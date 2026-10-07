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« Tout s’est effondré » : le président de Getafe nie la signature de l’ancienne star du Real Madrid Dani Carvajal
Le président confirme que les négociations ont pris fin
La perspective de revoir Carvajal en action dans l’élite espagnole a subi un sérieux coup d’arrêt. Malgré les nombreuses spéculations liant le légendaire arrière droit à un transfert à Getafe, le président du club, Angel Torres, a livré une mise au point définitive sur la situation, confirmant que toute opération potentielle est désormais tombée à l’eau.
Comme l’a rapporté ESPN, Torres a été abordé au centre d’entraînement du club afin de clarifier le statut de l’arrivée du joueur de 34 ans. Sa réponse a été brutale, mettant fin aux espoirs de voir une présence expérimentée s’ajouter à l’effectif de Jose Bordalas. « Tout s’est effondré, il n’y a plus rien », a-t-il lancé, signalant une rupture totale des communications entre les deux parties.
- AFP
Une carrière légendaire dans le flou
Carvajal se retrouve dans une situation d'inactivité inhabituelle après la fin de son historique passage au Santiago Bernabéu en juin. Le défenseur a quitté la capitale espagnole comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du sport, avec un impressionnant total de 27 trophées remportés durant son passage chez les Merengues, dont plusieurs Ligues des champions.
Sa dernière apparition en compétition avec le Real Madrid remonte au 23 mai 2026. Ce jour-là, il figurait dans le onze de départ lorsque le géant espagnol s'est imposé 4-2 face à l'Athletic Club.
Les récents problèmes de blessure finissent par peser
Les problèmes de forme physique sont malheureusement devenus un thème récurrent dans les dernières années de la carrière de Carvajal. Le défenseur a traversé une période physiquement difficile, ce qui a probablement joué un rôle dans la complexité de toute négociation pour un nouveau contrat. En octobre 2024, il a subi une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur, une blessure qui a nécessité un long processus de rééducation.
La malchance l'a de nouveau frappé en 2025 lorsqu'une grave blessure au genou a encore davantage entravé sa capacité à enchaîner de manière régulière avec l'équipe première.
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Getafe passe au test face à Barcelone
Getafe occupe actuellement la 11e place du classement de la Liga avec huit points, après avoir enregistré jusqu’ici cette saison deux victoires, deux matches nuls et trois défaites. L’équipe de Bordalas se prépare désormais à un choc difficile contre le leader du championnat, Barcelone, samedi prochain au Camp Nou, le géant catalan trônant actuellement en tête avec un sans-faute et 21 points.
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