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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Tout s’est effondré » : le président de Getafe nie la signature de l’ancienne star du Real Madrid Dani Carvajal

D. Carvajal
Getafe
LaLiga

Le retour attendu de Dani Carvajal en Liga a été complètement compromis après l’échec, au tout dernier moment, de son transfert à Getafe. Le défenseur vétéran est toujours sans club après son départ du Real Madrid à l’expiration de son contrat cet été.

  • Le président confirme que les négociations ont pris fin

    La perspective de revoir Carvajal en action dans l’élite espagnole a subi un sérieux coup d’arrêt. Malgré les nombreuses spéculations liant le légendaire arrière droit à un transfert à Getafe, le président du club, Angel Torres, a livré une mise au point définitive sur la situation, confirmant que toute opération potentielle est désormais tombée à l’eau.

    Comme l’a rapporté ESPN, Torres a été abordé au centre d’entraînement du club afin de clarifier le statut de l’arrivée du joueur de 34 ans. Sa réponse a été brutale, mettant fin aux espoirs de voir une présence expérimentée s’ajouter à l’effectif de Jose Bordalas. « Tout s’est effondré, il n’y a plus rien », a-t-il lancé, signalant une rupture totale des communications entre les deux parties.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Une carrière légendaire dans le flou

    Carvajal se retrouve dans une situation d'inactivité inhabituelle après la fin de son historique passage au Santiago Bernabéu en juin. Le défenseur a quitté la capitale espagnole comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du sport, avec un impressionnant total de 27 trophées remportés durant son passage chez les Merengues, dont plusieurs Ligues des champions.

    Sa dernière apparition en compétition avec le Real Madrid remonte au 23 mai 2026. Ce jour-là, il figurait dans le onze de départ lorsque le géant espagnol s'est imposé 4-2 face à l'Athletic Club.

  • Les récents problèmes de blessure finissent par peser

    Les problèmes de forme physique sont malheureusement devenus un thème récurrent dans les dernières années de la carrière de Carvajal. Le défenseur a traversé une période physiquement difficile, ce qui a probablement joué un rôle dans la complexité de toute négociation pour un nouveau contrat. En octobre 2024, il a subi une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur, une blessure qui a nécessité un long processus de rééducation.

    La malchance l'a de nouveau frappé en 2025 lorsqu'une grave blessure au genou a encore davantage entravé sa capacité à enchaîner de manière régulière avec l'équipe première.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe passe au test face à Barcelone

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