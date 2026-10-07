La perspective de revoir Carvajal en action dans l’élite espagnole a subi un sérieux coup d’arrêt. Malgré les nombreuses spéculations liant le légendaire arrière droit à un transfert à Getafe, le président du club, Angel Torres, a livré une mise au point définitive sur la situation, confirmant que toute opération potentielle est désormais tombée à l’eau.

Comme l’a rapporté ESPN, Torres a été abordé au centre d’entraînement du club afin de clarifier le statut de l’arrivée du joueur de 34 ans. Sa réponse a été brutale, mettant fin aux espoirs de voir une présence expérimentée s’ajouter à l’effectif de Jose Bordalas. « Tout s’est effondré, il n’y a plus rien », a-t-il lancé, signalant une rupture totale des communications entre les deux parties.