« Tout s'est très bien passé » : Michael Carrick s'exprime sur son avenir à Manchester United après avoir assuré la qualification pour la Ligue des champions

Malgré ce succès, l’entraîneur par intérim a refusé d’entrer dans les détails concernant son contrat ou d’éventuelles discussions avec la direction. Interrogé par Sky Sports, Carrick a souligné que sa priorité restait l’amélioration immédiate de la performance. « Il ne s’agit pas de ce que j’aime ou de ce que je n’aime pas. Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus », a-t-il expliqué. « Tout s’est très bien passé, nous connaissons la situation et savons où nous en sommes. Je suis satisfait de notre situation actuelle et nous voulons continuer à nous améliorer. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense. »