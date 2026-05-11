Tout savoir sur Xabi Alonso : Liverpool a pris contact avec le Real Madrid pour recueillir des informations, alors que l’avenir d’Arne Slot reste incertain

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, Slot a d’abord brillé lors d’une première saison où il a contribué à offrir le titre de Premier League aux Reds. Mais la campagne 2025-2026 s’est rapidement transformée en déception.

Les Reds ont été éliminés dès les premiers tours des trois compétitions à élimination directe – Ligue des champions, FA Cup et Coupe de la Ligue – et ont depuis longtemps renoncé à défendre leur titre de Premier League, pointant actuellement à la quatrième place, à 20 points du leader Arsenal.

Conséquence directe de ces résultats, Slot et son style de jeu ont essuyé une avalanche de critiques, parfois cinglantes, ces derniers mois, et la presse anglaise évoque désormais un possible changement d’entraîneur.