’est encore affiné lors de sa récente convocation dans l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Ligue des nations. « Quand je suis parti en sélection avec l’Angleterre, je jouais à droite, donc j’y ai aussi beaucoup appris », a souligné l’adolescent. « J’ai observé des joueurs comme Anthony Gordon et Bukayo Saka. J’ai retenu certaines des choses qu’ils m’ont dites et cela m’aide beaucoup. »
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Consolidant sa place dans le Merseyside
Fort d’un contrat solide et d’un rôle de plus en plus important sous les ordres d’Iraola, Ngumoha a son avenir immédiat fermement ancré à Anfield. Son adaptation réussie au poste d’ailier droit offre à Liverpool une souplesse tactique précieuse après un été marqué par d’importants remaniements en attaque.
Alors que les calendriers national et européen s’intensifient, la capacité de l’adolescent à entrer dans la rotation et à peser sur les matches sera essentielle. S’il maintient son niveau de performance actuel et continue d’apprendre auprès de son entraîneur en club et de ses pairs internationaux plus expérimentés, Ngumoha est bien placé pour tenir à distance des prétendants comme Arsenal tout en s’imposant comme un pilier de la nouvelle ère de Liverpool.
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