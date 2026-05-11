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Tout savoir sur Xabi Alonso : Liverpool a pris contact avec le Real Madrid pour recueillir des informations, alors que l’avenir d’Arne Slot reste incertain
Un examen minutieux s’impose après la débâcle de Madrid.
Avant de lui confier officiellement la succession de Slot, Liverpool, selon AS, veut comprendre pourquoi l’ancien maestro du milieu de terrain a connu un échec aussi retentissant à Madrid. Le club de Merseyside, en pleine zone de turbulences après une saison chaotique malgré des investissements supérieurs à 400 millions d’euros, pourrait se séparer de Slot. Dans ce contexte, Alonso – longtemps pressenti pour prendre les rênes du LFC – se retrouve sous le feu des projecteurs.
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Slot sous une pression croissante à Liverpool
Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, Slot a d’abord brillé lors d’une première saison où il a contribué à offrir le titre de Premier League aux Reds. Mais la campagne 2025-2026 s’est rapidement transformée en déception.
Les Reds ont été éliminés dès les premiers tours des trois compétitions à élimination directe – Ligue des champions, FA Cup et Coupe de la Ligue – et ont depuis longtemps renoncé à défendre leur titre de Premier League, pointant actuellement à la quatrième place, à 20 points du leader Arsenal.
Conséquence directe de ces résultats, Slot et son style de jeu ont essuyé une avalanche de critiques, parfois cinglantes, ces derniers mois, et la presse anglaise évoque désormais un possible changement d’entraîneur.
Alonso et le fossé qui divise le vestiaire du Real
Selon plusieurs médias, Alonso aurait profondément divisé le vestiaire du Real Madrid. Les tensions se sont intensifiées en octobre lorsque des joueurs clés tels que Vinicius Junior et Fede Valverde ont ouvertement critiqué ses méthodes, notamment les longues séances tactiques et l’analyse vidéo.
En face, un autre camp défendait les méthodes d’Alonso et sa volonté de réformer le système et le style de jeu. Pour ces joueurs, les critiques répétées, surtout celles de Vinicius, n’étaient qu’un prétexte : le Brésilien, sous Alonso, ne disposait pas du même statut qu’au temps de l’ancien mentor Carlo Ancelotti.
Le manque de respect affiché par certains joueurs était si flagrant que, selon certaines informations, certains auraient même fait semblant de dormir pendant les séances tactiques et discuté pendant qu'Alonso parlait. Ce comportement a non seulement exaspéré ses alliés au sein de l'équipe, mais a également provoqué une crise de nerfs chez l'entraîneur, qui se retrouve aujourd'hui sans club. « Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais tombé dans une crèche ici », aurait crié Alonso, abasourdi, à un moment donné.