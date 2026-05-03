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« Tout s'est très bien passé » : Michael Carrick s'exprime sur son avenir à Manchester United après avoir assuré la qualification pour la Ligue des champions
Assurer le retour parmi l'élite européenne
Grâce à une victoire 3-2 au terme d’un match haletant face au Liverpool d’Arne Slot, Manchester United a validé dimanche son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Nommé intérimaire après le départ de Ruben Amorim en janvier, Carrick a mathématiquement assuré le retour des Red Devils sur la scène européenne. Le but tardif de Kobbie Mainoo a scellé une étape majeure : les Red Devils totalisent désormais 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites en 14 journées de Premier League sous la direction de l’intérimaire. Malgré ce retournement de situation éclatant, les dirigeants n’ont pas encore officialisé sa nomination définitive.
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Carrick se concentre sur les progrès
Malgré ce succès, l’entraîneur par intérim a refusé d’entrer dans les détails concernant son contrat ou d’éventuelles discussions avec la direction. Interrogé par Sky Sports, Carrick a souligné que sa priorité restait l’amélioration immédiate de la performance. « Il ne s’agit pas de ce que j’aime ou de ce que je n’aime pas. Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus », a-t-il expliqué. « Tout s’est très bien passé, nous connaissons la situation et savons où nous en sommes. Je suis satisfait de notre situation actuelle et nous voulons continuer à nous améliorer. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense. »
Un record difficile à ignorer
Si l’impact de Carrick est indéniable, la direction aurait tout de même étudié des profils plus expérimentés pour le poste d’entraîneur, notamment Andoni Iraola et Oliver Glasner. Néanmoins, le poids statistique impressionnant du bilan de l’entraîneur actuel rend de plus en plus difficile le recours à d’autres candidats. Évoquant les performances de son équipe en championnat, Carrick a exprimé sa fierté dans le vestiaire. Il a déclaré : « C’est encourageant. Dans notre mini-championnat de 14 matchs, nous devons être en tête. Les joueurs ont été très bons, et je suis ravi de ce qu’ils ont accompli. Bien sûr, nous voulons continuer à progresser. »
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Quelle est la prochaine étape pour les Red Devils ?
À l’aube d’un mercato estival crucial, la direction d’Old Trafford doit prendre une décision majeure. Si le club savoure son retour tant attendu en Ligue des champions, la nomination d’un entraîneur permanent demeure la priorité absolue. Les dirigeants doivent agir rapidement pour garantir la stabilité de l’effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.