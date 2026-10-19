L’adolescent s’est révélé en janvier 2025, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à faire ses débuts en FA Cup lors d’une large victoire contre Accrington Stanley. Depuis, Ngumoha s’est imposé comme un élément important de l’équipe première du club. Sous la direction de l’entraîneur Andoni Iraola, l’attaquant a déjà participé à cinq des sept premiers matches de championnat de Liverpool cette saison et a été titularisé à trois reprises en coupe, contre l’Atlético Madrid, le LASK et Tottenham.

Mais son ascension rapide a attiré l’attention de clubs de premier plan. Le Bayern Munich et le RB Leipzig, deux poids lourds de la Bundesliga, ont suivi sa situation de près durant l’été, même si Liverpool s’est fermement opposé à tout éventuel départ avant la saison 2026-2027. Plus récemment, des informations ont indiqué qu’Arsenal suivait activement l’attaquant dans l’optique de renforcer son secteur offensif.

Malgré cet intérêt grandissant, l’ailier très coté est lié à Liverpool jusqu’en juin 2028. Plutôt que d’envisager un transfert, Ngumoha semble entièrement concentré sur sa progression avec le club.



